"Изменился навсегда". В США сделали тревожное заявление об Украине
TAC: США должны признать, что ход конфликта на Украине изменился в пользу России
© РИА Новости / Станислав КрасильниковРеактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ВС России
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ВС России . Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. США должны признать, что ход украинского конфликта изменился навсегда, а отношения с Киевом абсолютно не стоят риска эскалации с Россией, пишет американский журнал The American Conservative.
"Хотя ход конфликта изменился, скорее всего, навсегда в пользу Москвы, западные спонсоры Украины до сих пор изо всех сил пытаются найти способ остановить наступление России.<…> Несмотря на неоднократные и публичные предупреждения со стороны русских, мы упорствуем в своей глупости – фактически играем в очень опасные игры с ядерной державой ради другой страны, которая имеет абсолютно нулевое стратегическое значение для Соединенных Штатов", — говорится в материале.
По мнению автора статьи, у Украины и НАТО сейчас есть выбор только между двух вариантов — катастрофической эскалацией конфликта или неприятными для Запада уступками России.
В конце мая в вашингтонском Институте по изучению войны (ISW) признали, что Россия захватила инициативу на всем "театре военных действий" в зоне конфликта на Украине.
Главком ВСУ Александр Сырский на этой неделе сообщил, что положение дел на фронте остается трудным для Киева, особенно в районе Купянска, где российская армия прорывает оборону ВСУ с двух направлений.
Сырский также заявил, что ВС России продолжают наступать на Кураховском, Покровском (Покровск — украинское название города Красноармейска. — Прим. ред.) и Харьковском направлениях.
В начале мая заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий назвал положение ВСУ таким же тяжелым, как в первые дни спецоперации, добавив, что оно может еще ухудшиться.