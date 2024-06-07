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Гражданская инфраструктура повреждена при обстреле Луганска
Гражданская инфраструктура повреждена при обстреле Луганска - РИА Новости, 07.06.2024
Гражданская инфраструктура повреждена при обстреле Луганска
Две школы, три детсада, колледж и один из корпусов Далевского университета получили повреждения в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ, сообщил министр... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T13:29
2024-06-07T13:29
2024-06-07T13:44
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ЛУГАНСК, 7 июн – РИА Новости. Две школы, три детсада, колледж и один из корпусов Далевского университета получили повреждения в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ, сообщил министр образования и науки ЛНР Иван Кусов в Telegram-канале правительства ЛНР."В результате обстрела Луганска пострадали две школы, три детсада, Луганский колледж информационных технологий и предпринимательства, а также один из корпусов Далевского университета", - говорится в сообщении министра.Он отметил, что в образовательных учреждениях взрывной волной выбило стекла. Пострадавших и жертв среди персонала и воспитанников нет.Ранее министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщила о 22 пострадавших в результате ракетного обстрела ВСУ Луганска, включая восьмилетнего ребенка.
https://ria.ru/20240424/peregovory-1942070894.html
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вооруженные силы украины, луганск, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Луганск, Луганская Народная Республика
Гражданская инфраструктура повреждена при обстреле Луганска
Кусов: при обстреле ВСУ Луганска пострадали две школы, три детсада и колледж