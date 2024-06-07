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Подразделения "Севера" продвинулись вглубь обороны противника - РИА Новости, 07.06.2024
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14:45 07.06.2024 (обновлено: 14:58 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/svo-1951365000.html
Подразделения "Севера" продвинулись вглубь обороны противника
Подразделения "Севера" продвинулись вглубь обороны противника - РИА Новости, 07.06.2024
Подразделения "Севера" продвинулись вглубь обороны противника
Группировка "Север" ВС РФ за неделю продвинулась вглубь обороны противника и нанесла поражение живой силе и технике семи соединений ВСУ, при этом уничтожила до... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:45
2024-06-07T14:58
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Группировка "Север" ВС РФ за неделю продвинулась вглубь обороны противника и нанесла поражение живой силе и технике семи соединений ВСУ, при этом уничтожила до 1400 украинских военнослужащих, пять танков, 11 боевых бронированных машин, в том числе БТР "Stryker" и два бронетранспортера М113 производства США, сообщило в пятницу Минобороны России."Подразделения группировки войск "Север" в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике семи соединений ВСУ, бригады морской пехоты, а также двух бригад теробороны. За неделю отражены 36 контратак штурмовых формирований ВСУ. Потери противника за указанный период составили до 1400 военнослужащих, пять танков, 11 боевых бронированных машин, в том числе БТР "Stryker" и два бронетранспортера М113 производства США, 32 автомобиля, а также 26 орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении.
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в мире, технологии, сша, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, США, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Севера" продвинулись вглубь обороны противника

МО: "Север" за неделю отразил 36 контратак, противник потерял до 1400 военных

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие штурмовых подразделений . Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Группировка "Север" ВС РФ за неделю продвинулась вглубь обороны противника и нанесла поражение живой силе и технике семи соединений ВСУ, при этом уничтожила до 1400 украинских военнослужащих, пять танков, 11 боевых бронированных машин, в том числе БТР "Stryker" и два бронетранспортера М113 производства США, сообщило в пятницу Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Север" в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике семи соединений ВСУ, бригады морской пехоты, а также двух бригад теробороны. За неделю отражены 36 контратак штурмовых формирований ВСУ. Потери противника за указанный период составили до 1400 военнослужащих, пять танков, 11 боевых бронированных машин, в том числе БТР "Stryker" и два бронетранспортера М113 производства США, 32 автомобиля, а также 26 орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении.
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