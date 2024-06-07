https://ria.ru/20240607/ssha-1951192908.html

США намерены принять "более агрессивную стратегию" по ЯО, пишут СМИ

США намерены принять "более агрессивную стратегию" по ЯО, пишут СМИ - РИА Новости, 07.06.2024

США намерены принять "более агрессивную стратегию" по ЯО, пишут СМИ

Администрация США в пятницу объявит о намерении принять "более агрессивную стратегию" в сфере ядерного оружия, сообщает издание Semafor со ссылкой на... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T02:07

2024-06-07T02:07

2024-06-07T05:30

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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Администрация США в пятницу объявит о намерении принять "более агрессивную стратегию" в сфере ядерного оружия, сообщает издание Semafor со ссылкой на высокопоставленного представителя американских властей.Согласно этим данным, в Вашингтоне намерены высказаться в пользу "более конкурентного подхода" к нераспространению ядерного оружия и контролю над ним, а также "внести определенные корректировки" в вопросах позиционирования и численности такого типа вооружений.Новый подход, как ожидается, будет представлен старшим директором Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранаем Вадди на конференции по контролю над вооружениями.Как отмечает источник издания, США стремятся убедить своих противников сесть за стол переговоров и обсудить вопросы нераспространения ядерного оружия, но в то же время намерены дать понять, что "отказ от диалога имеет последствия".

https://ria.ru/20240607/bayden-1951192282.html

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