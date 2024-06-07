Источник назвал условие для полетов российских космонавтов на Starliner
Космонавты из РФ смогут летать на Starliner после увязки с программами по МКС
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Решение о включении российских космонавтов в экипажи новых американских кораблей Boeing Starliner может быть принято только после переговоров "Роскосмоса" с партнёрами по Международной космической станции (МКС) и взаимной увязки программ российских и американских кораблей, сообщил РИА Новости источник в госкорпорации.
Первый пилотируемый старт корабля Starliner состоялся в 17.52 мск 5 июня. В его экипаж вошли два астронавта-испытателя НАСА Бэрри Уилмор и Сунита Уильямс. В 20.34 мск 6 июня корабль пристыковался к МКС.
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"Решение о полёте российского космонавта на американском корабле Starliner будет связано с ходом проведения испытаний корабля. Принятие решения возможно после переговоров с партнерами по МКС и увязки программ полётов кораблей "Союз МС", Crew Dragon и Starliner и программы длительных экспедиций", - сказал собеседник агентства.
Starliner создавался компанией Boeing по контракту с НАСА с 2014 года. После окончания программы "Спейс-Шаттл" в 2011 году США доставляли астронавтов НАСА на МКС на российских "Союзах". Для снятия этой зависимости было принято решение о создании пилотируемых космических систем с привлечением частных компаний. Соответствующие контракты получили компания SpaceX и Boeing. Построенный SpaceX корабль Crew Dragon совершил первый пилотируемый полет в 2020 году и уже доставил на МКС восемь регулярных миссий. Ввод в эксплуатацию Starliner будет возможен после завершения испытательного пилотируемого полета на МКС и завершения программы его сертификации для регулярных полетов.
Первый полёт Starliner состоялся в конце декабря 2019 года без экипажа. Планировалось, что он пристыкуется к МКС, однако после отделения от ракеты корабль израсходовал слишком много топлива, стыковка была отменена и Starliner приземлился через пару суток после старта. В связи с этим сбоем был организован ещё один беспилотный полёт. В мае 2022 года корабль пристыковался на МКС, провёл в её составе пять дней и вернулся на Землю. Третий полёт, ставший первым пилотируемым, неоднократно переносился, но в итоге был осуществлён.
США хотят привлечь Starliner к программе перекрёстных полётов, в рамках которой одно место в российском корабле "Союз МС" занимает астронавт НАСА, а одно место в американском корабле – космонавт РФ. Это нужно, чтобы в случае какой-либо нештатной ситуации и невозможности доставить новый экипаж, ни один из сегментов станции не остался бы без профессионального космонавта, способного его обслуживать.
Соглашение о перекрёстных полётах было подписано "Роскосмосом" и НАСА в июле 2022 года. Изначально оно предполагало полёты трёх российских и трёх американских кораблей. Однако затем программу продлили до 2025 года включительно. В НАСА заявляли, что хотели бы, чтобы соглашение действовало до окончания сроков работы МКС (РФ продлила работу своего сегмента до 2028 года, иностранные партнёры – до 2030-го).
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