https://ria.ru/20240607/svo-1951404574.html
Путин отметил поддержку участников СВО со стороны предпринимателей
Путин отметил поддержку участников СВО со стороны предпринимателей - РИА Новости, 07.06.2024
Путин отметил поддержку участников СВО со стороны предпринимателей
Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума заявил, что многие российские предприниматели... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:53
2024-06-07T15:53
2024-06-07T19:27
пмэф-2024
владимир путин
россия
экономика
безопасность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума заявил, что многие российские предприниматели поддерживают участников специальной военной операции и их семьи, отправляют им свою продукцию."Многие отечественные предприниматели поддерживают военнослужащих и ветеранов специальной военной операции, их семьи, родных и близких наших героев, отправляют в подразделения свою продукцию, покупают вещи, технику, помогают госпиталям. Такое высокое понимание социальной миссии, ответственности, патриотизма в самом прямом и лучшем смысле этого слова, безусловно, очень ценно и заслуживает огромного уважения. Спасибо вам", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951406140_233:0:1673:1080_1920x0_80_0_0_cea8bd2e0da7eea22cc38179fe702b15.jpg
Путин поблагодарил предпринимателей, который поддерживают участников и ветеранов СВО
Путин отдельно поблагодарил предпринимателей, который поддерживают участников и ветеранов спецоперации
2024-06-07T15:53
true
PT0M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия, экономика, безопасность
ПМЭФ-2024, Владимир Путин, Россия, Экономика, Безопасность
Путин отметил поддержку участников СВО со стороны предпринимателей
Путин: многие предприниматели отправляют продукцию участникам СВО и их семьям
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума заявил, что многие российские предприниматели поддерживают участников специальной военной операции и их семьи, отправляют им свою продукцию.
"Многие отечественные предприниматели поддерживают военнослужащих и ветеранов специальной военной операции, их семьи, родных и близких наших героев, отправляют в подразделения свою продукцию, покупают вещи, технику, помогают госпиталям. Такое высокое понимание социальной миссии, ответственности, патриотизма в самом прямом и лучшем смысле этого слова, безусловно, очень ценно и заслуживает огромного уважения. Спасибо вам", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.