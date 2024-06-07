https://ria.ru/20240607/spetsoperatsiya-1951520276.html

Спецоперация, 7 июня: Путин назвал условия России для переговоров

Спецоперация, 7 июня: Путин назвал условия России для переговоров - РИА Новости, 07.06.2024

Спецоперация, 7 июня: Путин назвал условия России для переговоров

О продвижении российских войск в зоне спецоперации, террористических атаках Киева и мирных переговорах — в материале РИА Новости. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T19:50

2024-06-07T19:50

2024-06-07T20:39

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. О продвижении российских войск в зоне спецоперации, террористических атаках Киева и мирных переговорах — в материале РИА Новости.Путин: Россия готова к переговорам с УкраинойРоссия готова к переговорам с Украиной, но в качестве основы должны быть взяты те условия, которые обсуждались в Минске и Стамбуле, а исходить нужно из реалий сегодняшнего дня, заявил в пятницу Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума. Президент уточнил, что у Генштаба есть план достижения целей, все они будут реализованы. "Все вооруженные конфликты заканчиваются какими-то мирными договоренностями. Правда, как мне сказал один из бывших руководителей достаточно значимой европейской страны, все эти договоренности могут быть основаны либо на базе военного поражения, либо на базе победы. Мы, конечно, стремимся и добьемся победы", — сказал Путин.Россия, по его словам, постепенно выдавливает противника из Донбасса и других прилегающих территорий. Говоря о применении ядерного оружия, президент сказал, что, согласно доктрине, Россия может применить его только в исключительных случаях, такой момент не наступил. Кроме того, он отметил, что исходит из того, что до этого не дойдет вовсе, и попросил всуе больше не упоминать такую возможность. Кроме того, Путин отметил эффективную работу оборонно-промышленного комплекса. Производство боеприпасов увеличено более чем в 20 раз, возможности по авиации и бронетанковой технике превышают таковые у противника в разы. Групповые удары и освобожденные территорииМинобороны опубликовало в пятницу сводку о ведении спецоперации за период с 1 по 7 июня. За это время российские бойцы нанесли 27 групповых ударов наземным, воздушным и морским высокоточным оружием, а также ударными беспилотниками по объектам энергетики Украины, обеспечивающим работу предприятий ВПК. Удар стал ответом на попытки Киева нанести ущерб российским объектам энергетики. Также были поражены арсеналы хранения западного вооружения и боеприпасов, ракетно-артиллерийского имущества, безэкипажных катеров, пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников. Цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в Минобороны. Согласно сводке, за прошедшую неделю российские группировки освободили Парасковиевку и Уманское в ДНР, а также нанесли противнику поражение. Кроме того, были отражены 86 контратак. Потери Киева составили более 11 тысяч солдат. Кроме того, украинские войска лишились девяти танков, в том числе Abrams производства США, 68 бронемашин, в том числе БТР Stryker, двух Bradley и двух бронетранспортеров М113 производства США, а также 182 орудий полевой артиллерии, зенитной самоходной установки Gepard и боевой машины РСЗО HIMARS. Также уничтожены семь полевых складов боеприпасов ВСУ. Российские средства ПВО за неделю сбили два самолета МиГ-29 Воздушных сил Украины, две ракеты "Точка-У", две доработанные для ударов по наземным целям ракеты ЗРК С-200, 17 управляемых авиабомб Hammer производства Франции, три ракеты ЗРК Patriot, три противокорабельные ракеты "Нептун", 93 снаряда HIMARS, Vampire и "Ольха", а также 424 беспилотника. Кроме того, беспилотным летательным аппаратом "Ланцет" поражен штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины.В Минобороны также отметили, что в течение недели сдались в плен 27 украинских военнослужащих.Обстреляли Луганск из ATACMS ВСУ в пятницу обстреляли Луганск. Сообщалось о попаданиях по гражданской инфраструктуре. В частности, обрушился подъезд многоквартирного дома. По данным главы Минздрава ЛНР Наталии Пащенко, на момент публикации материала было известно о четырех погибших и 50 пострадавших. Минобороны сообщило, что в 11:00 мск киевский режим целенаправленно нанес удар пятью ракетами ATACMS производства США по жилым кварталам Луганска. Четыре из них сбили российские средства ПВО, одна поразила два многоквартирных дома. Беспилотники и катераКроме того, Минобороны сообщило, что в ночь на пятницу были уничтожены и перехвачены 11 украинских беспилотников над Крымом, восемь над Азовским морем, шесть над Краснодарским краем, два над Белгородской областью и один над Ростовской. Также в течение дня управляемая ракета "Нептун-МД" и три беспилотника были сбиты над Белгородской областью. Морская и армейская авиация уничтожила три украинских безэкипажных катера, двигавшихся в сторону Крыма. Продолжают обстреливатьКак сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в пятницу украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 30 снарядов калибра 155 миллиметров. На подлете к Ростовской области были уничтожены три летящие со стороны Украины ракеты, сообщил губернатор региона Василий Голубев.ИзвиненияПрезидент США Джо Байден принес извинения Владимиру Зеленскому за задержку в выделении Украине военной помощи. Он объяснил это тем, что у США "были проблемы с принятием законопроекта", потому что некоторые "очень консервативные" конгрессмены мешали его принятию. Кроме того, американский президент признал, что решение одобрить удары ВСУ по целям внутри России американским оружием "теоретически может" втянуть Запад в конфликт, однако назвал такое развитие событий маловероятным. Байден также объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 225 миллионов долларов. Как пояснили в Пентагоне, в него войдут припасы для HIMARS и ЗРК HAWK, ракеты Stinger, БТР M113, снаряды различного калибра, патрульные катера, приборы ночного видения, противотанковые комплексы Javelin. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000-5 и организует подготовку украинских пилотов. Российский аналитик Коротченко указал, что такой шаг продолжает французский курс на эскалацию ситуации вокруг Украины и делает все более реалистичными перспективы третьей мировой войны.В то же время газета Le Monde со ссылкой на экспертов сообщила, что Франции едва хватает самолетов. В связи с этим республика может передать Украине истребители, которые сейчас находятся у Катара.Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что считает ошибочной и не понимает позицию стран, давших разрешение на использование поставляемого Украине оружия для нанесения ударов по территории России. По его словам, это не содействует миру и не пугает россиян — наоборот, злит их, а если бы Киев хотел использовать оружие для нападения, вряд ли хотел бы сообщать об этом России.По данным агентства Bloomberg, Минобороны Нидерландов инвестирует 54 миллиона евро в производство дронов, чтобы помочь Украине.Президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что Международная конференция по Украине, которая пройдет 15-16 июня, не завершится подписанием мирных договоренностей, поскольку на ней не будет представителей России. В то же время она выразила надежду, что будет достигнута договоренность о проведении следующей подобной конференции уже с участием Москвы и союзных ей стран. Надежда на "высадку"Воздушная тревога, согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, была объявлена в ночь на пятницу на территории всей страны, а затем еще несколько раз объявлялась в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Черниговской областях.Украинские СМИ сообщали о взрывах в Полтавской области и Харькове. Кроме того, начальник Киевской областной администрации Руслан Кравченко сообщил о пожаре на одном из промышленных объектов области. Владимир Зеленский выразил надежду на "высадку на Украине", аналогичную высадке союзных сил в Нормандии в 1944 году. Представитель комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Федор Вениславский заявил, что информация о планах мобилизовать в 2024 году 110 тысяч человек не соответствует действительности. Ранее об этом сообщил депутат Верховной рады Руслан Горбенко.

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Наталья Макарова

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