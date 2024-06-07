https://ria.ru/20240607/sokolov-1951205952.html
Гендиректор Sokolov назвал возможные сроки проведения IPO в России
Гендиректор Sokolov назвал возможные сроки проведения IPO в России - РИА Новости, 07.06.2024
Гендиректор Sokolov назвал возможные сроки проведения IPO в России
Ювелирный холдинг Sokolov рассматривает возможность проведения своего IPO в РФ уже в первом квартале 2025 года, рассказал РИА Новости на полях ПМЭФ гендиректор... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T07:09
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Ювелирный холдинг Sokolov рассматривает возможность проведения своего IPO в РФ уже в первом квартале 2025 года, рассказал РИА Новости на полях ПМЭФ гендиректор компании Николай Поляков. "Мы по-прежнему находимся в стадии боеготовности, ищем возможности. Не в этом году, конечно, но, тем не менее, мы продолжаем смотреть в первый квартал следующего года. И если рыночная конъюнктура будет складываться так, как нас устроит, то, думаю, что поучаствуем", - сказал он, отвечая на вопрос о планах компании по проведению IPO. Поляков подчеркнул, что сейчас на рынке достаточно много удачных примеров первичного размещения. В свою очередь, отвечая на вопрос про страну размещения, он отметил, что компания смотрит "пока только на Россию". В 2022 годом управляющий партнер холдинга Артем Соколов сообщал, что компания планирует в 2023-2024 годах выйти на IPO и изучает возможные площадки, в том числе азиатские. До этого, в 2021 году, было объявлено о планах провести в 2023 году двойной листинг в Нью-Йорке и Москве. Компания Sokolov - вертикально интегрированный холдинг, объединяющий крупнейшее в России ювелирное производство и омниканальную дистрибуцию. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024, Россия, Нью-Йорк (город), Москва
Гендиректор Sokolov назвал возможные сроки проведения IPO в России
Глава Sokolov Поляков: проведение IPO в РФ возможно уже в I квартале 2025 года
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Ювелирный холдинг Sokolov рассматривает возможность проведения своего IPO в РФ уже в первом квартале 2025 года, рассказал РИА Новости на полях ПМЭФ гендиректор компании Николай Поляков.
"Мы по-прежнему находимся в стадии боеготовности, ищем возможности. Не в этом году, конечно, но, тем не менее, мы продолжаем смотреть в первый квартал следующего года. И если рыночная конъюнктура будет складываться так, как нас устроит, то, думаю, что поучаствуем", - сказал он, отвечая на вопрос о планах компании по проведению IPO.
Поляков подчеркнул, что сейчас на рынке достаточно много удачных примеров первичного размещения. В свою очередь, отвечая на вопрос про страну размещения, он отметил, что компания смотрит "пока только на Россию".
В 2022 годом управляющий партнер холдинга Артем Соколов сообщал, что компания планирует в 2023-2024 годах выйти на IPO и изучает возможные площадки, в том числе азиатские. До этого, в 2021 году, было объявлено о планах провести в 2023 году двойной листинг в Нью-Йорке
и Москве
.
Компания Sokolov - вертикально интегрированный холдинг, объединяющий крупнейшее в России ювелирное производство и омниканальную дистрибуцию.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.