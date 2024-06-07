Рейтинг@Mail.ru
Саратовская область и "ФосАгро" договорились о расширении сотрудничества - РИА Новости, 11.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
11:59 07.06.2024 (обновлено: 13:07 11.06.2024)
https://ria.ru/20240607/sotrudnichestvo-1952159435.html
Саратовская область и "ФосАгро" договорились о расширении сотрудничества
Саратовская область и "ФосАгро" договорились о расширении сотрудничества - РИА Новости, 11.06.2024
Саратовская область и "ФосАгро" договорились о расширении сотрудничества
Правительство Саратовской области и АО "Апатит" (Группа "ФосАгро") в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили соглашение,... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-07T11:59
2024-06-11T13:07
пмэф-2024
саратовская область
роман бусаргин
фосагро
апатит
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930154465_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_6f31a4c6359bbebb51efd6d5ae1b6362.jpg
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Правительство Саратовской области и АО "Апатит" (Группа "ФосАгро") в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили соглашение, которое предусматривает продолжение сотрудничества сторон в сфере социально-экономического развития региона, сообщает пресс-служба "ФосАгро". Подписи под документом поставили губернатор Саратовской области Роман Бусаргин и генеральный директор ПАО "ФосАгро" Михаил Рыбников. "Начиная с 2005 года мы ежегодно подписываем подобные соглашения. Этот документ - еще один способ подчеркнуть, что "ФосАгро" всегда стремится принимать самое активное участие в решении важных социально-экономических задач в регионах своего присутствия. В Саратовской области компания традиционно поддерживает развитие детского и профессионального спорта, образования и здравоохранения, культуры, ведет работу по сохранению традиционных духовных ценностей. Уверен в том, что компания "ФосАгро", как всегда, исполнит все взятые на себя обязательства", - приводит пресс-служба слова Бусаргина. В свою очередь, Рыбников поблагодарил региональное правительство за высокую оценку роли компании в решении социально-экономических задач, стоящих перед Саратовской областью. "Для нас важно создавать комфортные условия для сотрудников наших предприятий не только на рабочих местах, но и в городах, где они живут, создают семьи, растят детей. Именно поэтому мы уделяем внимание тем аспектам жизни, которые укрепляют семейные ценности, расширяют возможности развития каждого человека. Разумеется, в основе наших социальных успехов – успехи производственные. Прошлый год для нашей компании отмечен рекордом по объемам выпуска готовой продукции – более 11,3 миллиона тонн. На развитие предприятий были направлены 64 миллиарда рублей. В этом году мы планируем увеличить этот показатель до 73 миллиардов. Наше балаковское подразделение становится центром инвестиционной жизни компании", - сказал гендиректор ПАО "ФосАгро". По его словам, общий объем инвестиций в развитие комплекса в ближайшие годы составит более 45 миллиардов рублей, включая почти 18 миллиардов рублей в этом году. Результатом инвестпрограммы станет увеличение объемов производства агрохимической продукции на 28% - до 3,5 миллиона тонн в год. К 2026 году компания планирует создать на Балаковском комплексе дополнительные мощности по производству почти 1 миллиона тонн сложных NPK-удобрений и более 0,5 миллиона тонн диаммонийфосфата. Для этого активно модернизируют две линии Цеха фосфорных удобрений. В пресс-службе отметили, что документ гарантирует обеспечение минеральными удобрениями аграриев Саратовской области в рамках заключенных договоров, дальнейшее повышение эффективности производства в Балаковском филиале АО "Апатит", рост объемов выпускаемой продукции и расширение ее ассортимента, подготовку и привлечение высококвалифицированных управленческих и производственных кадров в регион. На реализацию социальных и благотворительных проектов, в том числе направленных на развитие образования, детского и профессионального спорта, культуры, медицины, компания направит в этом году совокупно более 1 миллиарда рублей. Общие налоговые платежи компании в консолидированный бюджет Саратовской области составят не менее 2 миллиардов рублей. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20231207/fosagro-1914339994.html
https://ria.ru/20231213/fosagro-1915473804.html
https://ria.ru/20240604/fosagro-1950440841.html
саратовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930154465_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_995741ad73b6dfa9d8652772997399b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
саратовская область, роман бусаргин, фосагро, апатит
ПМЭФ-2024, Саратовская область, Роман Бусаргин, ФосАгро, Апатит

