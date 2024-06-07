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Авиация уничтожила в Черном море два украинских катера - РИА Новости, 07.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:23 07.06.2024 (обновлено: 15:24 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/svo-1951387506.html
Авиация уничтожила в Черном море два украинских катера
Авиация уничтожила в Черном море два украинских катера - РИА Новости, 07.06.2024
Авиация уничтожила в Черном море два украинских катера
Российская авиация уничтожила в Чёрном море два украинских безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:23
2024-06-07T15:24
специальная военная операция на украине
безопасность
черное море
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российская авиация уничтожила в Чёрном море два украинских безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма, сообщили в Минобороны России."Около 15.00 мск в юго-западной части акватории Чёрного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова безэкипажные катера ВМС Украины. Две цели были уничтожены штатным вооружением морской и армейской авиации", - говорится в сообщении.
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безопасность, черное море, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Черное море, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Авиация уничтожила в Черном море два украинских катера

МО: в Черном море уничтожили 2 безэкипажных катера Украины, двигавшихся к Крыму

© Минобороны РоссииБезэкипажный катер ВСУ
Безэкипажный катер ВСУ
© Минобороны России
Безэкипажный катер ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российская авиация уничтожила в Чёрном море два украинских безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма, сообщили в Минобороны России.
"Около 15.00 мск в юго-западной части акватории Чёрного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова безэкипажные катера ВМС Украины. Две цели были уничтожены штатным вооружением морской и армейской авиации", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЧерное мореРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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