https://ria.ru/20240607/spetsoperatsiya-1951372556.html

Российские военные освободили Уманское

Российские военные освободили Уманское - РИА Новости, 07.06.2024

Российские военные освободили Уманское

Российские военнослужащие группировки войск "Центр" нанесли поражение украинским войскам и отразили 39 контратак за неделю, потери противника составили до 2690... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T14:59

2024-06-07T14:59

2024-06-07T15:05

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

сша

украина

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Центр" нанесли поражение украинским войскам и отразили 39 контратак за неделю, потери противника составили до 2690 солдат, сообщило в пятницу Минобороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Центр" продолжали продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Уманское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 1 по 7 июня.Отмечается, что подразделения "Центра" нанесли поражение формированиям девяти соединений ВСУ и нацгвардии Украины, а также отразили 39 контратак противника."За неделю на данном направлении потери ВСУ составили до 2690 военнослужащих, два танка, в том числе Abrams производства США, 14 боевых бронированных машин, из них две БМП Bradley производства США, 21 автомобиль, 62 орудия полевой артиллерии, а также боевая машина РСЗО HIMARS", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240607/minoborony-1951366332.html

https://ria.ru/20240607/minoborony-1951201579.html

россия

донецкая народная республика

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, сша, украина