https://ria.ru/20240607/tac-1951526816.html

"Изменился навсегда". В США сделали тревожное заявление об Украине

"Изменился навсегда". В США сделали тревожное заявление об Украине - РИА Новости, 07.06.2024

"Изменился навсегда". В США сделали тревожное заявление об Украине

США должны признать, что ход украинского конфликта изменился навсегда, а отношения с Киевом абсолютно не стоят риска эскалации с Россией, пишет американский... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T20:09

2024-06-07T20:09

2024-06-07T20:09

специальная военная операция на украине

россия

украина

киев

александр сырский

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. США должны признать, что ход украинского конфликта изменился навсегда, а отношения с Киевом абсолютно не стоят риска эскалации с Россией, пишет американский журнал The American Conservative."Хотя ход конфликта изменился, скорее всего, навсегда в пользу Москвы, западные спонсоры Украины до сих пор изо всех сил пытаются найти способ остановить наступление России.<…> Несмотря на неоднократные и публичные предупреждения со стороны русских, мы упорствуем в своей глупости – фактически играем в очень опасные игры с ядерной державой ради другой страны, которая имеет абсолютно нулевое стратегическое значение для Соединенных Штатов", — говорится в материале.По мнению автора статьи, у Украины и НАТО сейчас есть выбор только между двух вариантов — катастрофической эскалацией конфликта или неприятными для Запада уступками России.В конце мая в вашингтонском Институте по изучению войны (ISW) признали, что Россия захватила инициативу на всем "театре военных действий" в зоне конфликта на Украине.Главком ВСУ Александр Сырский на этой неделе сообщил, что положение дел на фронте остается трудным для Киева, особенно в районе Купянска, где российская армия прорывает оборону ВСУ с двух направлений.Сырский также заявил, что ВС России продолжают наступать на Кураховском, Покровском (Покровск — украинское название города Красноармейска. — Прим. ред.) и Харьковском направлениях.В начале мая заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий назвал положение ВСУ таким же тяжелым, как в первые дни спецоперации, добавив, что оно может еще ухудшиться.

https://ria.ru/20240607/mirshaymer-1951487430.html

https://ria.ru/20240607/samueli-1951424677.html

россия

украина

киев

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россия, украина, киев, александр сырский, вооруженные силы украины, нато