https://ria.ru/20240607/sud-1951470566.html

Житель Калининграда получил два года колонии за оскорбление ветерана

Житель Калининграда получил два года колонии за оскорбление ветерана - РИА Новости, 07.06.2024

Житель Калининграда получил два года колонии за оскорбление ветерана

Калининградский областной суд приговорил к двум годам колонии жителя города Мамоново, который оскорбил ветерана Великой Отечественной войны, разместив о нем... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T17:41

2024-06-07T17:41

2024-06-07T17:41

происшествия

россия

калининградский областной суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590979172_111:0:2752:1485_1920x0_80_0_0_cd75ba8b8049297097c98b848e9179fb.jpg

КАЛИНИНГРАД, 7 июн - РИА Новости. Калининградский областной суд приговорил к двум годам колонии жителя города Мамоново, который оскорбил ветерана Великой Отечественной войны, разместив о нем статью в социальной сети, сообщает пресс-служба областного суда. "Приговором Калининградского областного суда Н. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания суд лишил Н. права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации в сети "Интернет", сроком на три года", - говорится в сообщении. Судом установлено, что подсудимый Н. разместил на своей открытой странице в социальной сети статью, содержащую негативную информацию о ветеране Великой Отечественной войны, Герое Советского Союза, прикрепив к ней его фотографию. При этом подсудимый действовал по мотиву реабилитации нацизма, преклонения перед личностью Гитлера. Сам Н. дома хранил фотографию Гитлера в рамке и электронные материалы с нацистской символикой. В опубликованной статье Н. провел аналогию между деятельностью ветерана Великой Отечественной войны и деятельностью серийного убийцы Чикатило, а также обвинил его в воровстве и убийствах, которых тот не совершал. Своей публикацией Н. хотел сформировать крайне негативное представление о личности и деятельности ветерана, унизить его. В судебном заседании мужчина не признал свою вину. Однако результаты обыска, цифровые следы преступления, заключения экспертиз позволили суду прийти к выводу о его виновности. Действия Н. суд квалифицировал по части 4 статьи 354.1 УК РФ (унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной Войны, совершенное публично, с использованием сети "Интернет").

https://ria.ru/20240528/deputatsheremet-1948802204.html

https://ria.ru/20231027/sud-1905590432.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, калининградский областной суд