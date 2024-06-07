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Путин предложил бесплатно передавать бизнесу землю из-под свалок - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
16:02 07.06.2024 (обновлено: 16:53 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/svalki-1951408744.html
Путин предложил бесплатно передавать бизнесу землю из-под свалок
Путин предложил бесплатно передавать бизнесу землю из-под свалок - РИА Новости, 07.06.2024
Путин предложил бесплатно передавать бизнесу землю из-под свалок
Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума предложил передавать землю из-под свалки... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T16:02
2024-06-07T16:53
пмэф-2024
владимир путин
экономика
россия
свалки
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума предложил передавать землю из-под свалки бизнесу бесплатно, если предприниматель ее ликвидирует.&quot;Предлагаю следующее решение, если предприниматель готов ликвидировать такую свалку за свой счет, то можно подумать о том, чтобы бесплатно передавать ему соответствующий участок в пользование&quot;, - сказал он.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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владимир путин, экономика, россия, свалки
ПМЭФ-2024, Владимир Путин, Экономика, Россия, Свалки
Путин предложил бесплатно передавать бизнесу землю из-под свалок

Путин предложил бесплатно передавать бизнесу землю из-под свалок

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкТрансляция выступления президента России Владимира Путина на пленарном заседании
Трансляция выступления президента России Владимира Путина на пленарном заседании - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Трансляция выступления президента России Владимира Путина на пленарном заседании
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума предложил передавать землю из-под свалки бизнесу бесплатно, если предприниматель ее ликвидирует.
«

"Предлагаю следующее решение, если предприниматель готов ликвидировать такую свалку за свой счет, то можно подумать о том, чтобы бесплатно передавать ему соответствующий участок в пользование", - сказал он.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024Владимир ПутинЭкономикаРоссияСвалки
 
 
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