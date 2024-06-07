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Свобод в США становится все меньше, заявила экс-помощница Байдена - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
15:11 07.06.2024 (обновлено: 15:56 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/ssha-1951378948.html
Свобод в США становится все меньше, заявила экс-помощница Байдена
Свобод в США становится все меньше, заявила экс-помощница Байдена - РИА Новости, 07.06.2024
Свобод в США становится все меньше, заявила экс-помощница Байдена
В США становится все меньше свобод из-за политики администрации, в частности не желающей налаживать отношения с Россией, заявила на ПМЭФ бывшая помощница Джо... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:11
2024-06-07T15:56
пмэф-2024
в мире
сша
россия
джо байден
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. В США становится все меньше свобод из-за политики администрации, в частности не желающей налаживать отношения с Россией, заявила на ПМЭФ бывшая помощница Джо Байдена, писатель и публицист Тара Рид. "У нас свобод становится все меньше, а не больше", - сказала Рид на сессии ""Империя зла": смог ли Запад демонизировать Россию?", организованной RT. По ее словам, те люди в США, которые должны служить своему народу, на самом деле служат неким коррупционным схемам, схемам зарабатывания денег на беде других. "Они просто не знают о России вообще ничего. И очень сложно поехать в Россию сейчас. При этом власти США не хотят, чтобы вы отправлялись в РФ", - добавила экс-помощница Байдена. Один из участников сессии Скотт Риттер не смог выехать из США для участия в ПМЭФ и выступил на сессии по видеосвязи. Ранее он сообщил РИА Новости, что сотрудники таможенно-пограничной службы США изъяли его паспорт "по приказу" госдепа при посадке в самолет, не дав вылететь в Россию. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240526/ssha-1948372630.html
https://ria.ru/20240607/bayden-1951204911.html
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в мире, сша, россия, джо байден
ПМЭФ-2024, В мире, США, Россия, Джо Байден
Свобод в США становится все меньше, заявила экс-помощница Байдена

Писатель и публицист Тара Рид: свобод в США при Байдене становится все меньше

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЭкс-помощница президента США Джо Байдена Тара Рид на ПМЭФ-2024. 7 июня 2024
Экс-помощница президента США Джо Байдена Тара Рид на ПМЭФ-2024. 7 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Экс-помощница президента США Джо Байдена Тара Рид на ПМЭФ-2024. 7 июня 2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. В США становится все меньше свобод из-за политики администрации, в частности не желающей налаживать отношения с Россией, заявила на ПМЭФ бывшая помощница Джо Байдена, писатель и публицист Тара Рид.
"У нас свобод становится все меньше, а не больше", - сказала Рид на сессии ""Империя зла": смог ли Запад демонизировать Россию?", организованной RT.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
Штаты душат свою последнюю надежду
26 мая, 08:00
По ее словам, те люди в США, которые должны служить своему народу, на самом деле служат неким коррупционным схемам, схемам зарабатывания денег на беде других. "Они просто не знают о России вообще ничего. И очень сложно поехать в Россию сейчас. При этом власти США не хотят, чтобы вы отправлялись в РФ", - добавила экс-помощница Байдена.
Один из участников сессии Скотт Риттер не смог выехать из США для участия в ПМЭФ и выступил на сессии по видеосвязи. Ранее он сообщил РИА Новости, что сотрудники таможенно-пограничной службы США изъяли его паспорт "по приказу" госдепа при посадке в самолет, не дав вылететь в Россию.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
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