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Эн+, РУСАЛ, Сбер договорились о сотрудничестве в сфере устойчивого развития - РИА Новости, 07.06.2024
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Эн+, РУСАЛ, Сбер договорились о сотрудничестве в сфере устойчивого развития
Эн+, РУСАЛ, Сбер договорились о сотрудничестве в сфере устойчивого развития - РИА Новости, 07.06.2024
Эн+, РУСАЛ, Сбер договорились о сотрудничестве в сфере устойчивого развития
Российский энергетический холдинг Эн+, компания РУСАЛ и Сбер заключили соглашение о сотрудничестве в сфере устойчивого развития, научно-исследовательской и... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T12:30
2024-06-07T12:30
пмэф-2024
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Российский энергетический холдинг Эн+, компания РУСАЛ и Сбер заключили соглашение о сотрудничестве в сфере устойчивого развития, научно-исследовательской и инновационной деятельности по оценке климатических и других рисков, связанных с этим направлением, сообщает пресс-служба энергохолдинга.Соглашение было подписано на полях XXVII Петербургского международного экономического форума.Стороны будут совместно развивать системы прогнозирования и оценки климатических рисков, реализовывать инвестиционные проекты, направленные на устойчивое развитие и снижение воздействия на окружающую среду, адаптацию к изменениям климата, сохранение биоразнообразия, развитие образования, культуры и здравоохранения, а также повышение качества жизни регионов присутствия компаний. Отдельный акцент будет сделан на развитии волонтерства.Компании также сосредоточатся на развитии национального рынка "зеленых" сертификатов и атрибутов генерации.Вместе с этим РУСАЛ, Сбер и Эн+ совместно проведут исследования и пилотирование моделей машинного обучения и других технологий искусственного интеллекта.Соглашение предполагает использование инструментов Сбера для разработки нормативных и стратегических документов в области устойчивого развития, проведения ESG-аудита (Environment, Social, Governance –окружающая среда, общество, управление) инвестиционных проектов обеих компаний, поддержки в получении ESG-рейтингов."Соглашение со Сбером позволит применить новые практики и реализовать крупные проекты в области устойчивого развития", — отметил заместитель генерального директора, директор по корпоративным финансам Эн+ Алексей Гренков.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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технологии, россия, русал, пмэф, сбер, эн+ (en+ group)
ПМЭФ-2024, Технологии, Россия, Русал, ПМЭФ, Сбер, Эн+ (En+ Group)

Эн+, РУСАЛ, Сбер договорились о сотрудничестве в сфере устойчивого развития

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота ПМЭФ-2024
Работа ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Российский энергетический холдинг Эн+, компания РУСАЛ и Сбер заключили соглашение о сотрудничестве в сфере устойчивого развития, научно-исследовательской и инновационной деятельности по оценке климатических и других рисков, связанных с этим направлением, сообщает пресс-служба энергохолдинга.
Соглашение было подписано на полях XXVII Петербургского международного экономического форума.
Стороны будут совместно развивать системы прогнозирования и оценки климатических рисков, реализовывать инвестиционные проекты, направленные на устойчивое развитие и снижение воздействия на окружающую среду, адаптацию к изменениям климата, сохранение биоразнообразия, развитие образования, культуры и здравоохранения, а также повышение качества жизни регионов присутствия компаний. Отдельный акцент будет сделан на развитии волонтерства.
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Компании также сосредоточатся на развитии национального рынка "зеленых" сертификатов и атрибутов генерации.
Вместе с этим РУСАЛ, Сбер и Эн+ совместно проведут исследования и пилотирование моделей машинного обучения и других технологий искусственного интеллекта.
Соглашение предполагает использование инструментов Сбера для разработки нормативных и стратегических документов в области устойчивого развития, проведения ESG-аудита (Environment, Social, Governance –окружающая среда, общество, управление) инвестиционных проектов обеих компаний, поддержки в получении ESG-рейтингов.
«
"Соглашение со Сбером позволит применить новые практики и реализовать крупные проекты в области устойчивого развития", — отметил заместитель генерального директора, директор по корпоративным финансам Эн+ Алексей Гренков.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024ТехнологииРоссияРусалПМЭФСберЭн+ (En+ Group)
 
 
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