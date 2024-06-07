https://ria.ru/20240607/sokolov-1951205952.html

Гендиректор Sokolov назвал возможные сроки проведения IPO в России

Гендиректор Sokolov назвал возможные сроки проведения IPO в России - РИА Новости, 07.06.2024

Гендиректор Sokolov назвал возможные сроки проведения IPO в России

Ювелирный холдинг Sokolov рассматривает возможность проведения своего IPO в РФ уже в первом квартале 2025 года, рассказал РИА Новости на полях ПМЭФ гендиректор... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T07:09

2024-06-07T07:09

2024-06-07T07:09

пмэф-2024

россия

нью-йорк (город)

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950641024_0:166:3050:1882_1920x0_80_0_0_b963b1151a2239a4866cf98c33a09ee9.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Ювелирный холдинг Sokolov рассматривает возможность проведения своего IPO в РФ уже в первом квартале 2025 года, рассказал РИА Новости на полях ПМЭФ гендиректор компании Николай Поляков. "Мы по-прежнему находимся в стадии боеготовности, ищем возможности. Не в этом году, конечно, но, тем не менее, мы продолжаем смотреть в первый квартал следующего года. И если рыночная конъюнктура будет складываться так, как нас устроит, то, думаю, что поучаствуем", - сказал он, отвечая на вопрос о планах компании по проведению IPO. Поляков подчеркнул, что сейчас на рынке достаточно много удачных примеров первичного размещения. В свою очередь, отвечая на вопрос про страну размещения, он отметил, что компания смотрит "пока только на Россию". В 2022 годом управляющий партнер холдинга Артем Соколов сообщал, что компания планирует в 2023-2024 годах выйти на IPO и изучает возможные площадки, в том числе азиатские. До этого, в 2021 году, было объявлено о планах провести в 2023 году двойной листинг в Нью-Йорке и Москве. Компания Sokolov - вертикально интегрированный холдинг, объединяющий крупнейшее в России ювелирное производство и омниканальную дистрибуцию. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/sber-1950789500.html

https://ria.ru/20231219/biznes-dialog-1916746146.html

россия

нью-йорк (город)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, нью-йорк (город), москва