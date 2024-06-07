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Экипажи Су-34 поразили подразделения ВСУ - РИА Новости, 07.06.2024
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05:06 07.06.2024 (обновлено: 05:34 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/su-34-1951200444.html
Экипажи Су-34 поразили подразделения ВСУ
Экипажи Су-34 поразили подразделения ВСУ - РИА Новости, 07.06.2024
Экипажи Су-34 поразили подразделения ВСУ
Российские истребители-бомбардировщики Су-34 поразили подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки "Восток", сообщили в пятницу в пресс-службе... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T05:06
2024-06-07T05:34
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
су-34
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российские истребители-бомбардировщики Су-34 поразили подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки "Восток", сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. "Летный состав ВКС России на самолетах Су-34 выполнил полетное задание по нанесению удара авиационными средствами поражения по подразделениям ВСУ в зоне проведения СВО. Бомбометание было выполнено по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Восток", - говорится в сообщении. Удар наносился фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволило нанести точные удары не входя в зону поражения ПВО противника. После успешного выполнения задания, получив подтверждение об уничтожении важных объектов, экипажи вернулись на аэродром вылета.
https://ria.ru/20240527/samolety-1948516608.html
https://ria.ru/20240520/su-34-1947084117.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Су-34
Экипажи Су-34 поразили подразделения ВСУ

Су-34 ВКС России поразили подразделения ВСУ в зоне ответственности "Востока"

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 . Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российские истребители-бомбардировщики Су-34 поразили подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки "Восток", сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Летный состав ВКС России на самолетах Су-34 выполнил полетное задание по нанесению удара авиационными средствами поражения по подразделениям ВСУ в зоне проведения СВО. Бомбометание было выполнено по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Восток", - говорится в сообщении.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Су-34 нанесли удар по ВСУ в зоне ответственности группировки "Восток"
27 мая, 05:06
Удар наносился фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволило нанести точные удары не входя в зону поражения ПВО противника.
После успешного выполнения задания, получив подтверждение об уничтожении важных объектов, экипажи вернулись на аэродром вылета.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Су-34 поразили командный пункт ВСУ
20 мая, 05:02
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииСу-34
 
 
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