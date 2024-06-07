https://ria.ru/20240607/svo-1951404574.html

Путин отметил поддержку участников СВО со стороны предпринимателей

Путин отметил поддержку участников СВО со стороны предпринимателей - РИА Новости, 07.06.2024

Путин отметил поддержку участников СВО со стороны предпринимателей

Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума заявил, что многие российские предприниматели... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T15:53

2024-06-07T15:53

2024-06-07T19:27

пмэф-2024

владимир путин

россия

экономика

безопасность

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума заявил, что многие российские предприниматели поддерживают участников специальной военной операции и их семьи, отправляют им свою продукцию."Многие отечественные предприниматели поддерживают военнослужащих и ветеранов специальной военной операции, их семьи, родных и близких наших героев, отправляют в подразделения свою продукцию, покупают вещи, технику, помогают госпиталям. Такое высокое понимание социальной миссии, ответственности, патриотизма в самом прямом и лучшем смысле этого слова, безусловно, очень ценно и заслуживает огромного уважения. Спасибо вам", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240220/odeyala-1928528958.html

россия

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Кирилл Волков

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Путин поблагодарил предпринимателей, который поддерживают участников и ветеранов СВО Путин отдельно поблагодарил предпринимателей, который поддерживают участников и ветеранов спецоперации 2024-06-07T15:53 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, россия, экономика, безопасность