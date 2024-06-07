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Глава Республики Сербской сравнил Минские соглашения с Дейтонскими - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
13:26 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/soglasheniya-1951322462.html
Глава Республики Сербской сравнил Минские соглашения с Дейтонскими
Глава Республики Сербской сравнил Минские соглашения с Дейтонскими - РИА Новости, 07.06.2024
Глава Республики Сербской сравнил Минские соглашения с Дейтонскими
Запад нарушает мирное Дейтонское соглашение по Боснии и Герцеговине (БиГ) в ущерб сербам так же, как нарушил и пытался обмануть Россию по Минским соглашениям по РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T13:26
2024-06-07T13:26
пмэф-2024
в мире
россия
республика сербская
милорад додик
минские соглашения
босния и герцеговина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Запад нарушает мирное Дейтонское соглашение по Боснии и Герцеговине (БиГ) в ущерб сербам так же, как нарушил и пытался обмануть Россию по Минским соглашениям по Украине, заявил РИА Новости президент Республики Сербской (РС БиГ) Милорад Додик. Додик принял участие в ПМЭФ в Санкт-Петербурге, на полях форума он провел в четверг встречу с президентом России Владимиром Путиным. "Российская Федерация – свидетель (гарант - ред.) Дейтонского соглашения, единственная осталась на позициях и основах этого соглашения, а все остальные на Западе давно от него отступили, формируя решения вне его рамок, и в этом нет ничего нового", - заявил Додик. По его словам, руководство России хорошо понимает и уважает позицию Республики Сербской. Президент РФ Владимир Путин заявил 5 июня на полях форума в Санкт-Петербурге, что Россию "водили за нос" в ситуации с подписанием Минских соглашений. "Президент Путин столкнулся с этим видом обмана Запада, когда, подписывая Минские соглашения, верил, что это приведет к стабилизации и реализации этого соглашения. Позже стало известно, что подлинным интересом Запада было обмануть и переиграть Россию", - напомнил лидер боснийских сербов. Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (славян-мусульман).
https://ria.ru/20240408/genotsid-1938428546.html
https://ria.ru/20240517/vuchich-1946560812.html
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в мире, россия, республика сербская, милорад додик, минские соглашения, босния и герцеговина
ПМЭФ-2024, В мире, Россия, Республика Сербская, Милорад Додик, Минские соглашения, Босния и Герцеговина
Глава Республики Сербской сравнил Минские соглашения с Дейтонскими

Додик: Запад обманывал Россию с Минскими соглашениями, как сербов с Дейтонскими

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЧлен президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик
Член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Запад нарушает мирное Дейтонское соглашение по Боснии и Герцеговине (БиГ) в ущерб сербам так же, как нарушил и пытался обмануть Россию по Минским соглашениям по Украине, заявил РИА Новости президент Республики Сербской (РС БиГ) Милорад Додик.
Додик принял участие в ПМЭФ в Санкт-Петербурге, на полях форума он провел в четверг встречу с президентом России Владимиром Путиным.
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"Российская Федерация – свидетель (гарант - ред.) Дейтонского соглашения, единственная осталась на позициях и основах этого соглашения, а все остальные на Западе давно от него отступили, формируя решения вне его рамок, и в этом нет ничего нового", - заявил Додик. По его словам, руководство России хорошо понимает и уважает позицию Республики Сербской.
Президент РФ Владимир Путин заявил 5 июня на полях форума в Санкт-Петербурге, что Россию "водили за нос" в ситуации с подписанием Минских соглашений.
"Президент Путин столкнулся с этим видом обмана Запада, когда, подписывая Минские соглашения, верил, что это приведет к стабилизации и реализации этого соглашения. Позже стало известно, что подлинным интересом Запада было обмануть и переиграть Россию", - напомнил лидер боснийских сербов.
Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (славян-мусульман).
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ПМЭФ-2024В миреРоссияРеспублика СербскаяМилорад ДодикМинские соглашенияБосния и Герцеговина
 
 
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