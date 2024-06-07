https://ria.ru/20240607/ssha-1951549028.html

США будут делать все для защиты НАТО, заявил Белый дом

США будут делать все для защиты НАТО, заявил Белый дом - РИА Новости, 07.06.2024

США будут делать все для защиты НАТО, заявил Белый дом

США не стремятся к конфликту с РФ, но будут делать все для защиты НАТО, заявил координатор стратегических коммуникация совета нацбезопасности Белого дома Джон... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T21:51

2024-06-07T21:51

2024-06-07T22:55

в мире

сша

нато

россия

джон кирби

джо байден

украина

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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. США не стремятся к конфликту с РФ, но будут делать все для защиты НАТО, заявил координатор стратегических коммуникация совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби."Президент США Джо Байден ясно дал понять несколько вещей: мы будем делать все, чтобы быть уверенными в способности НАТО защитить себя; мы будем делать все, чтобы у Украины были необходимые возможности для защиты себя; и в-третьих, президент ясно дал понять, что США не стремятся к войне с Россией и к третьей мировой войне. Такая эскалация будет иметь ужасные последствия для европейского континента, что не хорошо для интересов США", - сказал Кирби на брифинге.Он подчеркнул, что США не намерены отправлять на Украину своих солдат, и это остается позицией страны.

https://ria.ru/20240607/yao-1951557638.html

сша

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, нато, россия, джон кирби, джо байден, украина