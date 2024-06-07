https://ria.ru/20240607/sud-1951269305.html

В Москве арестовали экс-министра труда Омской области за взяточничество

В Москве арестовали экс-министра труда Омской области за взяточничество - РИА Новости, 07.06.2024

В Москве арестовали экс-министра труда Омской области за взяточничество

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО экс-министра труда и соцразвития Омской области Владимира Куприянова по делу о получении взятки в крупном размере, сообщили РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T11:29

2024-06-07T11:29

2024-06-07T12:15

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происшествия

омская область

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО экс-министра труда и соцразвития Омской области Владимира Куприянова по делу о получении взятки в крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Куприянова Владимира Васильевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в крупном размере) на срок 1 месяц 30 суток, до 4 августа", - рассказал собеседник агентства.Как указывают в суде со ссылкой на следствие, Куприянов, занимая должности зампреда правительства и министра труда и социального развития Омской области, получил взятку в виде денег, имущества и незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство и продвижение по службе ранее знакомого ему лица.Накануне источник в силовых структурах рассказал РИА Новости о задержании Куприянова, депутата городского совета Омска Дмитрия Павлова и вице-спикера горсовета Дмитрия Саханя, а также бизнесмена Вячеслава Авдошина - директора трех строительных компаний.

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