Саратовская область и "ФосАгро" договорились о расширении сотрудничества

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтенд компании "ФосАгро"
Стенд компании ФосАгро - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Правительство Саратовской области и АО "Апатит" (Группа "ФосАгро") в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили соглашение, которое предусматривает продолжение сотрудничества сторон в сфере социально-экономического развития региона, сообщает пресс-служба "ФосАгро".
Подписи под документом поставили губернатор Саратовской области Роман Бусаргин и генеральный директор ПАО "ФосАгро" Михаил Рыбников.
Логотип ФосАгро - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
"ФосАгро" представила свои достижения на выставке-форуме "Россия"
7 декабря 2023, 13:27
«
"Начиная с 2005 года мы ежегодно подписываем подобные соглашения. Этот документ - еще один способ подчеркнуть, что "ФосАгро" всегда стремится принимать самое активное участие в решении важных социально-экономических задач в регионах своего присутствия. В Саратовской области компания традиционно поддерживает развитие детского и профессионального спорта, образования и здравоохранения, культуры, ведет работу по сохранению традиционных духовных ценностей. Уверен в том, что компания "ФосАгро", как всегда, исполнит все взятые на себя обязательства", - приводит пресс-служба слова Бусаргина.
В свою очередь, Рыбников поблагодарил региональное правительство за высокую оценку роли компании в решении социально-экономических задач, стоящих перед Саратовской областью.
«
"Для нас важно создавать комфортные условия для сотрудников наших предприятий не только на рабочих местах, но и в городах, где они живут, создают семьи, растят детей. Именно поэтому мы уделяем внимание тем аспектам жизни, которые укрепляют семейные ценности, расширяют возможности развития каждого человека. Разумеется, в основе наших социальных успехов – успехи производственные. Прошлый год для нашей компании отмечен рекордом по объемам выпуска готовой продукции – более 11,3 миллиона тонн. На развитие предприятий были направлены 64 миллиарда рублей. В этом году мы планируем увеличить этот показатель до 73 миллиардов. Наше балаковское подразделение становится центром инвестиционной жизни компании", - сказал гендиректор ПАО "ФосАгро".
По его словам, общий объем инвестиций в развитие комплекса в ближайшие годы составит более 45 миллиардов рублей, включая почти 18 миллиардов рублей в этом году. Результатом инвестпрограммы станет увеличение объемов производства агрохимической продукции на 28% - до 3,5 миллиона тонн в год. К 2026 году компания планирует создать на Балаковском комплексе дополнительные мощности по производству почти 1 миллиона тонн сложных NPK-удобрений и более 0,5 миллиона тонн диаммонийфосфата. Для этого активно модернизируют две линии Цеха фосфорных удобрений.
Стенд компании Фосагро - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Балаковское подразделение "ФосАгро" —инвестор года в Саратовской области
13 декабря 2023, 11:03
В пресс-службе отметили, что документ гарантирует обеспечение минеральными удобрениями аграриев Саратовской области в рамках заключенных договоров, дальнейшее повышение эффективности производства в Балаковском филиале АО "Апатит", рост объемов выпускаемой продукции и расширение ее ассортимента, подготовку и привлечение высококвалифицированных управленческих и производственных кадров в регион. На реализацию социальных и благотворительных проектов, в том числе направленных на развитие образования, детского и профессионального спорта, культуры, медицины, компания направит в этом году совокупно более 1 миллиарда рублей. Общие налоговые платежи компании в консолидированный бюджет Саратовской области составят не менее 2 миллиардов рублей.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Генеральный директор, член правления, член совета директоров ПАО ФосАгро Михаил Рыбников - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Делегация "ФосАгро" во главе с гендиректором Рыбниковым поучаствует в ПМЭФ
4 июня, 16:00
 
ПМЭФ-2024Саратовская областьРоман БусаргинФосАгроАпатит
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала