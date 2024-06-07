https://ria.ru/20240607/suverenitet-1951376215.html

В мире наметилась гонка за укрепление суверенитета, заявил Путин

В мире наметилась гонка за укрепление суверенитета, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024

В мире наметилась гонка за укрепление суверенитета, заявил Путин

Между странами в мире наметилась настоящая гонка за укрепление своего суверенитета, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T15:06

2024-06-07T15:06

2024-06-07T15:14

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Между странами в мире наметилась настоящая гонка за укрепление своего суверенитета, заявил президент России Владимир Путин."Сквозь призму экономических отношений взглянуть на процессы, которые динамично развиваются в современном мире. Мы видим, как между странами наметилась настоящая гонка за укрепление своего суверенитета. Причем над трех ключевыми уровнями – государственным, ценностно-культурным и экономическим. При этом страны, которые еще недавно выступали лидерами глобального развития, пытаются всеми силами, правдами и неправдами, сохранить свою ускользающую роль гегемонии", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, россия, в мире