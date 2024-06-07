https://ria.ru/20240607/soglashenie-1951428427.html
Власти Адыгеи на ПМЭФ подписали соглашение с "Почтой России"
Власти Адыгеи на ПМЭФ подписали соглашение с "Почтой России" - РИА Новости, 07.06.2024
Власти Адыгеи на ПМЭФ подписали соглашение с "Почтой России"
Власти Адыгеи и "Почта России" на полях ПМЭФ-2024 подписали соглашение, направленное на повышение доступности услуг почтовой связи в отдаленных населенных... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T16:38
2024-06-07T16:38
2024-06-07T16:38
республика адыгея
мурат кумпилов
михаил волков
почта россии
пмэф
республика адыгея
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951425622_0:0:720:406_1920x0_80_0_0_2764bb12556057d87bc63165bb1d77fa.jpg
МАЙКОП, 7 июн — РИА Новости. Власти Адыгеи и "Почта России" на полях ПМЭФ-2024 подписали соглашение, направленное на повышение доступности услуг почтовой связи в отдаленных населенных пунктах, сообщает пресс-служба республиканского правительства. "В ходе ПМЭФ-2024 подписано соглашение о сотрудничестве между республикой Адыгея и акционерным обществом “Почта России”. Подписи под документом поставили глава Адыгеи Мурат Кумпилов и гендиректор АО "Почта России" Михаил Волков. Взаимодействие направлено на координацию совместных усилий с целью обеспечения потребностей пользователей услуг почтовой связи на территории республики, повышения доступности услуг почтовой связи, в том числе в отдаленных населенных пунктах", - говорится в сообщении. Кроме того, внимание в документе уделено и вопросам кадрового обеспечения деятельности управления федеральной почтовой связи по республике. Предусмотрен комплекс мероприятий в рамках исполнения правительственных поручений "Глава Адыгеи отметил значимость наращивания достигнутых результатов по развитию услуг почтовой связи, особенно в сельской местности, где почта является значимым центром социальной инфраструктуры", - добавляется в релизе. Стороны рассчитывают, что дальнейшая совместная работа в рамках соглашения позволит реализовать в республике планы по совершенствованию почтовых услуг и созданию комфортных и современных условий для их предоставления, внедрению новых сервисов и технологий. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20231218/pochta-1916416185.html
https://ria.ru/20240605/soglasheniya-1950751437.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурат кумпилов, михаил волков, почта россии, пмэф, республика адыгея
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Михаил Волков, Почта России, ПМЭФ, Республика Адыгея
МАЙКОП, 7 июн — РИА Новости. Власти Адыгеи и "Почта России" на полях ПМЭФ-2024 подписали соглашение, направленное на повышение доступности услуг почтовой связи в отдаленных населенных пунктах, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"В ходе ПМЭФ-2024 подписано соглашение о сотрудничестве между республикой Адыгея и акционерным обществом “Почта России”. Подписи под документом поставили глава Адыгеи Мурат Кумпилов
и гендиректор АО "Почта России" Михаил Волков
. Взаимодействие направлено на координацию совместных усилий с целью обеспечения потребностей пользователей услуг почтовой связи на территории республики, повышения доступности услуг почтовой связи, в том числе в отдаленных населенных пунктах", - говорится в сообщении.
Кроме того, внимание в документе уделено и вопросам кадрового обеспечения деятельности управления федеральной почтовой связи по республике. Предусмотрен комплекс мероприятий в рамках исполнения правительственных поручений
"Глава Адыгеи отметил значимость наращивания достигнутых результатов по развитию услуг почтовой связи, особенно в сельской местности, где почта является значимым центром социальной инфраструктуры", - добавляется в релизе.
Стороны рассчитывают, что дальнейшая совместная работа в рамках соглашения позволит реализовать в республике планы по совершенствованию почтовых услуг и созданию комфортных и современных условий для их предоставления, внедрению новых сервисов и технологий.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.