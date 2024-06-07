https://ria.ru/20240607/sotrudnichestvo-1951397951.html
"ФосАгро" и СПбГУ договорились о научно-исследовательском сотрудничестве
"ФосАгро" и СПбГУ договорились о научно-исследовательском сотрудничестве - РИА Новости, 07.06.2024
"ФосАгро" и СПбГУ договорились о научно-исследовательском сотрудничестве
"ФосАгро", ведущий российский производитель фосфорсодержащих минеральных удобрений, и Санкт-Петербургский государственный университет на полях ПМЭФ-2024... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:40
2024-06-07T15:40
2024-06-07T15:40
пмэф-2024
россия
фосагро
санкт-петербургский государственный университет
юнеско
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. "ФосАгро", ведущий российский производитель фосфорсодержащих минеральных удобрений, и Санкт-Петербургский государственный университет на полях ПМЭФ-2024 объявили о сотрудничестве в сфере реализации совместных научных проектов и исследований, сообщает пресс-служба компании. Подписи под документом поставили первый заместитель генерального директора ПАО "ФосАгро" Сиродж Лоиков и первый проректор СПбГУ Елена Чернова. В рамках соглашения стороны планируют объединить усилия для проведения исследований и разработок в области агрохимии, включая реализацию совместных информационно-аналитических, научно-просветительских, образовательных, культурных, научных, экспертных и иных программ и проектов. "Для нас большая честь подписать соглашение с ведущим мировым университетом, старейшим вузом России, который в этом году празднует свое 300-летие. Взаимодействие с ЮНЕСКО, ведущими российскими и зарубежными вузами – для нашей компании - один из приоритетных векторов устойчивого развития. Вклад в устойчивое развитие, как и ведущее положение "ФосАгро" в мировой отрасли минеральных удобрений, были бы невозможны без значительных инвестиций в развитие и НИОКР и тесного сотрудничества с передовыми научными учреждениями", - приводит пресс-служба слова Лоикова. Он напомнил, что "ФосАгро" заключила соглашение о партнерстве с Российской академией наук и активно сотрудничает с другими российскими и международными научными учреждениями. "Мы убеждены, что сотрудничество с СПбГУ – новый важнейший этап в партнерстве с наукой, направленное на укрепление продовольственной безопасности нашей страны, сохранение окружающей среды и здоровья населения, повышение эффективности и производительности российского АПК", - сказал Лоиков. В свою очередь, Чернова сообщила, что опыт Санкт-Петербургского университета показывает, что тесное взаимодействие с компаниями-работодателями способствует решению реальных задач, которые стоят перед обществом и государством. Она выразила уверенность, что соглашение о сотрудничестве с "ФосАгро" станет началом плодотворной работы в совместных научных исследованиях, образовательных, культурных и общественно-значимых проектах. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240215/fosagro-1927663217.html
https://ria.ru/20240319/tsentr-1934302646.html
https://ria.ru/20240607/vologda-1951225690.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, фосагро, санкт-петербургский государственный университет, юнеско
ПМЭФ-2024, Россия, ФосАгро, Санкт-Петербургский государственный университет, ЮНЕСКО
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. "ФосАгро", ведущий российский производитель фосфорсодержащих минеральных удобрений, и Санкт-Петербургский государственный университет на полях ПМЭФ-2024 объявили о сотрудничестве в сфере реализации совместных научных проектов и исследований, сообщает пресс-служба компании.
Подписи под документом поставили первый заместитель генерального директора ПАО "ФосАгро" Сиродж Лоиков и первый проректор СПбГУ Елена Чернова.
В рамках соглашения стороны планируют объединить усилия для проведения исследований и разработок в области агрохимии, включая реализацию совместных информационно-аналитических, научно-просветительских, образовательных, культурных, научных, экспертных и иных программ и проектов.
"Для нас большая честь подписать соглашение с ведущим мировым университетом, старейшим вузом России
, который в этом году празднует свое 300-летие. Взаимодействие с ЮНЕСКО
, ведущими российскими и зарубежными вузами – для нашей компании - один из приоритетных векторов устойчивого развития. Вклад в устойчивое развитие, как и ведущее положение "ФосАгро" в мировой отрасли минеральных удобрений, были бы невозможны без значительных инвестиций в развитие и НИОКР и тесного сотрудничества с передовыми научными учреждениями", - приводит пресс-служба слова Лоикова.
Он напомнил, что "ФосАгро" заключила соглашение о партнерстве с Российской академией наук
и активно сотрудничает с другими российскими и международными научными учреждениями.
"Мы убеждены, что сотрудничество с СПбГУ – новый важнейший этап в партнерстве с наукой, направленное на укрепление продовольственной безопасности нашей страны, сохранение окружающей среды и здоровья населения, повышение эффективности и производительности российского АПК", - сказал Лоиков.
В свою очередь, Чернова сообщила, что опыт Санкт-Петербургского университета показывает, что тесное взаимодействие с компаниями-работодателями способствует решению реальных задач, которые стоят перед обществом и государством. Она выразила уверенность, что соглашение о сотрудничестве с "ФосАгро" станет началом плодотворной работы в совместных научных исследованиях, образовательных, культурных и общественно-значимых проектах.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.