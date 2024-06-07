https://ria.ru/20240607/svo-1951365796.html
За неделю "Южная" группировка уничтожила до 2385 военных ВСУ
За неделю "Южная" группировка уничтожила до 2385 военных ВСУ - РИА Новости, 07.06.2024
За неделю "Южная" группировка уничтожила до 2385 военных ВСУ
Украинские войска потеряли до 2835 солдат в зоне ответственности российской группировки войск "Юг" за прошедшую неделю, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:46
2024-06-07T14:46
2024-06-07T15:08
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948598593_0:282:3072:2010_1920x0_80_0_0_38d0ab9152097c5cc05fab156077927a.jpg
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Украинские войска потеряли до 2835 солдат в зоне ответственности российской группировки войск "Юг" за прошедшую неделю, сообщило в пятницу Минобороны РФ."В течение недели подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 1 по 7 июня."Противник потерял до 2835 военнослужащих, 14 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, 35 орудий полевой артиллерии, из них 13 западного производства, а также зенитную самоходную установку Gepard", - добавили в МО РФ.Отмечается, что также были уничтожены семь полевых складов боеприпасов ВСУ.
https://ria.ru/20240607/svo-1951365000.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948598593_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a348ad47cc58786fdd7fcbafcc086c77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
За неделю "Южная" группировка уничтожила до 2385 военных ВСУ
МО: за неделю подразделения "Юга" уничтожили до 2835 военных ВСУ
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Украинские войска потеряли до 2835 солдат в зоне ответственности российской группировки войск "Юг" за прошедшую неделю, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"В течение недели подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 1 по 7 июня.
"Противник потерял до 2835 военнослужащих, 14 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, 35 орудий полевой артиллерии, из них 13 западного производства, а также зенитную самоходную установку Gepard", - добавили в МО РФ.
Отмечается, что также были уничтожены семь полевых складов боеприпасов ВСУ.