https://ria.ru/20240607/soglashenie-1951428427.html

Власти Адыгеи на ПМЭФ подписали соглашение с "Почтой России"

Власти Адыгеи на ПМЭФ подписали соглашение с "Почтой России" - РИА Новости, 07.06.2024

Власти Адыгеи на ПМЭФ подписали соглашение с "Почтой России"

Власти Адыгеи и "Почта России" на полях ПМЭФ-2024 подписали соглашение, направленное на повышение доступности услуг почтовой связи в отдаленных населенных... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T16:38

2024-06-07T16:38

2024-06-07T16:38

республика адыгея

мурат кумпилов

михаил волков

почта россии

пмэф

республика адыгея

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МАЙКОП, 7 июн — РИА Новости. Власти Адыгеи и "Почта России" на полях ПМЭФ-2024 подписали соглашение, направленное на повышение доступности услуг почтовой связи в отдаленных населенных пунктах, сообщает пресс-служба республиканского правительства. "В ходе ПМЭФ-2024 подписано соглашение о сотрудничестве между республикой Адыгея и акционерным обществом “Почта России”. Подписи под документом поставили глава Адыгеи Мурат Кумпилов и гендиректор АО "Почта России" Михаил Волков. Взаимодействие направлено на координацию совместных усилий с целью обеспечения потребностей пользователей услуг почтовой связи на территории республики, повышения доступности услуг почтовой связи, в том числе в отдаленных населенных пунктах", - говорится в сообщении. Кроме того, внимание в документе уделено и вопросам кадрового обеспечения деятельности управления федеральной почтовой связи по республике. Предусмотрен комплекс мероприятий в рамках исполнения правительственных поручений "Глава Адыгеи отметил значимость наращивания достигнутых результатов по развитию услуг почтовой связи, особенно в сельской местности, где почта является значимым центром социальной инфраструктуры", - добавляется в релизе. Стороны рассчитывают, что дальнейшая совместная работа в рамках соглашения позволит реализовать в республике планы по совершенствованию почтовых услуг и созданию комфортных и современных условий для их предоставления, внедрению новых сервисов и технологий. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20231218/pochta-1916416185.html

https://ria.ru/20240605/soglasheniya-1950751437.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мурат кумпилов, михаил волков, почта россии, пмэф, республика адыгея