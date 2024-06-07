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"Изменился навсегда". В США сделали тревожное заявление об Украине - РИА Новости, 07.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:09 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/tac-1951526816.html
"Изменился навсегда". В США сделали тревожное заявление об Украине
"Изменился навсегда". В США сделали тревожное заявление об Украине - РИА Новости, 07.06.2024
"Изменился навсегда". В США сделали тревожное заявление об Украине
США должны признать, что ход украинского конфликта изменился навсегда, а отношения с Киевом абсолютно не стоят риска эскалации с Россией, пишет американский... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T20:09
2024-06-07T20:09
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
александр сырский
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. США должны признать, что ход украинского конфликта изменился навсегда, а отношения с Киевом абсолютно не стоят риска эскалации с Россией, пишет американский журнал The American Conservative."Хотя ход конфликта изменился, скорее всего, навсегда в пользу Москвы, западные спонсоры Украины до сих пор изо всех сил пытаются найти способ остановить наступление России.&lt;…&gt; Несмотря на неоднократные и публичные предупреждения со стороны русских, мы упорствуем в своей глупости – фактически играем в очень опасные игры с ядерной державой ради другой страны, которая имеет абсолютно нулевое стратегическое значение для Соединенных Штатов", — говорится в материале.По мнению автора статьи, у Украины и НАТО сейчас есть выбор только между двух вариантов — катастрофической эскалацией конфликта или неприятными для Запада уступками России.В конце мая в вашингтонском Институте по изучению войны (ISW) признали, что Россия захватила инициативу на всем "театре военных действий" в зоне конфликта на Украине.Главком ВСУ Александр Сырский на этой неделе сообщил, что положение дел на фронте остается трудным для Киева, особенно в районе Купянска, где российская армия прорывает оборону ВСУ с двух направлений.Сырский также заявил, что ВС России продолжают наступать на Кураховском, Покровском (Покровск — украинское название города Красноармейска. — Прим. ред.) и Харьковском направлениях.В начале мая заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий назвал положение ВСУ таким же тяжелым, как в первые дни спецоперации, добавив, что оно может еще ухудшиться.
https://ria.ru/20240607/mirshaymer-1951487430.html
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россия, украина, киев, александр сырский, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Изменился навсегда". В США сделали тревожное заявление об Украине

TAC: США должны признать, что ход конфликта на Украине изменился в пользу России

© РИА Новости / Станислав КрасильниковРеактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ВС России
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 Ураган ВС России - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ВС России . Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. США должны признать, что ход украинского конфликта изменился навсегда, а отношения с Киевом абсолютно не стоят риска эскалации с Россией, пишет американский журнал The American Conservative.
"Хотя ход конфликта изменился, скорее всего, навсегда в пользу Москвы, западные спонсоры Украины до сих пор изо всех сил пытаются найти способ остановить наступление России.<…> Несмотря на неоднократные и публичные предупреждения со стороны русских, мы упорствуем в своей глупости – фактически играем в очень опасные игры с ядерной державой ради другой страны, которая имеет абсолютно нулевое стратегическое значение для Соединенных Штатов", — говорится в материале.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
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По мнению автора статьи, у Украины и НАТО сейчас есть выбор только между двух вариантов — катастрофической эскалацией конфликта или неприятными для Запада уступками России.
В конце мая в вашингтонском Институте по изучению войны (ISW) признали, что Россия захватила инициативу на всем "театре военных действий" в зоне конфликта на Украине.
Главком ВСУ Александр Сырский на этой неделе сообщил, что положение дел на фронте остается трудным для Киева, особенно в районе Купянска, где российская армия прорывает оборону ВСУ с двух направлений.
Сырский также заявил, что ВС России продолжают наступать на Кураховском, Покровском (Покровск — украинское название города Красноармейска. — Прим. ред.) и Харьковском направлениях.
В начале мая заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий назвал положение ВСУ таким же тяжелым, как в первые дни спецоперации, добавив, что оно может еще ухудшиться.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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