https://ria.ru/20240607/svalki-1951408744.html

Путин предложил бесплатно передавать бизнесу землю из-под свалок

Путин предложил бесплатно передавать бизнесу землю из-под свалок - РИА Новости, 07.06.2024

Путин предложил бесплатно передавать бизнесу землю из-под свалок

Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума предложил передавать землю из-под свалки... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T16:02

2024-06-07T16:02

2024-06-07T16:53

пмэф-2024

владимир путин

экономика

россия

свалки

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума предложил передавать землю из-под свалки бизнесу бесплатно, если предприниматель ее ликвидирует."Предлагаю следующее решение, если предприниматель готов ликвидировать такую свалку за свой счет, то можно подумать о том, чтобы бесплатно передавать ему соответствующий участок в пользование", - сказал он.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240607/putin-1951407639.html

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Наталья Макарова

владимир путин, экономика, россия, свалки