https://ria.ru/20240607/svo-1951365000.html
Подразделения "Севера" продвинулись вглубь обороны противника
Подразделения "Севера" продвинулись вглубь обороны противника - РИА Новости, 07.06.2024
Подразделения "Севера" продвинулись вглубь обороны противника
Группировка "Север" ВС РФ за неделю продвинулась вглубь обороны противника и нанесла поражение живой силе и технике семи соединений ВСУ, при этом уничтожила до... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:45
2024-06-07T14:45
2024-06-07T14:58
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
сша
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950447867_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_96f90b1837b11f01dd219c8c1aa34693.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Группировка "Север" ВС РФ за неделю продвинулась вглубь обороны противника и нанесла поражение живой силе и технике семи соединений ВСУ, при этом уничтожила до 1400 украинских военнослужащих, пять танков, 11 боевых бронированных машин, в том числе БТР "Stryker" и два бронетранспортера М113 производства США, сообщило в пятницу Минобороны России."Подразделения группировки войск "Север" в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике семи соединений ВСУ, бригады морской пехоты, а также двух бригад теробороны. За неделю отражены 36 контратак штурмовых формирований ВСУ. Потери противника за указанный период составили до 1400 военнослужащих, пять танков, 11 боевых бронированных машин, в том числе БТР "Stryker" и два бронетранспортера М113 производства США, 32 автомобиля, а также 26 орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240607/svo-1951365796.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950447867_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_9b729faa75e9183745c181152c161d97.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, сша, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, США, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Севера" продвинулись вглубь обороны противника
МО: "Север" за неделю отразил 36 контратак, противник потерял до 1400 военных
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Группировка "Север" ВС РФ за неделю продвинулась вглубь обороны противника и нанесла поражение живой силе и технике семи соединений ВСУ, при этом уничтожила до 1400 украинских военнослужащих, пять танков, 11 боевых бронированных машин, в том числе БТР "Stryker" и два бронетранспортера М113 производства США, сообщило в пятницу Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Север" в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике семи соединений ВСУ, бригады морской пехоты, а также двух бригад теробороны. За неделю отражены 36 контратак штурмовых формирований ВСУ. Потери противника за указанный период составили до 1400 военнослужащих, пять танков, 11 боевых бронированных машин, в том числе БТР "Stryker" и два бронетранспортера М113 производства США, 32 автомобиля, а также 26 орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении.