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Судан предложил вернуться к соглашению о базе ВМФ России в Красном море - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
19:47 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/sudan-1951519464.html
Судан предложил вернуться к соглашению о базе ВМФ России в Красном море
Судан предложил вернуться к соглашению о базе ВМФ России в Красном море - РИА Новости, 07.06.2024
Судан предложил вернуться к соглашению о базе ВМФ России в Красном море
У Хартума есть желание вернуть к жизни соглашение о строительстве базы ВМФ РФ в Красном море, но нужно учитывать и мнение других стран, заявил РИА Новости на... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T19:47
2024-06-07T19:47
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безопасность
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красное море
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. У Хартума есть желание вернуть к жизни соглашение о строительстве базы ВМФ РФ в Красном море, но нужно учитывать и мнение других стран, заявил РИА Новости на ПМЭФ замглавы переходного суверенного совета Судана Малик Агар. "У нас, конечно, есть желание вернуть это соглашение к жизни, если на то будет воля двух стран. Мы находимся в процессе обсуждения этого вопроса. Существующее соглашение между двумя странами говорит о создании базы", - сказал Агар. Он подчеркнул, что важно учитывать интересы и других стран на побережье Красного моря - независимо от того, являются ли они частью проекта или нет.
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безопасность, судан, красное море, вмф рф, россия
ПМЭФ-2024, Безопасность, Судан, Красное море, ВМФ РФ, Россия
Судан предложил вернуться к соглашению о базе ВМФ России в Красном море

Представитель Судана: Хартум хочет вернуться к соглашение о базе ВМФ России

© РИА Новости / Ибрагим Ишак | Перейти в медиабанкРоссийский боевой корабль "Адмирал Григорович" в Порт-Судане
Российский боевой корабль Адмирал Григорович в Порт-Судане - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Ибрагим Ишак
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Российский боевой корабль "Адмирал Григорович" в Порт-Судане. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. У Хартума есть желание вернуть к жизни соглашение о строительстве базы ВМФ РФ в Красном море, но нужно учитывать и мнение других стран, заявил РИА Новости на ПМЭФ замглавы переходного суверенного совета Судана Малик Агар.
"У нас, конечно, есть желание вернуть это соглашение к жизни, если на то будет воля двух стран. Мы находимся в процессе обсуждения этого вопроса. Существующее соглашение между двумя странами говорит о создании базы", - сказал Агар.
Он подчеркнул, что важно учитывать интересы и других стран на побережье Красного моря - независимо от того, являются ли они частью проекта или нет.
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