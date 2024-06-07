https://ria.ru/20240607/svalki-1951408744.html
Путин предложил бесплатно передавать бизнесу землю из-под свалок
Путин предложил бесплатно передавать бизнесу землю из-под свалок - РИА Новости, 07.06.2024
Путин предложил бесплатно передавать бизнесу землю из-под свалок
Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума предложил передавать землю из-под свалки... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T16:02
2024-06-07T16:02
2024-06-07T16:53
пмэф-2024
владимир путин
экономика
россия
свалки
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума предложил передавать землю из-под свалки бизнесу бесплатно, если предприниматель ее ликвидирует."Предлагаю следующее решение, если предприниматель готов ликвидировать такую свалку за свой счет, то можно подумать о том, чтобы бесплатно передавать ему соответствующий участок в пользование", - сказал он.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20240607/putin-1951407639.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, россия, свалки
ПМЭФ-2024, Владимир Путин, Экономика, Россия, Свалки
Путин предложил бесплатно передавать бизнесу землю из-под свалок
Путин предложил бесплатно передавать бизнесу землю из-под свалок