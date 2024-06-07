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"Это кошмар". В США сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 07.06.2024
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20:56 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/ssha-1951540206.html
"Это кошмар". В США сделали неожиданное заявление о России
"Это кошмар". В США сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 07.06.2024
"Это кошмар". В США сделали неожиданное заявление о России
Россия может взять Одессу и многие другие территории в течение одного-двух месяцев боев, заявил отставной полковник ВС США Ларри Уилкерсон в интервью журналисту РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T20:56
2024-06-07T20:56
в мире
россия
украина
одесса
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Россия может взять Одессу и многие другие территории в течение одного-двух месяцев боев, заявил отставной полковник ВС США Ларри Уилкерсон в интервью журналисту Дэнни Хайфону."Я посмотрел на карту и увидел, какие территории взяла под контроль Россия и какие может присоединить в ближайшие 30-60 дней. Портовый город Одесса падет, у Украины не будет портов на Черном море, пусть забудут про торговлю зерном", — сказал эксперт.Как отметил офицер, заявления украинских и западных политиков о том, что ВСУ могут одержать победу над Россией, абсурдны. Если конфликт продолжится, Киев лишится многих территорий, а отсутствие выхода к морю разорит экономику страны. Москва, в свою очередь, получит значительную часть черноморских портов и плодородные земли, полагает полковник."Потом европейским фермерам придется соперничать с российскими, и это спровоцирует серьезные проблемы. Это кошмар, который сами же США и создали", — резюмировал Уилкерсон.Ранее президент Владимир Путин напомнил, что Одесса — русский город, а все Причерноморье отошло России в результате русско-турецких войн, поэтому Украина не имеет никакого отношения к этим территориям. Как отметил глава государства, юго-восток Украины всегда был пророссийским, потому что это исторически российские территории. При формировании СССР Ленин передал все Украине, а при распаде Советского Союза Москва с этим смирилась и готова была жить в такой парадигме, уточнил он.Жители этих регионов всегда голосовали за тех, кто шел с пророссийскими лозунгами, но после переворота в Киеве в 2014 году стало понятно, что Москве не надут выстроить нормальные отношения с Киевом, заключил президент.
https://ria.ru/20240607/vsu-1951477433.html
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в мире, россия, украина, одесса, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Одесса, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
"Это кошмар". В США сделали неожиданное заявление о России

Полковник ВС США Уилкерсон: Одесса может войти в состав РФ в течение 60 дней

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Россия может взять Одессу и многие другие территории в течение одного-двух месяцев боев, заявил отставной полковник ВС США Ларри Уилкерсон в интервью журналисту Дэнни Хайфону.
«
"Я посмотрел на карту и увидел, какие территории взяла под контроль Россия и какие может присоединить в ближайшие 30-60 дней. Портовый город Одесса падет, у Украины не будет портов на Черном море, пусть забудут про торговлю зерном", — сказал эксперт.
Как отметил офицер, заявления украинских и западных политиков о том, что ВСУ могут одержать победу над Россией, абсурдны. Если конфликт продолжится, Киев лишится многих территорий, а отсутствие выхода к морю разорит экономику страны. Москва, в свою очередь, получит значительную часть черноморских портов и плодородные земли, полагает полковник.
"Потом европейским фермерам придется соперничать с российскими, и это спровоцирует серьезные проблемы. Это кошмар, который сами же США и создали", — резюмировал Уилкерсон.
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Жители этих регионов всегда голосовали за тех, кто шел с пророссийскими лозунгами, но после переворота в Киеве в 2014 году стало понятно, что Москве не надут выстроить нормальные отношения с Киевом, заключил президент.
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