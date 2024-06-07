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Самарская область и "ЛУКОЙЛ" продолжат сотрудничество - РИА Новости, 07.06.2024
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16:02 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/sotrudnichestvo-1951408920.html
Самарская область и "ЛУКОЙЛ" продолжат сотрудничество
Самарская область и "ЛУКОЙЛ" продолжат сотрудничество - РИА Новости, 07.06.2024
Самарская область и "ЛУКОЙЛ" продолжат сотрудничество
В пятницу на Петербургском международном экономическом форуме врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с руководством ПАО "ЛУКОЙЛ",... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T16:02
2024-06-07T16:02
пмэф-2024
самарская область
самарское
вячеслав федорищев
вадим воробьев
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. В пятницу на Петербургском международном экономическом форуме врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с руководством ПАО "ЛУКОЙЛ", стороны обсудили развитие сотрудничества компании с регионом по различным направлениям, сообщает пресс-служба областного правительства. Также между правительством Самарской области и компанией было заключено соглашение в дополнение к ранее подписанному соглашению о сотрудничестве, предполагающему участие компании в создании благоприятных условий для повышения уровня жизни населения региона, развитии социальной сферы и укреплении социальной стабильности, в том числе через осуществление благотворительной деятельности. Документ подписали врио губернатора Самарской и главный исполнительный директор ПАО "ЛУКОЙЛ" Вадим Воробьев. "Мы уже более 15 лет активно работаем с Самарской областью и каждый год обновляем направления этого взаимного сотрудничества. Мы хотим развиваться, сегодня обсуждали вопрос открытия новых участков, получения новых лицензий, строительства дорожной инфраструктуры на тех региональных, федеральных трассах, которые и проходят сегодня через Самарскую область, и планируются к реализации через ГК "Автодор" или через федеральное агентство", - прокомментировал Воробьев итоги встречи. Также была достигнута договоренность о проведении круглого стола по вопросу локализации оборудования для нефтедобывающей отрасли, которое можно производить на предприятиях Самарской области. Федорищев подчеркнул, что "ЛУКОЙЛ" - это стратегический партнер области. "В наших интересах, чтобы компания больше работала на территории региона, это наши доходы. Конечно же, это локализация промышленности. 60 тысяч наименований предстоит в отрасли импортозаместить, и наши машиностроители, наши предприятия готовы, хотят, умеют это делать. Нам важно, чтобы именно они стали опорой для отрасли, мы этого будем вместе добиваться. Мы сегодня подписали одно соглашение, но я уверен, что в течение ближайших месяцев мы выйдем на новое и будем видеть устойчивое развитие", - отметил врио губернатора. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240606/gazifikatsiya-1951174534.html
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самарская область, самарское, вячеслав федорищев, вадим воробьев, лукойл
ПМЭФ-2024, Самарская область, Самарское, Вячеслав Федорищев, Вадим Воробьев, ЛУКОЙЛ

Самарская область и "ЛУКОЙЛ" продолжат сотрудничество

© Фото : пресс-служба правительства Самарской области Самарская область и "ЛУКОЙЛ" продолжат сотрудничество
Самарская область и ЛУКОЙЛ продолжат сотрудничество - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© Фото : пресс-служба правительства Самарской области
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. В пятницу на Петербургском международном экономическом форуме врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с руководством ПАО "ЛУКОЙЛ", стороны обсудили развитие сотрудничества компании с регионом по различным направлениям, сообщает пресс-служба областного правительства.
Также между правительством Самарской области и компанией было заключено соглашение в дополнение к ранее подписанному соглашению о сотрудничестве, предполагающему участие компании в создании благоприятных условий для повышения уровня жизни населения региона, развитии социальной сферы и укреплении социальной стабильности, в том числе через осуществление благотворительной деятельности.
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Документ подписали врио губернатора Самарской и главный исполнительный директор ПАО "ЛУКОЙЛ" Вадим Воробьев.
"Мы уже более 15 лет активно работаем с Самарской областью и каждый год обновляем направления этого взаимного сотрудничества. Мы хотим развиваться, сегодня обсуждали вопрос открытия новых участков, получения новых лицензий, строительства дорожной инфраструктуры на тех региональных, федеральных трассах, которые и проходят сегодня через Самарскую область, и планируются к реализации через ГК "Автодор" или через федеральное агентство", - прокомментировал Воробьев итоги встречи.
Также была достигнута договоренность о проведении круглого стола по вопросу локализации оборудования для нефтедобывающей отрасли, которое можно производить на предприятиях Самарской области.
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Федорищев подчеркнул, что "ЛУКОЙЛ" - это стратегический партнер области.
"В наших интересах, чтобы компания больше работала на территории региона, это наши доходы. Конечно же, это локализация промышленности. 60 тысяч наименований предстоит в отрасли импортозаместить, и наши машиностроители, наши предприятия готовы, хотят, умеют это делать. Нам важно, чтобы именно они стали опорой для отрасли, мы этого будем вместе добиваться. Мы сегодня подписали одно соглашение, но я уверен, что в течение ближайших месяцев мы выйдем на новое и будем видеть устойчивое развитие", - отметил врио губернатора.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024Самарская областьСамарскоеВячеслав ФедорищевВадим ВоробьевЛУКОЙЛ
 
 
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