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ХМАО будет сотрудничать с производителем медицинского оборудования - РИА Новости, 07.06.2024
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
15:42 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/sotrudnichestvo-1951399545.html
ХМАО будет сотрудничать с производителем медицинского оборудования
ХМАО будет сотрудничать с производителем медицинского оборудования - РИА Новости, 07.06.2024
ХМАО будет сотрудничать с производителем медицинского оборудования
Соглашение о сотрудничестве между правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и компанией "Медскан" было подписано на Петербургском международном РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:42
2024-06-07T15:42
ханты-мансийский автономный округ
технологии
сургут
роман колупаев
ханты-мансийский автономный округ
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве между правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и компанией "Медскан" было подписано на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент РИА Новости. "Соглашение касается расширения медицинских услуг на территории Югры. Мы постоянно ищем новых партнеров для того, чтобы повышать качество и продолжительность жизни в регионе. Для этого используются новые технологии", - рассказал РИА Новости генеральный директор Фонда развития Югры Роман Колупаев. Компания "Медскан" производит инновационное, импортозамещенное медицинское оборудование. "Мы будем договариваться, какое оборудование и в каких локациях размещать. Скажем, медицинские центры Сургута имеют очень хорошую специализацию с международным потенциалом по кардиохирургии. Поэтому мы должны постоянно демонстрировать что-то новое, внедрять инновационные технологии", - сообщил Колупаев. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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технологии, сургут, роман колупаев, ханты-мансийский автономный округ, пмэф
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Технологии, Сургут, Роман Колупаев, Ханты-Мансийский автономный округ, ПМЭФ

ХМАО будет сотрудничать с производителем медицинского оборудования

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГенеральный директор Фонда развития Югры Роман Колупаев
Генеральный директор Фонда развития Югры Роман Колупаев - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Генеральный директор Фонда развития Югры Роман Колупаев
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве между правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и компанией "Медскан" было подписано на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент РИА Новости.
"Соглашение касается расширения медицинских услуг на территории Югры. Мы постоянно ищем новых партнеров для того, чтобы повышать качество и продолжительность жизни в регионе. Для этого используются новые технологии", - рассказал РИА Новости генеральный директор Фонда развития Югры Роман Колупаев.
Компания "Медскан" производит инновационное, импортозамещенное медицинское оборудование.
"Мы будем договариваться, какое оборудование и в каких локациях размещать. Скажем, медицинские центры Сургута имеют очень хорошую специализацию с международным потенциалом по кардиохирургии. Поэтому мы должны постоянно демонстрировать что-то новое, внедрять инновационные технологии", - сообщил Колупаев.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругТехнологииСургутРоман КолупаевХанты-Мансийский автономный округПМЭФ
 
 
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