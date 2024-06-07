https://ria.ru/20240607/svo-1951387506.html

Авиация уничтожила в Черном море два украинских катера

Авиация уничтожила в Черном море два украинских катера - РИА Новости, 07.06.2024

Авиация уничтожила в Черном море два украинских катера

Российская авиация уничтожила в Чёрном море два украинских безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T15:23

2024-06-07T15:23

2024-06-07T15:24

специальная военная операция на украине

безопасность

черное море

россия

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российская авиация уничтожила в Чёрном море два украинских безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма, сообщили в Минобороны России."Около 15.00 мск в юго-западной части акватории Чёрного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова безэкипажные катера ВМС Украины. Две цели были уничтожены штатным вооружением морской и армейской авиации", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240516/unichtozhenie-1946534792.html

черное море

россия

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безопасность, черное море, россия, украина, вооруженные силы украины