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Вероятность повышения ставки ЦБ возросла, заявила Набиуллина
Вероятность повышения ставки ЦБ возросла, заявила Набиуллина - РИА Новости, 07.06.2024
Вероятность повышения ставки ЦБ возросла, заявила Набиуллина
ЦБ РФ по-прежнему считает, что перегрев экономики начнет уменьшаться во втором квартале, но вероятность сценария, требующего дополнительного повышения ставки,... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T19:04
2024-06-07T19:04
2024-06-07T19:04
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. ЦБ РФ по-прежнему считает, что перегрев экономики начнет уменьшаться во втором квартале, но вероятность сценария, требующего дополнительного повышения ставки, возросла, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. "В базовом сценарии мы по-прежнему считаем, что перегрев экономики начнет уменьшаться во втором квартале. Однако выросла вероятность сценария, в котором потребуется дополнительное повышение ставки, чтобы придать новый импульс дезинфляции", - сказала она.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Вероятность повышения ставки ЦБ возросла, заявила Набиуллина
Набиуллина: выросла вероятность сценария, в котором потребуется повышение ставки