ХМАО будет сотрудничать с производителем медицинского оборудования
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГенеральный директор Фонда развития Югры Роман Колупаев
Генеральный директор Фонда развития Югры Роман Колупаев
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве между правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и компанией "Медскан" было подписано на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент РИА Новости.
"Соглашение касается расширения медицинских услуг на территории Югры. Мы постоянно ищем новых партнеров для того, чтобы повышать качество и продолжительность жизни в регионе. Для этого используются новые технологии", - рассказал РИА Новости генеральный директор Фонда развития Югры Роман Колупаев.
Компания "Медскан" производит инновационное, импортозамещенное медицинское оборудование.
"Мы будем договариваться, какое оборудование и в каких локациях размещать. Скажем, медицинские центры Сургута имеют очень хорошую специализацию с международным потенциалом по кардиохирургии. Поэтому мы должны постоянно демонстрировать что-то новое, внедрять инновационные технологии", - сообщил Колупаев.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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