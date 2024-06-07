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Суд в Крыму взыскал с Украины более трех триллионов рублей - РИА Новости, 07.06.2024
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13:31 07.06.2024 (обновлено: 15:15 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/sud-1951324049.html
Суд в Крыму взыскал с Украины более трех триллионов рублей
Суд в Крыму взыскал с Украины более трех триллионов рублей - РИА Новости, 07.06.2024
Суд в Крыму взыскал с Украины более трех триллионов рублей
Арбитражный суд Крыма постановил взыскать с Украины за энергетическую блокаду убытки в размере более 3 триллионов рублей, сообщил глава крымского парламента... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T13:31
2024-06-07T15:15
украина
республика крым
киев
владимир константинов
укрэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Крыма постановил взыскать с Украины за энергетическую блокаду убытки в размере более 3 триллионов рублей, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в своем Telegram-канале."Арбитражный суд Республики Крым полностью удовлетворил исковые требования властей Крыма по делу о возмещении вреда, причиненного Украиной в результате энергетической блокады полуострова. По итогам судебного рассмотрения решено взыскать солидарно с кабинета министров Украины, министерства энергетики Украины, национальной энергетической компании "Укрэнерго" в пользу казны Крыма убытки в размере 3 трлн 156 млрд 605 млн рублей", - написал Константинов.По его словам, для крымчан - это значимое и своевременное решение."Мы продолжим оценивать ущерб, нанесенный Крыму преступным, вредоносным образованием "Украина". Мы сделаем все, что в наших силах, для того, чтобы шайка бандитов, засевшая в Киеве, понесла заслуженное наказание за совершенные ими злодеяния", - подчеркнул глава парламента.Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор на территории Херсонской области вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском энергомоста из Краснодарского края, последняя, четвертая нитка которого заработала в мае 2016 года. В Крыму позднее ввели новые мощности генерации: две новые ТЭС - "Таврическую" и "Балаклавскую" суммарной мощностью более 900 мегаватт, а также построили новую электростанцию на Сакской ТЭЦ.
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украина, республика крым, киев, владимир константинов, укрэнерго
Украина, Республика Крым, Киев, Владимир Константинов, Укрэнерго
Суд в Крыму взыскал с Украины более трех триллионов рублей

Крым выиграл иск об энергоблокаде к Украине на сумму более 3 триллионов рублей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Крыма постановил взыскать с Украины за энергетическую блокаду убытки в размере более 3 триллионов рублей, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в своем Telegram-канале.
«
"Арбитражный суд Республики Крым полностью удовлетворил исковые требования властей Крыма по делу о возмещении вреда, причиненного Украиной в результате энергетической блокады полуострова. По итогам судебного рассмотрения решено взыскать солидарно с кабинета министров Украины, министерства энергетики Украины, национальной энергетической компании "Укрэнерго" в пользу казны Крыма убытки в размере 3 трлн 156 млрд 605 млн рублей", - написал Константинов.
По его словам, для крымчан - это значимое и своевременное решение.
"Мы продолжим оценивать ущерб, нанесенный Крыму преступным, вредоносным образованием "Украина". Мы сделаем все, что в наших силах, для того, чтобы шайка бандитов, засевшая в Киеве, понесла заслуженное наказание за совершенные ими злодеяния", - подчеркнул глава парламента.
Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор на территории Херсонской области вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском энергомоста из Краснодарского края, последняя, четвертая нитка которого заработала в мае 2016 года. В Крыму позднее ввели новые мощности генерации: две новые ТЭС - "Таврическую" и "Балаклавскую" суммарной мощностью более 900 мегаватт, а также построили новую электростанцию на Сакской ТЭЦ.
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УкраинаРеспублика КрымКиевВладимир КонстантиновУкрэнерго
 
 
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