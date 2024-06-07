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Гражданская инфраструктура повреждена при обстреле Луганска - РИА Новости, 07.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:29 07.06.2024 (обновлено: 13:44 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/svo-1951323440.html
Гражданская инфраструктура повреждена при обстреле Луганска
Гражданская инфраструктура повреждена при обстреле Луганска - РИА Новости, 07.06.2024
Гражданская инфраструктура повреждена при обстреле Луганска
Две школы, три детсада, колледж и один из корпусов Далевского университета получили повреждения в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ, сообщил министр... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T13:29
2024-06-07T13:44
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
луганск
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 7 июн – РИА Новости. Две школы, три детсада, колледж и один из корпусов Далевского университета получили повреждения в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ, сообщил министр образования и науки ЛНР Иван Кусов в Telegram-канале правительства ЛНР."В результате обстрела Луганска пострадали две школы, три детсада, Луганский колледж информационных технологий и предпринимательства, а также один из корпусов Далевского университета", - говорится в сообщении министра.Он отметил, что в образовательных учреждениях взрывной волной выбило стекла. Пострадавших и жертв среди персонала и воспитанников нет.Ранее министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщила о 22 пострадавших в результате ракетного обстрела ВСУ Луганска, включая восьмилетнего ребенка.
https://ria.ru/20240424/peregovory-1942070894.html
https://ria.ru/20240607/lugansk-1951285882.html
луганск
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вооруженные силы украины, луганск, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Луганск, Луганская Народная Республика
Гражданская инфраструктура повреждена при обстреле Луганска

Кусов: при обстреле ВСУ Луганска пострадали две школы, три детсада и колледж

© Фото : РИА НовостиПоследствия обстрела Луганска со стороны ВСУ
Последствия обстрела Луганска со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© Фото : РИА Новости
Последствия обстрела Луганска со стороны ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 7 июн – РИА Новости. Две школы, три детсада, колледж и один из корпусов Далевского университета получили повреждения в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ, сообщил министр образования и науки ЛНР Иван Кусов в Telegram-канале правительства ЛНР.
"В результате обстрела Луганска пострадали две школы, три детсада, Луганский колледж информационных технологий и предпринимательства, а также один из корпусов Далевского университета", - говорится в сообщении министра.
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Он отметил, что в образовательных учреждениях взрывной волной выбило стекла. Пострадавших и жертв среди персонала и воспитанников нет.
Ранее министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщила о 22 пострадавших в результате ракетного обстрела ВСУ Луганска, включая восьмилетнего ребенка.
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