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В мире наметилась гонка за укрепление суверенитета, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
15:06 07.06.2024 (обновлено: 15:14 07.06.2024) дополняется ...
https://ria.ru/20240607/suverenitet-1951376215.html
В мире наметилась гонка за укрепление суверенитета, заявил Путин
В мире наметилась гонка за укрепление суверенитета, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024
В мире наметилась гонка за укрепление суверенитета, заявил Путин
Между странами в мире наметилась настоящая гонка за укрепление своего суверенитета, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:06
2024-06-07T15:14
пмэф-2024
владимир путин
россия
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Между странами в мире наметилась настоящая гонка за укрепление своего суверенитета, заявил президент России Владимир Путин."Сквозь призму экономических отношений взглянуть на процессы, которые динамично развиваются в современном мире. Мы видим, как между странами наметилась настоящая гонка за укрепление своего суверенитета. Причем над трех ключевыми уровнями – государственным, ценностно-культурным и экономическим. При этом страны, которые еще недавно выступали лидерами глобального развития, пытаются всеми силами, правдами и неправдами, сохранить свою ускользающую роль гегемонии", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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владимир путин, россия, в мире
ПМЭФ-2024, Владимир Путин, Россия, В мире
В мире наметилась гонка за укрепление суверенитета, заявил Путин

Путин: между странами наметилась настоящая гонка за укрепление суверенитета

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на ПМЭФ
Президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Между странами в мире наметилась настоящая гонка за укрепление своего суверенитета, заявил президент России Владимир Путин.
"Сквозь призму экономических отношений взглянуть на процессы, которые динамично развиваются в современном мире. Мы видим, как между странами наметилась настоящая гонка за укрепление своего суверенитета. Причем над трех ключевыми уровнями – государственным, ценностно-культурным и экономическим. При этом страны, которые еще недавно выступали лидерами глобального развития, пытаются всеми силами, правдами и неправдами, сохранить свою ускользающую роль гегемонии", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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