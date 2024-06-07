Рейтинг@Mail.ru
Российские военные освободили Уманское - РИА Новости, 07.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:59 07.06.2024 (обновлено: 15:05 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/spetsoperatsiya-1951372556.html
Российские военные освободили Уманское
Российские военные освободили Уманское - РИА Новости, 07.06.2024
Российские военные освободили Уманское
Российские военнослужащие группировки войск "Центр" нанесли поражение украинским войскам и отразили 39 контратак за неделю, потери противника составили до 2690... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:59
2024-06-07T15:05
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
сша
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948055943_0:46:3178:1833_1920x0_80_0_0_aa3f02614726bd0fa0aa7831adb25e4e.jpg
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Центр" нанесли поражение украинским войскам и отразили 39 контратак за неделю, потери противника составили до 2690 солдат, сообщило в пятницу Минобороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Центр" продолжали продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Уманское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 1 по 7 июня.Отмечается, что подразделения "Центра" нанесли поражение формированиям девяти соединений ВСУ и нацгвардии Украины, а также отразили 39 контратак противника."За неделю на данном направлении потери ВСУ составили до 2690 военнослужащих, два танка, в том числе Abrams производства США, 14 боевых бронированных машин, из них две БМП Bradley производства США, 21 автомобиль, 62 орудия полевой артиллерии, а также боевая машина РСЗО HIMARS", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240607/minoborony-1951366332.html
https://ria.ru/20240607/minoborony-1951201579.html
россия
донецкая народная республика
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948055943_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ba8c1a267e102b606276f8bd50b00345.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, сша, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, США, Украина
Российские военные освободили Уманское

Минобороны: российские военные освободили Уманское в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерии ВС РФ
Боевая работа артиллерии ВС РФ - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерии ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Центр" нанесли поражение украинским войскам и отразили 39 контратак за неделю, потери противника составили до 2690 солдат, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"В течение недели подразделения группировки войск "Центр" продолжали продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Уманское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 1 по 7 июня.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Российские военные освободили Парасковиевку в ДНР
Вчера, 14:48
Отмечается, что подразделения "Центра" нанесли поражение формированиям девяти соединений ВСУ и нацгвардии Украины, а также отразили 39 контратак противника.
"За неделю на данном направлении потери ВСУ составили до 2690 военнослужащих, два танка, в том числе Abrams производства США, 14 боевых бронированных машин, из них две БМП Bradley производства США, 21 автомобиль, 62 орудия полевой артиллерии, а также боевая машина РСЗО HIMARS", - добавили в МО РФ.
Боевая работа артиллеристов в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Под Работино уничтожили минометный расчет ВСУ
Вчера, 05:20
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасностьСШАУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала