https://ria.ru/20240607/ssha-1951549028.html
США будут делать все для защиты НАТО, заявил Белый дом
США будут делать все для защиты НАТО, заявил Белый дом - РИА Новости, 07.06.2024
США будут делать все для защиты НАТО, заявил Белый дом
США не стремятся к конфликту с РФ, но будут делать все для защиты НАТО, заявил координатор стратегических коммуникация совета нацбезопасности Белого дома Джон... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T21:51
2024-06-07T21:51
2024-06-07T22:55
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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. США не стремятся к конфликту с РФ, но будут делать все для защиты НАТО, заявил координатор стратегических коммуникация совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби."Президент США Джо Байден ясно дал понять несколько вещей: мы будем делать все, чтобы быть уверенными в способности НАТО защитить себя; мы будем делать все, чтобы у Украины были необходимые возможности для защиты себя; и в-третьих, президент ясно дал понять, что США не стремятся к войне с Россией и к третьей мировой войне. Такая эскалация будет иметь ужасные последствия для европейского континента, что не хорошо для интересов США", - сказал Кирби на брифинге.Он подчеркнул, что США не намерены отправлять на Украину своих солдат, и это остается позицией страны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, нато, россия, джон кирби, джо байден, украина
В мире, США, НАТО, Россия, Джон Кирби, Джо Байден, Украина
США будут делать все для защиты НАТО, заявил Белый дом
Белый дом: США не стремятся к конфликту с Россией, но будут защищать НАТО