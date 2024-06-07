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США утверждают, что открыты для предложений России по стратстабильности

США утверждают, что открыты для предложений России по стратстабильности - РИА Новости, 07.06.2024

США утверждают, что открыты для предложений России по стратстабильности

США открыты для возможных предложений России по обсуждению стратегической стабильности на уровне лидеров двух стран, заявил РИА Новости специальный помощник... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T23:01

2024-06-07T23:01

2024-06-07T23:01

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вашингтон (штат)

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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. США открыты для возможных предложений России по обсуждению стратегической стабильности на уровне лидеров двух стран, заявил РИА Новости специальный помощник американского президента, старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди. "Если у Российской Федерации есть любые предложения для обсуждений, то они будут приветствоваться", - сообщил он агентству на вопрос о том, открыты ли США к возможному диалогу с Россией на уровне лидеров. Вадди добавил, что Вашингтон предлагает Москве провести встречу на "правильном уровне" правительств для обсуждения ядерных рисков и возобновления ДСНВ и ожидает возобновления диалога в данном формате.

https://ria.ru/20240607/belyy-1951541155.html

сша

россия

вашингтон (штат)

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в мире, сша, россия, вашингтон (штат)