https://ria.ru/20240607/sud-1951461011.html

Генконсул Франции попросил не отправлять Винатье в СИЗО

Генконсул Франции попросил не отправлять Винатье в СИЗО - РИА Новости, 07.06.2024

Генконсул Франции попросил не отправлять Винатье в СИЗО

Генеральный консул Франции направил в суд ходатайство с просьбой на отправлять в СИЗО Лорана Винатье, обвиняемого в сборе сведений о военной деятельности... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T17:29

2024-06-07T17:29

2024-06-07T17:29

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алексей синицын

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Генеральный консул Франции направил в суд ходатайство с просьбой на отправлять в СИЗО Лорана Винатье, обвиняемого в сборе сведений о военной деятельности России, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы. "Есть ходатайство от генконсула Франции, в котором он просит не отправлять Винатье в СИЗО. Характеризует его как ответственного и законопослушного гражданина", - сказал адвокат Алексей Синицын. Судья приобщила данное ходатайство к материалам дела. В настоящее время суд рассматривает вопрос об избрании меры пресечения. Столичными следователями было возбуждено дело по статье 330.1 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах". По данным следствия, на протяжении нескольких лет француз, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации". Агентство Франс Пресс передавало, что Винатье работает для базирующейся в Женеве швейцарской НПО "Центр гуманитарного диалога".

https://ria.ru/20240607/makron-1951188571.html

https://ria.ru/20240607/vinate-1951453573.html

https://ria.ru/20240606/frantsuz-1951143629.html

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происшествия, франция, россия, москва, алексей синицын