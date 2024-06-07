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США намерены принять "более агрессивную стратегию" по ЯО, пишут СМИ - РИА Новости, 07.06.2024
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02:07 07.06.2024 (обновлено: 05:30 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/ssha-1951192908.html
США намерены принять "более агрессивную стратегию" по ЯО, пишут СМИ
США намерены принять "более агрессивную стратегию" по ЯО, пишут СМИ - РИА Новости, 07.06.2024
США намерены принять "более агрессивную стратегию" по ЯО, пишут СМИ
Администрация США в пятницу объявит о намерении принять "более агрессивную стратегию" в сфере ядерного оружия, сообщает издание Semafor со ссылкой на... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T02:07
2024-06-07T05:30
сша
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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Администрация США в пятницу объявит о намерении принять "более агрессивную стратегию" в сфере ядерного оружия, сообщает издание Semafor со ссылкой на высокопоставленного представителя американских властей.Согласно этим данным, в Вашингтоне намерены высказаться в пользу "более конкурентного подхода" к нераспространению ядерного оружия и контролю над ним, а также "внести определенные корректировки" в вопросах позиционирования и численности такого типа вооружений.Новый подход, как ожидается, будет представлен старшим директором Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранаем Вадди на конференции по контролю над вооружениями.Как отмечает источник издания, США стремятся убедить своих противников сесть за стол переговоров и обсудить вопросы нераспространения ядерного оружия, но в то же время намерены дать понять, что "отказ от диалога имеет последствия".
https://ria.ru/20240607/bayden-1951192282.html
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сша, вашингтон (штат), в мире
США, Вашингтон (штат), В мире
США намерены принять "более агрессивную стратегию" по ЯО, пишут СМИ

Semafor: США объявят о планах принять более агрессивную стратегию в сфере ЯО

© Фото : Air Force / Giancarlo CasemАмериканский бомбардировщик B-52H Stratofortress с гиперзвуковой крылатой ракетой AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW)
Американский бомбардировщик B-52H Stratofortress с гиперзвуковой крылатой ракетой AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© Фото : Air Force / Giancarlo Casem
Американский бомбардировщик B-52H Stratofortress с гиперзвуковой крылатой ракетой AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW). Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Администрация США в пятницу объявит о намерении принять "более агрессивную стратегию" в сфере ядерного оружия, сообщает издание Semafor со ссылкой на высокопоставленного представителя американских властей.
Согласно этим данным, в Вашингтоне намерены высказаться в пользу "более конкурентного подхода" к нераспространению ядерного оружия и контролю над ним, а также "внести определенные корректировки" в вопросах позиционирования и численности такого типа вооружений.
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Новый подход, как ожидается, будет представлен старшим директором Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранаем Вадди на конференции по контролю над вооружениями.
Как отмечает источник издания, США стремятся убедить своих противников сесть за стол переговоров и обсудить вопросы нераспространения ядерного оружия, но в то же время намерены дать понять, что "отказ от диалога имеет последствия".
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