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Губернатор Хоценко планирует обеспечить связью села региона до 500 жителей

Губернатор Хоценко планирует обеспечить связью села региона до 500 жителей - РИА Новости, 07.06.2024

Губернатор Хоценко планирует обеспечить связью села региона до 500 жителей

Губернатор Омской области сообщил о планах обеспечения доступной связью всех населенных пунктов региона от 100 до 500 жителей к 2030 году, рассказали в... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T12:54

2024-06-07T12:54

2024-06-07T13:01

омская область

технологии

омская область

россия

виталий хоценко

максут шадаев

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Омской области сообщил о планах обеспечения доступной связью всех населенных пунктов региона от 100 до 500 жителей к 2030 году, рассказали в пресс-службе областного правительства. Виталий Хоценко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) провел встречу с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максутом Шадаевым. Стороны обсудили вопросы развития в Омской области федерального проекта "Устранение цифрового неравенства 2.0" и модернизации отделений почтовой связи. "В этом году благодаря поддержке Минцифры России планируется установка 54 базовых станций, и мы рассчитываем, что эта квота для нашего региона сохранится. Это позволит нам к 2030 году обеспечить доступной связью все населенные пункты от 100 до 500 жителей", - привели слова Виталия Хоценко в пресс-службе. Глава региона также сообщил, что достигнута договоренность о модернизации почтовых отделений и включении Омской области в пилотные регионы по строительству оптических линий связи к населенным пунктам до 100 человек. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240319/konferentsiya-1934219972.html

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Алёна Пава

технологии, омская область, россия, виталий хоценко, максут шадаев, пмэф