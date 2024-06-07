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Суд отложил слушание по второму делу "крабового короля" Кана - РИА Новости, 07.06.2024
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08:14 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/sud-1951210605.html
Суд отложил слушание по второму делу "крабового короля" Кана
Суд отложил слушание по второму делу "крабового короля" Кана - РИА Новости, 07.06.2024
Суд отложил слушание по второму делу "крабового короля" Кана
Суд во Владивостоке отложил на конец июня предварительное слушание по второму уголовному делу в отношении сахалинского рыбопромышленника Олега Кана о создании... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T08:14
2024-06-07T08:14
происшествия
владивосток
южно-сахалинск
великобритания
генеральная прокуратура рф
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ВЛАДИВОСТОК, 7 июн – РИА Новости. Суд во Владивостоке отложил на конец июня предварительное слушание по второму уголовному делу в отношении сахалинского рыбопромышленника Олега Кана о создании преступного сообщества, контрабанде и уклонении от уплаты налогов, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судебной системы региона Елена Оленева. Кан заочно обвиняется в создании и руководстве преступным сообществом, контрабанде стратегически важных ресурсов, уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов. По версии следствия, Кан с соучастниками в 2014-2019 годах занимался контрабандными поставками крабов за границу. За это время преступная группа вывезла более 3 тысяч тонн морского деликатеса на 2,6 миллиарда рублей. При вывозе товар декларировался по одной цене, а в действительности отгружался по завышенной. Ранее дело направляли из Владивостока в Южно-Сахалинск, но позже его вернули в столицу Приморья. В пятницу во Фрунзенском районном суде Владивостока было назначено предварительное слушание. "Предварительное слушание отложено на 25 июня, 16.00 (09.00 мск)", - сказала Оленева. Заседание проходило в закрытом режиме, о причине отложения не сообщается. В апреле коллегия судей признала Кана виновным в организации убийства по найму бизнесмена Валерия Пхиденко во Владивостоке в 2010 году и заочно приговорила к 17 годам колонии строгого режима. Суд также взыскал с Кана компенсацию морального вреда в пользу пяти потерпевших в размере 3 миллионов рублей каждому. Защита обжаловала приговор. По версии следствия, в 2010 году Кан организовал убийство Пхиденко, причастного, как он считал, к покушению на его жизнь. В августе-октябре того же года Кан нашел исполнителя убийства, которого следствие пока не нашло, а также местного жителя Дмитрия Полякова в качестве пособника. Поляков пригласил потерпевшего во Владивосток под видом деловых переговоров, снабдил его телефоном, номер которого передал организатору убийства. Когда бизнесмен прибыл к ресторану "Три Богатыря", киллер тремя выстрелами убил его. Полякова в 2011 году приговорили к семи годам лишения свободы. Кан скрылся от следствия за границей, был объявлен в международный розыск, его заочно арестовали. Ранее во время рассмотрения другого иска адвокат обнародовал данные о возможной смерти Кана в Великобритании. Генпрокуратура назвала версию о его смерти инсценировкой.
https://ria.ru/20240507/prigovor-1944282350.html
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владивосток
южно-сахалинск
великобритания
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происшествия, владивосток, южно-сахалинск, великобритания, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Владивосток, Южно-Сахалинск, Великобритания, Генеральная прокуратура РФ
Суд отложил слушание по второму делу "крабового короля" Кана

Суд отложил слушание по второму делу "крабового короля" Кана на конец июня

© Фото : Региональный Фонд "Родные Острова"Олег Кан
Олег Кан - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© Фото : Региональный Фонд "Родные Острова"
Олег Кан. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 июн – РИА Новости. Суд во Владивостоке отложил на конец июня предварительное слушание по второму уголовному делу в отношении сахалинского рыбопромышленника Олега Кана о создании преступного сообщества, контрабанде и уклонении от уплаты налогов, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судебной системы региона Елена Оленева.
Кан заочно обвиняется в создании и руководстве преступным сообществом, контрабанде стратегически важных ресурсов, уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов. По версии следствия, Кан с соучастниками в 2014-2019 годах занимался контрабандными поставками крабов за границу. За это время преступная группа вывезла более 3 тысяч тонн морского деликатеса на 2,6 миллиарда рублей. При вывозе товар декларировался по одной цене, а в действительности отгружался по завышенной. Ранее дело направляли из Владивостока в Южно-Сахалинск, но позже его вернули в столицу Приморья. В пятницу во Фрунзенском районном суде Владивостока было назначено предварительное слушание.
Олег Кан - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Защита "крабового короля" Кана обжаловала приговор
7 мая, 05:49
"Предварительное слушание отложено на 25 июня, 16.00 (09.00 мск)", - сказала Оленева.
Заседание проходило в закрытом режиме, о причине отложения не сообщается.
В апреле коллегия судей признала Кана виновным в организации убийства по найму бизнесмена Валерия Пхиденко во Владивостоке в 2010 году и заочно приговорила к 17 годам колонии строгого режима. Суд также взыскал с Кана компенсацию морального вреда в пользу пяти потерпевших в размере 3 миллионов рублей каждому. Защита обжаловала приговор.
По версии следствия, в 2010 году Кан организовал убийство Пхиденко, причастного, как он считал, к покушению на его жизнь. В августе-октябре того же года Кан нашел исполнителя убийства, которого следствие пока не нашло, а также местного жителя Дмитрия Полякова в качестве пособника. Поляков пригласил потерпевшего во Владивосток под видом деловых переговоров, снабдил его телефоном, номер которого передал организатору убийства. Когда бизнесмен прибыл к ресторану "Три Богатыря", киллер тремя выстрелами убил его. Полякова в 2011 году приговорили к семи годам лишения свободы.
Кан скрылся от следствия за границей, был объявлен в международный розыск, его заочно арестовали. Ранее во время рассмотрения другого иска адвокат обнародовал данные о возможной смерти Кана в Великобритании. Генпрокуратура назвала версию о его смерти инсценировкой.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
"Крабовому королю" Кану заочно вынесли приговор за организацию убийства
26 апреля, 03:15
 
ПроисшествияВладивостокЮжно-СахалинскВеликобританияГенеральная прокуратура РФ
 
 
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