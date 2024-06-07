https://ria.ru/20240607/svo-1951323440.html

Гражданская инфраструктура повреждена при обстреле Луганска

Гражданская инфраструктура повреждена при обстреле Луганска - РИА Новости, 07.06.2024

Гражданская инфраструктура повреждена при обстреле Луганска

Две школы, три детсада, колледж и один из корпусов Далевского университета получили повреждения в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ, сообщил министр... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T13:29

2024-06-07T13:29

2024-06-07T13:44

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ЛУГАНСК, 7 июн – РИА Новости. Две школы, три детсада, колледж и один из корпусов Далевского университета получили повреждения в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ, сообщил министр образования и науки ЛНР Иван Кусов в Telegram-канале правительства ЛНР."В результате обстрела Луганска пострадали две школы, три детсада, Луганский колледж информационных технологий и предпринимательства, а также один из корпусов Далевского университета", - говорится в сообщении министра.Он отметил, что в образовательных учреждениях взрывной волной выбило стекла. Пострадавших и жертв среди персонала и воспитанников нет.Ранее министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщила о 22 пострадавших в результате ракетного обстрела ВСУ Луганска, включая восьмилетнего ребенка.

https://ria.ru/20240424/peregovory-1942070894.html

https://ria.ru/20240607/lugansk-1951285882.html

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вооруженные силы украины, луганск, луганская народная республика