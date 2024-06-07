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Источник назвал условие для полетов российских космонавтов на Starliner - РИА Новости, 07.06.2024
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03:08 07.06.2024 (обновлено: 04:25 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/starliner-1951195675.html
Источник назвал условие для полетов российских космонавтов на Starliner
Источник назвал условие для полетов российских космонавтов на Starliner - РИА Новости, 07.06.2024
Источник назвал условие для полетов российских космонавтов на Starliner
Решение о включении российских космонавтов в экипажи новых американских кораблей Boeing Starliner может быть принято только после переговоров "Роскосмоса" с... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T03:08
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Решение о включении российских космонавтов в экипажи новых американских кораблей Boeing Starliner может быть принято только после переговоров "Роскосмоса" с партнёрами по Международной космической станции (МКС) и взаимной увязки программ российских и американских кораблей, сообщил РИА Новости источник в госкорпорации. Первый пилотируемый старт корабля Starliner состоялся в 17.52 мск 5 июня. В его экипаж вошли два астронавта-испытателя НАСА Бэрри Уилмор и Сунита Уильямс. В 20.34 мск 6 июня корабль пристыковался к МКС. "Решение о полёте российского космонавта на американском корабле Starliner будет связано с ходом проведения испытаний корабля. Принятие решения возможно после переговоров с партнерами по МКС и увязки программ полётов кораблей "Союз МС", Crew Dragon и Starliner и программы длительных экспедиций", - сказал собеседник агентства. Starliner создавался компанией Boeing по контракту с НАСА с 2014 года. После окончания программы "Спейс-Шаттл" в 2011 году США доставляли астронавтов НАСА на МКС на российских "Союзах". Для снятия этой зависимости было принято решение о создании пилотируемых космических систем с привлечением частных компаний. Соответствующие контракты получили компания SpaceX и Boeing. Построенный SpaceX корабль Crew Dragon совершил первый пилотируемый полет в 2020 году и уже доставил на МКС восемь регулярных миссий. Ввод в эксплуатацию Starliner будет возможен после завершения испытательного пилотируемого полета на МКС и завершения программы его сертификации для регулярных полетов. Первый полёт Starliner состоялся в конце декабря 2019 года без экипажа. Планировалось, что он пристыкуется к МКС, однако после отделения от ракеты корабль израсходовал слишком много топлива, стыковка была отменена и Starliner приземлился через пару суток после старта. В связи с этим сбоем был организован ещё один беспилотный полёт. В мае 2022 года корабль пристыковался на МКС, провёл в её составе пять дней и вернулся на Землю. Третий полёт, ставший первым пилотируемым, неоднократно переносился, но в итоге был осуществлён. США хотят привлечь Starliner к программе перекрёстных полётов, в рамках которой одно место в российском корабле "Союз МС" занимает астронавт НАСА, а одно место в американском корабле – космонавт РФ. Это нужно, чтобы в случае какой-либо нештатной ситуации и невозможности доставить новый экипаж, ни один из сегментов станции не остался бы без профессионального космонавта, способного его обслуживать. Соглашение о перекрёстных полётах было подписано "Роскосмосом" и НАСА в июле 2022 года. Изначально оно предполагало полёты трёх российских и трёх американских кораблей. Однако затем программу продлили до 2025 года включительно. В НАСА заявляли, что хотели бы, чтобы соглашение действовало до окончания сроков работы МКС (РФ продлила работу своего сегмента до 2028 года, иностранные партнёры – до 2030-го).
https://ria.ru/20240314/starship-1933018019.html
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сша, россия, земля, наса, роскосмос, spacex
США, Россия, Земля, НАСА, Роскосмос, SpaceX
Источник назвал условие для полетов российских космонавтов на Starliner

Космонавты из РФ смогут летать на Starliner после увязки с программами по МКС

© NASAКорабль Starliner на ракете-носителе Atlas V во время старта c мыса Канаверал во Флориде, США. 20 декабря 2019
Корабль Starliner на ракете-носителе Atlas V во время старта c мыса Канаверал во Флориде, США. 20 декабря 2019 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© NASA
Корабль Starliner на ракете-носителе Atlas V во время старта c мыса Канаверал во Флориде, США. 20 декабря 2019. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Решение о включении российских космонавтов в экипажи новых американских кораблей Boeing Starliner может быть принято только после переговоров "Роскосмоса" с партнёрами по Международной космической станции (МКС) и взаимной увязки программ российских и американских кораблей, сообщил РИА Новости источник в госкорпорации.
Первый пилотируемый старт корабля Starliner состоялся в 17.52 мск 5 июня. В его экипаж вошли два астронавта-испытателя НАСА Бэрри Уилмор и Сунита Уильямс. В 20.34 мск 6 июня корабль пристыковался к МКС.
Космический корабль SpaceX Starship после старта в штате Техас - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
SpaceX сообщила о потере корабля Starship
14 марта, 17:43
"Решение о полёте российского космонавта на американском корабле Starliner будет связано с ходом проведения испытаний корабля. Принятие решения возможно после переговоров с партнерами по МКС и увязки программ полётов кораблей "Союз МС", Crew Dragon и Starliner и программы длительных экспедиций", - сказал собеседник агентства.
Starliner создавался компанией Boeing по контракту с НАСА с 2014 года. После окончания программы "Спейс-Шаттл" в 2011 году США доставляли астронавтов НАСА на МКС на российских "Союзах". Для снятия этой зависимости было принято решение о создании пилотируемых космических систем с привлечением частных компаний. Соответствующие контракты получили компания SpaceX и Boeing. Построенный SpaceX корабль Crew Dragon совершил первый пилотируемый полет в 2020 году и уже доставил на МКС восемь регулярных миссий. Ввод в эксплуатацию Starliner будет возможен после завершения испытательного пилотируемого полета на МКС и завершения программы его сертификации для регулярных полетов.
Первый полёт Starliner состоялся в конце декабря 2019 года без экипажа. Планировалось, что он пристыкуется к МКС, однако после отделения от ракеты корабль израсходовал слишком много топлива, стыковка была отменена и Starliner приземлился через пару суток после старта. В связи с этим сбоем был организован ещё один беспилотный полёт. В мае 2022 года корабль пристыковался на МКС, провёл в её составе пять дней и вернулся на Землю. Третий полёт, ставший первым пилотируемым, неоднократно переносился, но в итоге был осуществлён.
США хотят привлечь Starliner к программе перекрёстных полётов, в рамках которой одно место в российском корабле "Союз МС" занимает астронавт НАСА, а одно место в американском корабле – космонавт РФ. Это нужно, чтобы в случае какой-либо нештатной ситуации и невозможности доставить новый экипаж, ни один из сегментов станции не остался бы без профессионального космонавта, способного его обслуживать.
Соглашение о перекрёстных полётах было подписано "Роскосмосом" и НАСА в июле 2022 года. Изначально оно предполагало полёты трёх российских и трёх американских кораблей. Однако затем программу продлили до 2025 года включительно. В НАСА заявляли, что хотели бы, чтобы соглашение действовало до окончания сроков работы МКС (РФ продлила работу своего сегмента до 2028 года, иностранные партнёры – до 2030-го).
Ракета-носитель Atlas V стартует с кораблем Starliner компании Boeing во Флориде - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Ракета Atlas V с кораблем Starliner стартовала в США
5 июня, 18:11
 
СШАРоссияЗемляНАСАРоскосмосSpaceX
 
 
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