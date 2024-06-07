https://ria.ru/20240607/svo-1951369089.html

ПВО сбила за неделю два самолета МИГ-29, две ракеты "Нептун" и 424 дрона

ПВО сбила за неделю два самолета МИГ-29, две ракеты "Нептун" и 424 дрона - РИА Новости, 07.06.2024

ПВО сбила за неделю два самолета МИГ-29, две ракеты "Нептун" и 424 дрона

Российские системы ПВО в минувшую неделю (с 1 по 7 июня) сбили 2 украинских истребителя МиГ-29, три ракеты "Нептун", 93 снарядов РСЗО различных типов, 424... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T14:52

2024-06-07T14:52

2024-06-07T15:02

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО в минувшую неделю (с 1 по 7 июня) сбили 2 украинских истребителя МиГ-29, три ракеты "Нептун", 93 снарядов РСЗО различных типов, 424 беспилотника и другие цели, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в течение недели сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, две оперативно-тактические ракеты "Точка-У", две доработанные для применения по наземным целям зенитные управляемые ракеты комплекса С-200, 17 управляемых авиабомб Hammer производства Франции, три ракеты зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, три противокорабельные ракеты "Нептун", 93 реактивных снаряда HIMARS производства США, Vampire чешского производства и "Ольха", а также 424 беспилотных летательных аппарата", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 610 украинских военных самолетов, 274 вертолета, 25326 беспилотных летательных аппаратов, 528 зенитных ракетных комплексов, 16287 танков и других боевых бронированных машин, 1330 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10188 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22336 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240605/obstanovka-1950413860.html

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