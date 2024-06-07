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США утверждают, что открыты для предложений России по стратстабильности - РИА Новости, 07.06.2024
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23:01 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/stratstabilnost-1951558845.html
США утверждают, что открыты для предложений России по стратстабильности
США утверждают, что открыты для предложений России по стратстабильности - РИА Новости, 07.06.2024
США утверждают, что открыты для предложений России по стратстабильности
США открыты для возможных предложений России по обсуждению стратегической стабильности на уровне лидеров двух стран, заявил РИА Новости специальный помощник... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T23:01
2024-06-07T23:01
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. США открыты для возможных предложений России по обсуждению стратегической стабильности на уровне лидеров двух стран, заявил РИА Новости специальный помощник американского президента, старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди. "Если у Российской Федерации есть любые предложения для обсуждений, то они будут приветствоваться", - сообщил он агентству на вопрос о том, открыты ли США к возможному диалогу с Россией на уровне лидеров. Вадди добавил, что Вашингтон предлагает Москве провести встречу на "правильном уровне" правительств для обсуждения ядерных рисков и возобновления ДСНВ и ожидает возобновления диалога в данном формате.
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в мире, сша, россия, вашингтон (штат)
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат)
США утверждают, что открыты для предложений России по стратстабильности

Белый дом: США открыты для предложений России по стратегической стабильности

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. США открыты для возможных предложений России по обсуждению стратегической стабильности на уровне лидеров двух стран, заявил РИА Новости специальный помощник американского президента, старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди.
«
"Если у Российской Федерации есть любые предложения для обсуждений, то они будут приветствоваться", - сообщил он агентству на вопрос о том, открыты ли США к возможному диалогу с Россией на уровне лидеров.
Вадди добавил, что Вашингтон предлагает Москве провести встречу на "правильном уровне" правительств для обсуждения ядерных рисков и возобновления ДСНВ и ожидает возобновления диалога в данном формате.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
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Вчера, 21:00
 
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