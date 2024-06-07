https://ria.ru/20240607/svo-1951365796.html

За неделю "Южная" группировка уничтожила до 2385 военных ВСУ

За неделю "Южная" группировка уничтожила до 2385 военных ВСУ - РИА Новости, 07.06.2024

За неделю "Южная" группировка уничтожила до 2385 военных ВСУ

Украинские войска потеряли до 2835 солдат в зоне ответственности российской группировки войск "Юг" за прошедшую неделю, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T14:46

2024-06-07T14:46

2024-06-07T15:08

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Украинские войска потеряли до 2835 солдат в зоне ответственности российской группировки войск "Юг" за прошедшую неделю, сообщило в пятницу Минобороны РФ."В течение недели подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 1 по 7 июня."Противник потерял до 2835 военнослужащих, 14 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, 35 орудий полевой артиллерии, из них 13 западного производства, а также зенитную самоходную установку Gepard", - добавили в МО РФ.Отмечается, что также были уничтожены семь полевых складов боеприпасов ВСУ.

https://ria.ru/20240607/svo-1951365000.html

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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика