https://ria.ru/20240607/spiegel-1951446778.html

НАТО потребовала увеличить состав бундесвера на 75 тысяч солдат, пишут СМИ

НАТО потребовала увеличить состав бундесвера на 75 тысяч солдат, пишут СМИ - РИА Новости, 07.06.2024

НАТО потребовала увеличить состав бундесвера на 75 тысяч солдат, пишут СМИ

Германии на случай применения статьи 5 устава альянса о взаимной обороне необходимо увеличить кадровый состав бундесвера на 75 тысяч военнослужащих, пишет... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T17:03

2024-06-07T17:03

2024-06-07T17:10

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БЕРЛИН, 7 июн - РИА Новости. Германии на случай применения статьи 5 устава альянса о взаимной обороне необходимо увеличить кадровый состав бундесвера на 75 тысяч военнослужащих, пишет издание Spiegel со ссылкой на конфиденциальный документ министерства обороны страны. "Требование Альянса о дополнительных корпусах и дивизиях, а также бригадах, включая силы поддержки, означает, что бундесверу необходимо дополнительно 75 000 солдат", - цитирует издание из документа ведомства, посвященного прошлогоднему саммиту НАТО в Вильнюсе. В документе министерства обороны также уточняется, что Германии в общей сложности необходимо будет нарастить численность немецкой армии до 465 тысяч военнослужащих на случай применения статьи 5 устава альянса о взаимной обороне. Утверждается, что страны "Большой семерки" в 2023 году не только приняли декларацию в поддержку Украины, но и сформулировали на уровне НАТО требования, которые основываются не на фиктивном сценарии, а ожидании реального конфликта с РФ. На данный момент Германия представляет лишь 10% кадрового состава объединенных войск, в то время как НАТО на случай войны намерено увеличить численность на 50%, как говорится далее. В последние месяцы в Германии ведется общественная дискуссия о возвращении воинской повинности. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20240522/zapad-1947518303.html

https://ria.ru/20240602/evropa-1949765152.html

германия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

германия, в мире, нато, бундесвер германии