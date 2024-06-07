https://ria.ru/20240607/soglashenie-1951352355.html

Соглашение о создании Лиги фондов БРИКС+ подписано на ПМЭФ

Соглашение о создании Лиги фондов БРИКС+ подписано на ПМЭФ - РИА Новости, 07.06.2024

Соглашение о создании Лиги фондов БРИКС+ подписано на ПМЭФ

Соглашение о создании Лиги Фондов БРИКС+ в сфере развития науки и образования подписано в рамках деловой программы Петербургского международного экономического... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T14:28

2024-06-07T14:28

2024-06-07T14:28

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Соглашение о создании Лиги Фондов БРИКС+ в сфере развития науки и образования подписано в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума, сообщает Фонд Мельниченко, выступивший с инициативой создания Лиги. Цель работы в рамках Лиги – углубление сотрудничества между фондами и организациями на пространстве стран БРИКС+, направленного на поддержку научных исследований и образовательных проектов. Организации, подписавшие соглашение, договорились содействовать развитию научной и образовательной деятельности на глобальном уровне, совместно выявлять и искать решения вызовам будущего посредством обмена знаниями и ресурсами. На сегодняшний день к Лиге присоединились Торгово-промышленная палата БРИКС (Индия), Китайский центр трансфера технологий государств-членов ШОС, БРИКС Центр (Бразилия), Value Makers Studio (Саудовская Аравия), Китайский фонд науки и технологий Гуанхуа, Фонд "OBM" (Египет), Nahdet Misr Publishing Group (Египет), Национальный инновационный фонд (Индия), Фонд развития науки и образования Ziyo Forum (Узбекистан). После церемонии подписания состоялась сессия "В начале будущего. Как кооперация фондов способствует росту потенциала стран БРИКС", в ходе которой руководители организаций-участниц Лиги фондов БРИКС+ обсудили направления будущих инициатив и стратегии, нацеленные на развитие науки и образования. В ходе сессии был анонсирован старт Международной премии BRICS+ Future Makers Award, которая будет проводиться ежегодно. Премия направлена на поддержку и поощрение талантливых молодых ученых и исследователей из стран БРИКС, СНГ и ШОС. Она будет содействовать формированию и развитию международного научного сообщества молодых ученых, способных внести вклад в решение предстоящих глобальных вызовов будущего, говорится в сообщении. Как отметила на сессии генеральный директор Фонда Мельниченко Татьяна Журавлева, за короткое время в Лигу удалось привлечь ключевых партнеров из большинства стан БРИКС. По ее словам, сегодня мир проходит период ускоряющихся изменений и кооперация на уровне различных некоммерческих организаций является необходимым условием адаптации к этим изменениям. "Мы стремимся сломить барьеры, которые сегодня возникают по всему миру, и помочь странам БРИКС создавать новые глобальные и прорывные проекты. Лига фондов должна стать платформой, к которой может присоединиться любой фонд из стран БРИКС+ и предложить ту или иную инициативу, для которых мы всегда будем открыты", – приводятся в сообщении слова Журавлевой.

https://ria.ru/20240319/meganauchnye_ustanovki-1934138857.html

https://ria.ru/20240517/sotrudnichestvo-1946772859.html

https://ria.ru/20240306/uchenye-1931347026.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

индия, египет, центр (франция), брикс, шос, снг