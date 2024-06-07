"Это кошмар". В США сделали неожиданное заявление о России
Полковник ВС США Уилкерсон: Одесса может войти в состав РФ в течение 60 дней
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Россия может взять Одессу и многие другие территории в течение одного-двух месяцев боев, заявил отставной полковник ВС США Ларри Уилкерсон в интервью журналисту Дэнни Хайфону.
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"Я посмотрел на карту и увидел, какие территории взяла под контроль Россия и какие может присоединить в ближайшие 30-60 дней. Портовый город Одесса падет, у Украины не будет портов на Черном море, пусть забудут про торговлю зерном", — сказал эксперт.
Как отметил офицер, заявления украинских и западных политиков о том, что ВСУ могут одержать победу над Россией, абсурдны. Если конфликт продолжится, Киев лишится многих территорий, а отсутствие выхода к морю разорит экономику страны. Москва, в свою очередь, получит значительную часть черноморских портов и плодородные земли, полагает полковник.
"Потом европейским фермерам придется соперничать с российскими, и это спровоцирует серьезные проблемы. Это кошмар, который сами же США и создали", — резюмировал Уилкерсон.
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Ранее президент Владимир Путин напомнил, что Одесса — русский город, а все Причерноморье отошло России в результате русско-турецких войн, поэтому Украина не имеет никакого отношения к этим территориям. Как отметил глава государства, юго-восток Украины всегда был пророссийским, потому что это исторически российские территории. При формировании СССР Ленин передал все Украине, а при распаде Советского Союза Москва с этим смирилась и готова была жить в такой парадигме, уточнил он.
Жители этих регионов всегда голосовали за тех, кто шел с пророссийскими лозунгами, но после переворота в Киеве в 2014 году стало понятно, что Москве не надут выстроить нормальные отношения с Киевом, заключил президент.