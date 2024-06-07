На Западе раскрыли сценарий нейтрализации ВВС США в Черном море
Меркурис: Россия может подавить пролетающие в Черном море ВВС США системами РЭБ
© Фото : U.S. Army / Pierre CourtejoieСамолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry AWACS НАТО
© Фото : U.S. Army / Pierre Courtejoie
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry AWACS НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Россия могла бы в ответ на действия ВВС США в Черном море использовать средства радиоэлектронной борьбы и подавить американские беспилотники и АВАКСы, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Россия может "оглушить" американские дроны над Черным морем. И не только их, но еще и АВАКСы (Авиационные комплексы радиообнаружения и наведения. — Прим. ред.), а также другие самолеты. Я не удивлюсь, если русские это уже делают. Об этом я сужу по тому, по какой странной траектории теперь летают американские БПЛА", — поделился мнением аналитик.
Разведывательные самолеты и беспилотники стран НАТО стали чаще появляться в районе Крыма в последние годы. По словам исполнительного директора Института стран СНГ в Севастополе, военного эксперта Сергея Горбачева, западная авиация над Черным морем используется для управления украинскими атаками на полуостров.
Депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, в свою очередь, подчеркнул, что появление авиации Североатлантического альянса в Черном море — это вызов России. Он заверил, что российские ВКС не допустят проникновения вражеской авиации в воздушное пространство страны и выполнят боевой приказ на уничтожение, если будет осуществлена такая попытка.