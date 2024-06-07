Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил поддержку участников СВО со стороны предпринимателей - РИА Новости, 07.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
15:53 07.06.2024 (обновлено: 19:27 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/svo-1951404574.html
Путин отметил поддержку участников СВО со стороны предпринимателей
Путин отметил поддержку участников СВО со стороны предпринимателей - РИА Новости, 07.06.2024
Путин отметил поддержку участников СВО со стороны предпринимателей
Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума заявил, что многие российские предприниматели... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:53
2024-06-07T19:27
пмэф-2024
владимир путин
россия
экономика
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951406140_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_426dd16c176d66033a3b9444dba3828c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума заявил, что многие российские предприниматели поддерживают участников специальной военной операции и их семьи, отправляют им свою продукцию."Многие отечественные предприниматели поддерживают военнослужащих и ветеранов специальной военной операции, их семьи, родных и близких наших героев, отправляют в подразделения свою продукцию, покупают вещи, технику, помогают госпиталям. Такое высокое понимание социальной миссии, ответственности, патриотизма в самом прямом и лучшем смысле этого слова, безусловно, очень ценно и заслуживает огромного уважения. Спасибо вам", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20240220/odeyala-1928528958.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин поблагодарил предпринимателей, который поддерживают участников и ветеранов СВО
Путин отдельно поблагодарил предпринимателей, который поддерживают участников и ветеранов спецоперации
2024-06-07T15:53
true
PT0M36S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951406140_233:0:1673:1080_1920x0_80_0_0_cea8bd2e0da7eea22cc38179fe702b15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, экономика, безопасность
ПМЭФ-2024, Владимир Путин, Россия, Экономика, Безопасность
Путин отметил поддержку участников СВО со стороны предпринимателей

Путин: многие предприниматели отправляют продукцию участникам СВО и их семьям

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума заявил, что многие российские предприниматели поддерживают участников специальной военной операции и их семьи, отправляют им свою продукцию.
"Многие отечественные предприниматели поддерживают военнослужащих и ветеранов специальной военной операции, их семьи, родных и близких наших героев, отправляют в подразделения свою продукцию, покупают вещи, технику, помогают госпиталям. Такое высокое понимание социальной миссии, ответственности, патриотизма в самом прямом и лучшем смысле этого слова, безусловно, очень ценно и заслуживает огромного уважения. Спасибо вам", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
Производство антидроновых одеял для СВО в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
На Кубани бизнесмен запустил производство антидроновых одеял для бойцов СВО
20 февраля, 17:21
 
ПМЭФ-2024Владимир ПутинРоссияЭкономикаБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала