https://ria.ru/20240607/ssha-1951378948.html

Свобод в США становится все меньше, заявила экс-помощница Байдена

Свобод в США становится все меньше, заявила экс-помощница Байдена - РИА Новости, 07.06.2024

Свобод в США становится все меньше, заявила экс-помощница Байдена

В США становится все меньше свобод из-за политики администрации, в частности не желающей налаживать отношения с Россией, заявила на ПМЭФ бывшая помощница Джо... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T15:11

2024-06-07T15:11

2024-06-07T15:56

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. В США становится все меньше свобод из-за политики администрации, в частности не желающей налаживать отношения с Россией, заявила на ПМЭФ бывшая помощница Джо Байдена, писатель и публицист Тара Рид. "У нас свобод становится все меньше, а не больше", - сказала Рид на сессии ""Империя зла": смог ли Запад демонизировать Россию?", организованной RT. По ее словам, те люди в США, которые должны служить своему народу, на самом деле служат неким коррупционным схемам, схемам зарабатывания денег на беде других. "Они просто не знают о России вообще ничего. И очень сложно поехать в Россию сейчас. При этом власти США не хотят, чтобы вы отправлялись в РФ", - добавила экс-помощница Байдена. Один из участников сессии Скотт Риттер не смог выехать из США для участия в ПМЭФ и выступил на сессии по видеосвязи. Ранее он сообщил РИА Новости, что сотрудники таможенно-пограничной службы США изъяли его паспорт "по приказу" госдепа при посадке в самолет, не дав вылететь в Россию. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240526/ssha-1948372630.html

https://ria.ru/20240607/bayden-1951204911.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, россия, джо байден