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ПВО сбила за неделю два самолета МИГ-29, две ракеты "Нептун" и 424 дрона - РИА Новости, 07.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:52 07.06.2024 (обновлено: 15:02 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/svo-1951369089.html
ПВО сбила за неделю два самолета МИГ-29, две ракеты "Нептун" и 424 дрона
ПВО сбила за неделю два самолета МИГ-29, две ракеты "Нептун" и 424 дрона - РИА Новости, 07.06.2024
ПВО сбила за неделю два самолета МИГ-29, две ракеты "Нептун" и 424 дрона
Российские системы ПВО в минувшую неделю (с 1 по 7 июня) сбили 2 украинских истребителя МиГ-29, три ракеты "Нептун", 93 снарядов РСЗО различных типов, 424... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:52
2024-06-07T15:02
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО в минувшую неделю (с 1 по 7 июня) сбили 2 украинских истребителя МиГ-29, три ракеты "Нептун", 93 снарядов РСЗО различных типов, 424 беспилотника и другие цели, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в течение недели сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, две оперативно-тактические ракеты "Точка-У", две доработанные для применения по наземным целям зенитные управляемые ракеты комплекса С-200, 17 управляемых авиабомб Hammer производства Франции, три ракеты зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, три противокорабельные ракеты "Нептун", 93 реактивных снаряда HIMARS производства США, Vampire чешского производства и "Ольха", а также 424 беспилотных летательных аппарата", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 610 украинских военных самолетов, 274 вертолета, 25326 беспилотных летательных аппаратов, 528 зенитных ракетных комплексов, 16287 танков и других боевых бронированных машин, 1330 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10188 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22336 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240605/obstanovka-1950413860.html
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Специальная военная операция на Украине
ПВО сбила за неделю два самолета МИГ-29, две ракеты "Нептун" и 424 дрона

Минобороны: ПВО сбила за неделю два самолета ВСУ, две ракеты С-200 и 424 дрона

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО в минувшую неделю (с 1 по 7 июня) сбили 2 украинских истребителя МиГ-29, три ракеты "Нептун", 93 снарядов РСЗО различных типов, 424 беспилотника и другие цели, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в течение недели сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, две оперативно-тактические ракеты "Точка-У", две доработанные для применения по наземным целям зенитные управляемые ракеты комплекса С-200, 17 управляемых авиабомб Hammer производства Франции, три ракеты зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, три противокорабельные ракеты "Нептун", 93 реактивных снаряда HIMARS производства США, Vampire чешского производства и "Ольха", а также 424 беспилотных летательных аппарата", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 610 украинских военных самолетов, 274 вертолета, 25326 беспилотных летательных аппаратов, 528 зенитных ракетных комплексов, 16287 танков и других боевых бронированных машин, 1330 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10188 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22336 единиц специальной военной автомобильной техники.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
"Новая тактика". К чему готовятся российские войска
5 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
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