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НАТО потребовала увеличить состав бундесвера на 75 тысяч солдат, пишут СМИ - РИА Новости, 07.06.2024
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17:03 07.06.2024 (обновлено: 17:10 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/spiegel-1951446778.html
НАТО потребовала увеличить состав бундесвера на 75 тысяч солдат, пишут СМИ
НАТО потребовала увеличить состав бундесвера на 75 тысяч солдат, пишут СМИ - РИА Новости, 07.06.2024
НАТО потребовала увеличить состав бундесвера на 75 тысяч солдат, пишут СМИ
Германии на случай применения статьи 5 устава альянса о взаимной обороне необходимо увеличить кадровый состав бундесвера на 75 тысяч военнослужащих, пишет... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T17:03
2024-06-07T17:10
специальная военная операция на украине
германия
в мире
нато
бундесвер германии
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БЕРЛИН, 7 июн - РИА Новости. Германии на случай применения статьи 5 устава альянса о взаимной обороне необходимо увеличить кадровый состав бундесвера на 75 тысяч военнослужащих, пишет издание Spiegel со ссылкой на конфиденциальный документ министерства обороны страны. "Требование Альянса о дополнительных корпусах и дивизиях, а также бригадах, включая силы поддержки, означает, что бундесверу необходимо дополнительно 75 000 солдат", - цитирует издание из документа ведомства, посвященного прошлогоднему саммиту НАТО в Вильнюсе. В документе министерства обороны также уточняется, что Германии в общей сложности необходимо будет нарастить численность немецкой армии до 465 тысяч военнослужащих на случай применения статьи 5 устава альянса о взаимной обороне. Утверждается, что страны "Большой семерки" в 2023 году не только приняли декларацию в поддержку Украины, но и сформулировали на уровне НАТО требования, которые основываются не на фиктивном сценарии, а ожидании реального конфликта с РФ. На данный момент Германия представляет лишь 10% кадрового состава объединенных войск, в то время как НАТО на случай войны намерено увеличить численность на 50%, как говорится далее. В последние месяцы в Германии ведется общественная дискуссия о возвращении воинской повинности. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20240522/zapad-1947518303.html
https://ria.ru/20240602/evropa-1949765152.html
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германия, в мире, нато, бундесвер германии
Специальная военная операция на Украине, Германия, В мире, НАТО, Бундесвер Германии
НАТО потребовала увеличить состав бундесвера на 75 тысяч солдат, пишут СМИ

Spiegel: НАТО потребовала увеличить состав бундесвера на 75 тысяч солдат

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие солдаты Бундесвера
Немецкие солдаты Бундесвера - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие солдаты Бундесвера. Архивное фото
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БЕРЛИН, 7 июн - РИА Новости. Германии на случай применения статьи 5 устава альянса о взаимной обороне необходимо увеличить кадровый состав бундесвера на 75 тысяч военнослужащих, пишет издание Spiegel со ссылкой на конфиденциальный документ министерства обороны страны.
"Требование Альянса о дополнительных корпусах и дивизиях, а также бригадах, включая силы поддержки, означает, что бундесверу необходимо дополнительно 75 000 солдат", - цитирует издание из документа ведомства, посвященного прошлогоднему саммиту НАТО в Вильнюсе. В документе министерства обороны также уточняется, что Германии в общей сложности необходимо будет нарастить численность немецкой армии до 465 тысяч военнослужащих на случай применения статьи 5 устава альянса о взаимной обороне.
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Утверждается, что страны "Большой семерки" в 2023 году не только приняли декларацию в поддержку Украины, но и сформулировали на уровне НАТО требования, которые основываются не на фиктивном сценарии, а ожидании реального конфликта с РФ.
На данный момент Германия представляет лишь 10% кадрового состава объединенных войск, в то время как НАТО на случай войны намерено увеличить численность на 50%, как говорится далее. В последние месяцы в Германии ведется общественная дискуссия о возвращении воинской повинности.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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