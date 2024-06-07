Рейтинг@Mail.ru
ВТБ и регионы России заключили на ПМЭФ семь соглашений о сотрудничестве - РИА Новости, 07.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
13:25 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/soglasheniya-1951322258.html
ВТБ и регионы России заключили на ПМЭФ семь соглашений о сотрудничестве
ВТБ и регионы России заключили на ПМЭФ семь соглашений о сотрудничестве - РИА Новости, 07.06.2024
ВТБ и регионы России заключили на ПМЭФ семь соглашений о сотрудничестве
ВТБ и власти семи регионов России в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили новые соглашения о сотрудничестве, сообщил... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T13:25
2024-06-07T13:25
пмэф-2024
технологии
россия
челябинская область
республика тыва
денис бортников
василий анохин
роман бусаргин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950241453_0:0:3117:1753_1920x0_80_0_0_dc8f7c55d9d4d57802271b0bc9783650.jpg
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. ВТБ и власти семи регионов России в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили новые соглашения о сотрудничестве, сообщил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников. Он добавил, что договоренности предусматривают совместную работу в решении задач социально-экономического развития этих регионов. Соглашения на форуме были подписаны между банком и правительствами Калужской, Саратовской, Свердловской, Смоленской, Челябинской областей, Республики Тыва и города Севастополь. Основными направлениями сотрудничества в этих регионах станут развитие современных банковских технологий и инфраструктуры, реализация совместных инвестиционных программ, поддержка инновационного развития промышленного комплекса и приоритетных региональных проектов. Кроме того, совместная работа банка и региональных властей будет направлена на развитие системы кредитования всех сегментов клиентов, в том числе с использованием механизмов государственной поддержки. "ВТБ работает над усилением своего присутствия в регионах – до конца 2026 года мы хотим расширить доступность банковских услуг до 100 миллионов жителей России, в 1,5 раза увеличить число клиентов среднего и малого бизнеса и нарастить их финансовую поддержку, существенно расширить свою сеть отделений. Наши стратегические инициативы пересекаются с задачами социально-экономического развития российских регионов. Поэтому мы, как и прежде, нацелены на эффективное сотрудничество с ними. Уверен, что наши совместные усилия дадут ощутимый результат в развитии экономики и повышении качества жизни россиян", − приводит пресс-служба ВТБ слова Бортникова. Со стороны регионов соглашения подписали губернатор Смоленской области Василий Анохин, губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, глава Республики Тыва Владислав Ховалыг и губернатор Калужской области Владислав Шапша. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240604/bank-1950334879.html
https://ria.ru/20240606/kreditovanie-1950637366.html
россия
челябинская область
республика тыва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950241453_36:0:2765:2047_1920x0_80_0_0_f69e2e72f0dd10f447ba34e931b322df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, челябинская область, республика тыва, денис бортников, василий анохин, роман бусаргин, втб (банк)
ПМЭФ-2024, Технологии, Россия, Челябинская область, Республика Тыва, Денис Бортников, Василий Анохин, Роман Бусаргин, ВТБ (банк)

ВТБ и регионы России заключили на ПМЭФ семь соглашений о сотрудничестве

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. ВТБ и власти семи регионов России в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили новые соглашения о сотрудничестве, сообщил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.
Он добавил, что договоренности предусматривают совместную работу в решении задач социально-экономического развития этих регионов.
Офис ВТБ
ВТБ откроет офисы в новых регионах России
4 июня, 10:25
Соглашения на форуме были подписаны между банком и правительствами Калужской, Саратовской, Свердловской, Смоленской, Челябинской областей, Республики Тыва и города Севастополь.
Основными направлениями сотрудничества в этих регионах станут развитие современных банковских технологий и инфраструктуры, реализация совместных инвестиционных программ, поддержка инновационного развития промышленного комплекса и приоритетных региональных проектов. Кроме того, совместная работа банка и региональных властей будет направлена на развитие системы кредитования всех сегментов клиентов, в том числе с использованием механизмов государственной поддержки.
"ВТБ работает над усилением своего присутствия в регионах – до конца 2026 года мы хотим расширить доступность банковских услуг до 100 миллионов жителей России, в 1,5 раза увеличить число клиентов среднего и малого бизнеса и нарастить их финансовую поддержку, существенно расширить свою сеть отделений. Наши стратегические инициативы пересекаются с задачами социально-экономического развития российских регионов. Поэтому мы, как и прежде, нацелены на эффективное сотрудничество с ними. Уверен, что наши совместные усилия дадут ощутимый результат в развитии экономики и повышении качества жизни россиян", − приводит пресс-служба ВТБ слова Бортникова.
Со стороны регионов соглашения подписали губернатор Смоленской области Василий Анохин, губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, глава Республики Тыва Владислав Ховалыг и губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
У стенда VTB на выставке XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
ВТБ на 22 процента нарастил темпы кредитования среднего и малого бизнеса
6 июня, 09:01
 
ПМЭФ-2024ТехнологииРоссияЧелябинская областьРеспублика ТываДенис БортниковВасилий АнохинРоман БусаргинВТБ (банк)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала