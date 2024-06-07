https://ria.ru/20240607/stavka-1951505798.html

Вероятность повышения ставки ЦБ возросла, заявила Набиуллина

Вероятность повышения ставки ЦБ возросла, заявила Набиуллина - РИА Новости, 07.06.2024

Вероятность повышения ставки ЦБ возросла, заявила Набиуллина

ЦБ РФ по-прежнему считает, что перегрев экономики начнет уменьшаться во втором квартале, но вероятность сценария, требующего дополнительного повышения ставки,... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T19:04

2024-06-07T19:04

2024-06-07T19:04

пмэф-2024

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. ЦБ РФ по-прежнему считает, что перегрев экономики начнет уменьшаться во втором квартале, но вероятность сценария, требующего дополнительного повышения ставки, возросла, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. "В базовом сценарии мы по-прежнему считаем, что перегрев экономики начнет уменьшаться во втором квартале. Однако выросла вероятность сценария, в котором потребуется дополнительное повышение ставки, чтобы придать новый импульс дезинфляции", - сказала она.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)