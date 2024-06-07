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За неделю "Южная" группировка уничтожила до 2385 военных ВСУ - РИА Новости, 07.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:46 07.06.2024 (обновлено: 15:08 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/svo-1951365796.html
За неделю "Южная" группировка уничтожила до 2385 военных ВСУ
За неделю "Южная" группировка уничтожила до 2385 военных ВСУ - РИА Новости, 07.06.2024
За неделю "Южная" группировка уничтожила до 2385 военных ВСУ
Украинские войска потеряли до 2835 солдат в зоне ответственности российской группировки войск "Юг" за прошедшую неделю, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:46
2024-06-07T15:08
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Украинские войска потеряли до 2835 солдат в зоне ответственности российской группировки войск "Юг" за прошедшую неделю, сообщило в пятницу Минобороны РФ."В течение недели подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 1 по 7 июня."Противник потерял до 2835 военнослужащих, 14 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, 35 орудий полевой артиллерии, из них 13 западного производства, а также зенитную самоходную установку Gepard", - добавили в МО РФ.Отмечается, что также были уничтожены семь полевых складов боеприпасов ВСУ.
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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
За неделю "Южная" группировка уничтожила до 2385 военных ВСУ

МО: за неделю подразделения "Юга" уничтожили до 2835 военных ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВС РФ в зоне СВО
ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Украинские войска потеряли до 2835 солдат в зоне ответственности российской группировки войск "Юг" за прошедшую неделю, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"В течение недели подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 1 по 7 июня.
"Противник потерял до 2835 военнослужащих, 14 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, 35 орудий полевой артиллерии, из них 13 западного производства, а также зенитную самоходную установку Gepard", - добавили в МО РФ.
Отмечается, что также были уничтожены семь полевых складов боеприпасов ВСУ.
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
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