НАТО потребовала увеличить состав бундесвера на 75 тысяч солдат, пишут СМИ
Spiegel: НАТО потребовала увеличить состав бундесвера на 75 тысяч солдат
© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие солдаты Бундесвера
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие солдаты Бундесвера. Архивное фото
БЕРЛИН, 7 июн - РИА Новости. Германии на случай применения статьи 5 устава альянса о взаимной обороне необходимо увеличить кадровый состав бундесвера на 75 тысяч военнослужащих, пишет издание Spiegel со ссылкой на конфиденциальный документ министерства обороны страны.
"Требование Альянса о дополнительных корпусах и дивизиях, а также бригадах, включая силы поддержки, означает, что бундесверу необходимо дополнительно 75 000 солдат", - цитирует издание из документа ведомства, посвященного прошлогоднему саммиту НАТО в Вильнюсе. В документе министерства обороны также уточняется, что Германии в общей сложности необходимо будет нарастить численность немецкой армии до 465 тысяч военнослужащих на случай применения статьи 5 устава альянса о взаимной обороне.
На данный момент Германия представляет лишь 10% кадрового состава объединенных войск, в то время как НАТО на случай войны намерено увеличить численность на 50%, как говорится далее. В последние месяцы в Германии ведется общественная дискуссия о возвращении воинской повинности.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".