https://ria.ru/20240607/sotrudnichestvo-1950977623.html

Эн+, РУСАЛ, Сбер договорились о сотрудничестве в сфере устойчивого развития

Эн+, РУСАЛ, Сбер договорились о сотрудничестве в сфере устойчивого развития - РИА Новости, 07.06.2024

Эн+, РУСАЛ, Сбер договорились о сотрудничестве в сфере устойчивого развития

Российский энергетический холдинг Эн+, компания РУСАЛ и Сбер заключили соглашение о сотрудничестве в сфере устойчивого развития, научно-исследовательской и... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T12:30

2024-06-07T12:30

2024-06-07T12:30

пмэф-2024

технологии

россия

русал

пмэф

сбер

эн+ (en+ group)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950577893_0:221:3140:1987_1920x0_80_0_0_aa5c3ccd26f0559229c2415f44badccf.jpg

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Российский энергетический холдинг Эн+, компания РУСАЛ и Сбер заключили соглашение о сотрудничестве в сфере устойчивого развития, научно-исследовательской и инновационной деятельности по оценке климатических и других рисков, связанных с этим направлением, сообщает пресс-служба энергохолдинга.Соглашение было подписано на полях XXVII Петербургского международного экономического форума.Стороны будут совместно развивать системы прогнозирования и оценки климатических рисков, реализовывать инвестиционные проекты, направленные на устойчивое развитие и снижение воздействия на окружающую среду, адаптацию к изменениям климата, сохранение биоразнообразия, развитие образования, культуры и здравоохранения, а также повышение качества жизни регионов присутствия компаний. Отдельный акцент будет сделан на развитии волонтерства.Компании также сосредоточатся на развитии национального рынка "зеленых" сертификатов и атрибутов генерации.Вместе с этим РУСАЛ, Сбер и Эн+ совместно проведут исследования и пилотирование моделей машинного обучения и других технологий искусственного интеллекта.Соглашение предполагает использование инструментов Сбера для разработки нормативных и стратегических документов в области устойчивого развития, проведения ESG-аудита (Environment, Social, Governance –окружающая среда, общество, управление) инвестиционных проектов обеих компаний, поддержки в получении ESG-рейтингов."Соглашение со Сбером позволит применить новые практики и реализовать крупные проекты в области устойчивого развития", — отметил заместитель генерального директора, директор по корпоративным финансам Эн+ Алексей Гренков.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240517/rusal-1946705741.html

https://ria.ru/20240522/energetika-1947645992.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, россия, русал, пмэф, сбер, эн+ (en+ group)