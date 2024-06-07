https://ria.ru/20240607/sotrudnichestvo-1952159435.html

Саратовская область и "ФосАгро" договорились о расширении сотрудничества

Саратовская область и "ФосАгро" договорились о расширении сотрудничества - РИА Новости, 11.06.2024

Саратовская область и "ФосАгро" договорились о расширении сотрудничества

Правительство Саратовской области и АО "Апатит" (Группа "ФосАгро") в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили соглашение,... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-07T11:59

2024-06-07T11:59

2024-06-11T13:07

пмэф-2024

саратовская область

роман бусаргин

фосагро

апатит

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Правительство Саратовской области и АО "Апатит" (Группа "ФосАгро") в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили соглашение, которое предусматривает продолжение сотрудничества сторон в сфере социально-экономического развития региона, сообщает пресс-служба "ФосАгро". Подписи под документом поставили губернатор Саратовской области Роман Бусаргин и генеральный директор ПАО "ФосАгро" Михаил Рыбников. "Начиная с 2005 года мы ежегодно подписываем подобные соглашения. Этот документ - еще один способ подчеркнуть, что "ФосАгро" всегда стремится принимать самое активное участие в решении важных социально-экономических задач в регионах своего присутствия. В Саратовской области компания традиционно поддерживает развитие детского и профессионального спорта, образования и здравоохранения, культуры, ведет работу по сохранению традиционных духовных ценностей. Уверен в том, что компания "ФосАгро", как всегда, исполнит все взятые на себя обязательства", - приводит пресс-служба слова Бусаргина. В свою очередь, Рыбников поблагодарил региональное правительство за высокую оценку роли компании в решении социально-экономических задач, стоящих перед Саратовской областью. "Для нас важно создавать комфортные условия для сотрудников наших предприятий не только на рабочих местах, но и в городах, где они живут, создают семьи, растят детей. Именно поэтому мы уделяем внимание тем аспектам жизни, которые укрепляют семейные ценности, расширяют возможности развития каждого человека. Разумеется, в основе наших социальных успехов – успехи производственные. Прошлый год для нашей компании отмечен рекордом по объемам выпуска готовой продукции – более 11,3 миллиона тонн. На развитие предприятий были направлены 64 миллиарда рублей. В этом году мы планируем увеличить этот показатель до 73 миллиардов. Наше балаковское подразделение становится центром инвестиционной жизни компании", - сказал гендиректор ПАО "ФосАгро". По его словам, общий объем инвестиций в развитие комплекса в ближайшие годы составит более 45 миллиардов рублей, включая почти 18 миллиардов рублей в этом году. Результатом инвестпрограммы станет увеличение объемов производства агрохимической продукции на 28% - до 3,5 миллиона тонн в год. К 2026 году компания планирует создать на Балаковском комплексе дополнительные мощности по производству почти 1 миллиона тонн сложных NPK-удобрений и более 0,5 миллиона тонн диаммонийфосфата. Для этого активно модернизируют две линии Цеха фосфорных удобрений. В пресс-службе отметили, что документ гарантирует обеспечение минеральными удобрениями аграриев Саратовской области в рамках заключенных договоров, дальнейшее повышение эффективности производства в Балаковском филиале АО "Апатит", рост объемов выпускаемой продукции и расширение ее ассортимента, подготовку и привлечение высококвалифицированных управленческих и производственных кадров в регион. На реализацию социальных и благотворительных проектов, в том числе направленных на развитие образования, детского и профессионального спорта, культуры, медицины, компания направит в этом году совокупно более 1 миллиарда рублей. Общие налоговые платежи компании в консолидированный бюджет Саратовской области составят не менее 2 миллиардов рублей. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20231207/fosagro-1914339994.html

https://ria.ru/20231213/fosagro-1915473804.html

https://ria.ru/20240604/fosagro-1950440841.html

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

саратовская область, роман бусаргин, фосагро, апатит