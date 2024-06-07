https://ria.ru/20240607/su-34-1951200444.html

Экипажи Су-34 поразили подразделения ВСУ

Экипажи Су-34 поразили подразделения ВСУ - РИА Новости, 07.06.2024

Экипажи Су-34 поразили подразделения ВСУ

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 поразили подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки "Восток", сообщили в пятницу в пресс-службе... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T05:06

2024-06-07T05:06

2024-06-07T05:34

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

су-34

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российские истребители-бомбардировщики Су-34 поразили подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки "Восток", сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. "Летный состав ВКС России на самолетах Су-34 выполнил полетное задание по нанесению удара авиационными средствами поражения по подразделениям ВСУ в зоне проведения СВО. Бомбометание было выполнено по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Восток", - говорится в сообщении. Удар наносился фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволило нанести точные удары не входя в зону поражения ПВО противника. После успешного выполнения задания, получив подтверждение об уничтожении важных объектов, экипажи вернулись на аэродром вылета.

https://ria.ru/20240527/samolety-1948516608.html

https://ria.ru/20240520/su-34-1947084117.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34