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Житель Калининграда получил два года колонии за оскорбление ветерана
Житель Калининграда получил два года колонии за оскорбление ветерана - РИА Новости, 07.06.2024
Житель Калининграда получил два года колонии за оскорбление ветерана
Калининградский областной суд приговорил к двум годам колонии жителя города Мамоново, который оскорбил ветерана Великой Отечественной войны, разместив о нем... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T17:41
2024-06-07T17:41
2024-06-07T17:41
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КАЛИНИНГРАД, 7 июн - РИА Новости. Калининградский областной суд приговорил к двум годам колонии жителя города Мамоново, который оскорбил ветерана Великой Отечественной войны, разместив о нем статью в социальной сети, сообщает пресс-служба областного суда. "Приговором Калининградского областного суда Н. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания суд лишил Н. права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации в сети "Интернет", сроком на три года", - говорится в сообщении. Судом установлено, что подсудимый Н. разместил на своей открытой странице в социальной сети статью, содержащую негативную информацию о ветеране Великой Отечественной войны, Герое Советского Союза, прикрепив к ней его фотографию. При этом подсудимый действовал по мотиву реабилитации нацизма, преклонения перед личностью Гитлера. Сам Н. дома хранил фотографию Гитлера в рамке и электронные материалы с нацистской символикой. В опубликованной статье Н. провел аналогию между деятельностью ветерана Великой Отечественной войны и деятельностью серийного убийцы Чикатило, а также обвинил его в воровстве и убийствах, которых тот не совершал. Своей публикацией Н. хотел сформировать крайне негативное представление о личности и деятельности ветерана, унизить его. В судебном заседании мужчина не признал свою вину. Однако результаты обыска, цифровые следы преступления, заключения экспертиз позволили суду прийти к выводу о его виновности. Действия Н. суд квалифицировал по части 4 статьи 354.1 УК РФ (унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной Войны, совершенное публично, с использованием сети "Интернет").
https://ria.ru/20240528/deputatsheremet-1948802204.html
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происшествия, россия, калининградский областной суд
Происшествия, Россия, Калининградский областной суд
Житель Калининграда получил два года колонии за оскорбление ветерана
Суд: житель Калининграда получил 2 года колонии за оскорбление ветерана ВОВ
КАЛИНИНГРАД, 7 июн - РИА Новости. Калининградский областной суд приговорил к двум годам колонии жителя города Мамоново, который оскорбил ветерана Великой Отечественной войны, разместив о нем статью в социальной сети, сообщает пресс-служба областного суда.
"Приговором Калининградского областного суда Н. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания суд лишил Н. права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации в сети "Интернет", сроком на три года", - говорится в сообщении.
Судом установлено, что подсудимый Н. разместил на своей открытой странице в социальной сети статью, содержащую негативную информацию о ветеране Великой Отечественной войны, Герое Советского Союза, прикрепив к ней его фотографию. При этом подсудимый действовал по мотиву реабилитации нацизма, преклонения перед личностью Гитлера. Сам Н. дома хранил фотографию Гитлера в рамке и электронные материалы с нацистской символикой. В опубликованной статье Н. провел аналогию между деятельностью ветерана Великой Отечественной войны и деятельностью серийного убийцы Чикатило, а также обвинил его в воровстве и убийствах, которых тот не совершал. Своей публикацией Н. хотел сформировать крайне негативное представление о личности и деятельности ветерана, унизить его.
В судебном заседании мужчина не признал свою вину. Однако результаты обыска, цифровые следы преступления, заключения экспертиз позволили суду прийти к выводу о его виновности.
Действия Н. суд квалифицировал по части 4 статьи 354.1 УК РФ
(унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной Войны, совершенное публично, с использованием сети "Интернет").