https://ria.ru/20240607/svo-1951365000.html

Подразделения "Севера" продвинулись вглубь обороны противника

Подразделения "Севера" продвинулись вглубь обороны противника - РИА Новости, 07.06.2024

Подразделения "Севера" продвинулись вглубь обороны противника

Группировка "Север" ВС РФ за неделю продвинулась вглубь обороны противника и нанесла поражение живой силе и технике семи соединений ВСУ, при этом уничтожила до... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T14:45

2024-06-07T14:45

2024-06-07T14:58

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Группировка "Север" ВС РФ за неделю продвинулась вглубь обороны противника и нанесла поражение живой силе и технике семи соединений ВСУ, при этом уничтожила до 1400 украинских военнослужащих, пять танков, 11 боевых бронированных машин, в том числе БТР "Stryker" и два бронетранспортера М113 производства США, сообщило в пятницу Минобороны России."Подразделения группировки войск "Север" в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике семи соединений ВСУ, бригады морской пехоты, а также двух бригад теробороны. За неделю отражены 36 контратак штурмовых формирований ВСУ. Потери противника за указанный период составили до 1400 военнослужащих, пять танков, 11 боевых бронированных машин, в том числе БТР "Stryker" и два бронетранспортера М113 производства США, 32 автомобиля, а также 26 орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении.

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