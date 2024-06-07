https://ria.ru/20240607/svo-1951366139.html

Подразделения "Востока" за неделю улучшили тактическое положение

Подразделения "Востока" за неделю улучшили тактическое положение - РИА Новости, 07.06.2024

Подразделения "Востока" за неделю улучшили тактическое положение

Украинские войска за минувшую неделю потеряли до 935 военных в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T14:48

2024-06-07T14:48

2024-06-07T15:01

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948637198_0:71:3072:1799_1920x0_80_0_0_c09444d206923ee90a3cd822ce1a5b02.jpg

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшую неделю потеряли до 935 военных в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны России."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Потери противника составили до 935 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, 37 автомобилей, а также десять орудий полевой артиллерии", - говорится сообщении.

https://ria.ru/20240607/zapad-1951365913.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, вооруженные силы украины