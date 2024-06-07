https://ria.ru/20240607/soglasheniya-1951322258.html
ВТБ и регионы России заключили на ПМЭФ семь соглашений о сотрудничестве
ВТБ и регионы России заключили на ПМЭФ семь соглашений о сотрудничестве - РИА Новости, 07.06.2024
ВТБ и регионы России заключили на ПМЭФ семь соглашений о сотрудничестве
ВТБ и власти семи регионов России в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили новые соглашения о сотрудничестве, сообщил... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T13:25
2024-06-07T13:25
2024-06-07T13:25
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челябинская область
республика тыва
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. ВТБ и власти семи регионов России в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили новые соглашения о сотрудничестве, сообщил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников. Он добавил, что договоренности предусматривают совместную работу в решении задач социально-экономического развития этих регионов. Соглашения на форуме были подписаны между банком и правительствами Калужской, Саратовской, Свердловской, Смоленской, Челябинской областей, Республики Тыва и города Севастополь. Основными направлениями сотрудничества в этих регионах станут развитие современных банковских технологий и инфраструктуры, реализация совместных инвестиционных программ, поддержка инновационного развития промышленного комплекса и приоритетных региональных проектов. Кроме того, совместная работа банка и региональных властей будет направлена на развитие системы кредитования всех сегментов клиентов, в том числе с использованием механизмов государственной поддержки. "ВТБ работает над усилением своего присутствия в регионах – до конца 2026 года мы хотим расширить доступность банковских услуг до 100 миллионов жителей России, в 1,5 раза увеличить число клиентов среднего и малого бизнеса и нарастить их финансовую поддержку, существенно расширить свою сеть отделений. Наши стратегические инициативы пересекаются с задачами социально-экономического развития российских регионов. Поэтому мы, как и прежде, нацелены на эффективное сотрудничество с ними. Уверен, что наши совместные усилия дадут ощутимый результат в развитии экономики и повышении качества жизни россиян", − приводит пресс-служба ВТБ слова Бортникова. Со стороны регионов соглашения подписали губернатор Смоленской области Василий Анохин, губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, глава Республики Тыва Владислав Ховалыг и губернатор Калужской области Владислав Шапша. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240604/bank-1950334879.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, челябинская область, республика тыва, денис бортников, василий анохин, роман бусаргин, втб (банк)
ПМЭФ-2024, Технологии, Россия, Челябинская область, Республика Тыва, Денис Бортников, Василий Анохин, Роман Бусаргин, ВТБ (банк)
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. ВТБ и власти семи регионов России в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили новые соглашения о сотрудничестве, сообщил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.
Он добавил, что договоренности предусматривают совместную работу в решении задач социально-экономического развития этих регионов.
Соглашения на форуме были подписаны между банком и правительствами Калужской, Саратовской, Свердловской, Смоленской, Челябинской областей
, Республики Тыва
и города Севастополь
.
Основными направлениями сотрудничества в этих регионах станут развитие современных банковских технологий и инфраструктуры, реализация совместных инвестиционных программ, поддержка инновационного развития промышленного комплекса и приоритетных региональных проектов. Кроме того, совместная работа банка и региональных властей будет направлена на развитие системы кредитования всех сегментов клиентов, в том числе с использованием механизмов государственной поддержки.
"ВТБ работает над усилением своего присутствия в регионах – до конца 2026 года мы хотим расширить доступность банковских услуг до 100 миллионов жителей России, в 1,5 раза увеличить число клиентов среднего и малого бизнеса и нарастить их финансовую поддержку, существенно расширить свою сеть отделений. Наши стратегические инициативы пересекаются с задачами социально-экономического развития российских регионов. Поэтому мы, как и прежде, нацелены на эффективное сотрудничество с ними. Уверен, что наши совместные усилия дадут ощутимый результат в развитии экономики и повышении качества жизни россиян", − приводит пресс-служба ВТБ слова Бортникова.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.