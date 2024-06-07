https://ria.ru/20240607/sudan-1951519464.html

Судан предложил вернуться к соглашению о базе ВМФ России в Красном море

Судан предложил вернуться к соглашению о базе ВМФ России в Красном море - РИА Новости, 07.06.2024

Судан предложил вернуться к соглашению о базе ВМФ России в Красном море

У Хартума есть желание вернуть к жизни соглашение о строительстве базы ВМФ РФ в Красном море, но нужно учитывать и мнение других стран, заявил РИА Новости на... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T19:47

2024-06-07T19:47

2024-06-07T19:47

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. У Хартума есть желание вернуть к жизни соглашение о строительстве базы ВМФ РФ в Красном море, но нужно учитывать и мнение других стран, заявил РИА Новости на ПМЭФ замглавы переходного суверенного совета Судана Малик Агар. "У нас, конечно, есть желание вернуть это соглашение к жизни, если на то будет воля двух стран. Мы находимся в процессе обсуждения этого вопроса. Существующее соглашение между двумя странами говорит о создании базы", - сказал Агар. Он подчеркнул, что важно учитывать интересы и других стран на побережье Красного моря - независимо от того, являются ли они частью проекта или нет.

https://ria.ru/20240521/flot-1947225972.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, судан, красное море, вмф рф, россия