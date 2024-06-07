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Подразделения "Востока" за неделю улучшили тактическое положение
Подразделения "Востока" за неделю улучшили тактическое положение - РИА Новости, 07.06.2024
Подразделения "Востока" за неделю улучшили тактическое положение
Украинские войска за минувшую неделю потеряли до 935 военных в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:48
2024-06-07T14:48
2024-06-07T15:01
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшую неделю потеряли до 935 военных в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны России."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Потери противника составили до 935 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, 37 автомобилей, а также десять орудий полевой артиллерии", - говорится сообщении.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Востока" за неделю улучшили тактическое положение
МО: "Восток" за неделю уничтожил до 935 солдат ВСУ и 2 танка