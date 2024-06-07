https://ria.ru/20240607/srebrenitsa-1951316966.html

Резолюция о Сребренице противоречит конституции БиГ, заявил Додик

Резолюция о Сребренице противоречит конституции БиГ, заявил Додик - РИА Новости, 07.06.2024

Резолюция о Сребренице противоречит конституции БиГ, заявил Додик

Резолюция "о геноциде в Сребренице" Генеральной ассамблеи ООН противоречит конституции Боснии и Герцеговины (БиГ), не была инициирована и согласована... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T13:17

2024-06-07T13:17

2024-06-07T13:17

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Резолюция "о геноциде в Сребренице" Генеральной ассамблеи ООН противоречит конституции Боснии и Герцеговины (БиГ), не была инициирована и согласована уполномоченными для этого органами государства, является частной инициативой и не имеет силы, заявил РИА Новости президент Республики Сербской (РС БиГ) Милорад Додик. Генеральная Ассамблея ООН 23 мая одобрила резолюцию о "геноциде в Сребренице" в ходе войны в БиГ в июле 1995 года. Документ поддержали представители 84 страны-члена ООН, против проголосовали 19, воздержались 68, ряд государств не участвовал в голосовании. Додик принял участие в ПМЭФ в Санкт-Петербурге, на полях форума он провел в четверг встречу с президентом России Владимиром Путиным. "Эта резолюция только называется резолюцией, чтобы серьезно выглядела. Но она несерьезна, потому что за ней не стоит большинство в ООН. Она также антиконституционна, так как инициирована вопреки положениям конституции БиГ, представляет собой частный шаг людей из Сараево и посла БиГ (Златко Лагумджии – ред.) который находится в Нью-Йорке, и не является результатом решения предусмотренных конституцией органов о том, что она должна быть инициирована", - заявил президент РС БиГ. Ранее он неоднократно указывал на то, что подобные документы должны быть официально согласованы президиумом БиГ и энтитетами - частями страны. Перед поездкой в интервью РИА Новости президент РС БиГ сообщил, что до конца июня предложит другой части страны – мусульманско-хорватской Федерации БиГ предложение о мирном разграничении, "процесс разделения может быть длительным". "Она (резолюция – ред.) осложнила отношения в БиГ намного больше, а они и без того были сложными. Мы относимся к ней так, как предусмотрено регламентом работы ООН. Речь идет о неважном вопросе, раз решение по нему было принято на техническом уровне. В результате при голосовании 109 стран не поддержали резолюцию, а 84 поддержали. В западном цивилизованном, как они его называют, мире, всегда учитывалось большинство, которого не было на ГА ООН, но они все равно пытаются это провести", - подчеркнул лидер боснийских сербов. Он отметил, что резолюция о Сребренице надолго, если не навсегда, лишила возможности бошняков и сербов жить вместе в БиГ. Генеральная Ассамблея ООН 23 мая одобрила резолюцию о "геноциде в Сребренице" в ходе войны в БиГ в июле 1995 года. Документ поддержали представители 84 страны-члена ООН, против проголосовали 19, воздержались 68, ряд государств не участвовал в голосовании. Президент РС БиГ Милорад Додик сообщал, что в связи с этим официальному Сараево в течение 30 дней доставят проект соглашения о мирном разграничении Боснии и Герцеговины. Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (славян-мусульман). В июле 1995 года, после того как город Сребреница в Боснии и Герцеговине на границе с Сербией перешел под контроль сербских формирований во главе с генералом Ратко Младичем, там погибли или пропали без вести, по данным Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP) и ряда других организаций, около 8100 человек из числа мусульман. Тем не менее некоторые эксперты считают эти данные завышенными. Официальный Белград и Баня-Лука признают факт расстрелов мужского населения в июле 1995 года в районе Сребреницы, но категорически выступают против термина "геноцид", принятие которого международным сообществом влечет нежелательные политические последствия и подрывает репутацию всего сербского народа. В Республике Сербской БиГ в 2017 году был даже установлен памятник постпреду РФ при ООН Виталию Чуркину, при котором в 2015 году был заблокирован в Совбезе ООН проект резолюции по Сребренице, признающей расстрелы 1995 года геноцидом. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.-0-

https://ria.ru/20240523/rezolyutsiya-1948012185.html

https://ria.ru/20240420/serbiya-1941233513.html

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