https://ria.ru/20240607/sud-1951479610.html

Суд арестовал гражданина Франции за сбор сведений о военной деятельности

Суд арестовал гражданина Франции за сбор сведений о военной деятельности - РИА Новости, 07.06.2024

Суд арестовал гражданина Франции за сбор сведений о военной деятельности

Замоскворецкий суд Москвы арестовал гражданина Франции Лорана Винатье, обвиняемого в сборе сведений о военной деятельности РФ, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T17:55

2024-06-07T17:55

2024-06-07T18:56

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал гражданина Франции Лорана Винатье, обвиняемого в сборе сведений о военной деятельности РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Избрать в отношении Винатье меру пресечения в виде заключении под стражу до 5 августа 2024 года", - огласила решение судья. В отношении мужчины возбуждено дело по статье 330.1 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах". По данным следствия, на протяжении нескольких лет Винатье, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации". В суде стало известно, что Винатье родом из французского города Нант, у него четверо детей, двое из которых несовершеннолетние. Он доктор наук и работает советником в швейцарском центре гуманитарного диалога. Ранее не судим. Обвиняемый общался с судом при помощи переводчика. Следователь и прокурор настаивали на избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, мотивируя свое ходатайство тем, что, в частности, Винатье сможет скрыться от органов предварительного следствия и оказать давление на свидетелей. В свою очередь, адвокаты просили суд назначить их подзащитному домашний арест. Они заверили, что Винатье сможет проживать в квартире своей супруги. Обвиняемый уверял, что он не намерен влиять на следствие, обещал всячески содействовать расследованию и признал вину в суде.

https://ria.ru/20240606/frantsiya-1951017053.html

https://ria.ru/20240606/frantsuz-1951143629.html

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происшествия, россия, москва, франция