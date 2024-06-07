https://ria.ru/20240607/spetsoperatsiya-1951199360.html
В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.06.2024
В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы слышны в Хмельницкой области Украины, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T04:40
2024-06-07T04:40
2024-06-07T04:40
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Взрывы слышны в Хмельницкой области Украины, сообщает телеканал "Общественное". "В Хмельницкой области слышно звуки взрывов", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала. В свою очередь телеканал ТСН сообщает о взрывах в Староконстантинове Хмельницкой области. Ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240607/odessa-1951187778.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Хмельницкая область, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Общественное": в Хмельницкой области прогремел ряд взрывов