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Генконсул Франции попросил не отправлять Винатье в СИЗО - РИА Новости, 07.06.2024
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17:29 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/sud-1951461011.html
Генконсул Франции попросил не отправлять Винатье в СИЗО
Генконсул Франции попросил не отправлять Винатье в СИЗО - РИА Новости, 07.06.2024
Генконсул Франции попросил не отправлять Винатье в СИЗО
Генеральный консул Франции направил в суд ходатайство с просьбой на отправлять в СИЗО Лорана Винатье, обвиняемого в сборе сведений о военной деятельности... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T17:29
2024-06-07T17:29
происшествия
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Генеральный консул Франции направил в суд ходатайство с просьбой на отправлять в СИЗО Лорана Винатье, обвиняемого в сборе сведений о военной деятельности России, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы. "Есть ходатайство от генконсула Франции, в котором он просит не отправлять Винатье в СИЗО. Характеризует его как ответственного и законопослушного гражданина", - сказал адвокат Алексей Синицын. Судья приобщила данное ходатайство к материалам дела. В настоящее время суд рассматривает вопрос об избрании меры пресечения. Столичными следователями было возбуждено дело по статье 330.1 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах". По данным следствия, на протяжении нескольких лет француз, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации". Агентство Франс Пресс передавало, что Винатье работает для базирующейся в Женеве швейцарской НПО "Центр гуманитарного диалога".
https://ria.ru/20240607/makron-1951188571.html
https://ria.ru/20240607/vinate-1951453573.html
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происшествия, франция, россия, москва, алексей синицын
Происшествия, Франция, Россия, Москва, Алексей Синицын
Генконсул Франции попросил не отправлять Винатье в СИЗО

Генконсул Франции попросил суд не отправлять Винатье в СИЗО

© РИА НовостиГражданин Франции Лоран Винатье, обвиняемого в сборе сведений о военной деятельности России, в зале Замоскворецкого суда
Гражданин Франции Лоран Винатье, обвиняемого в сборе сведений о военной деятельности России, в зале Замоскворецкого суда
© РИА Новости
Гражданин Франции Лоран Винатье, обвиняемого в сборе сведений о военной деятельности России, в зале Замоскворецкого суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Генеральный консул Франции направил в суд ходатайство с просьбой на отправлять в СИЗО Лорана Винатье, обвиняемого в сборе сведений о военной деятельности России, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы.
"Есть ходатайство от генконсула Франции, в котором он просит не отправлять Винатье в СИЗО. Характеризует его как ответственного и законопослушного гражданина", - сказал адвокат Алексей Синицын.
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Судья приобщила данное ходатайство к материалам дела. В настоящее время суд рассматривает вопрос об избрании меры пресечения.
Столичными следователями было возбуждено дело по статье 330.1 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах".
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По данным следствия, на протяжении нескольких лет француз, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации".
Агентство Франс Пресс передавало, что Винатье работает для базирующейся в Женеве швейцарской НПО "Центр гуманитарного диалога".
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