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Соглашение о создании Лиги фондов БРИКС+ подписано на ПМЭФ - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
14:28 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/soglashenie-1951352355.html
Соглашение о создании Лиги фондов БРИКС+ подписано на ПМЭФ
Соглашение о создании Лиги фондов БРИКС+ подписано на ПМЭФ - РИА Новости, 07.06.2024
Соглашение о создании Лиги фондов БРИКС+ подписано на ПМЭФ
Соглашение о создании Лиги Фондов БРИКС+ в сфере развития науки и образования подписано в рамках деловой программы Петербургского международного экономического... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:28
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Соглашение о создании Лиги Фондов БРИКС+ в сфере развития науки и образования подписано в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума, сообщает Фонд Мельниченко, выступивший с инициативой создания Лиги. Цель работы в рамках Лиги – углубление сотрудничества между фондами и организациями на пространстве стран БРИКС+, направленного на поддержку научных исследований и образовательных проектов. Организации, подписавшие соглашение, договорились содействовать развитию научной и образовательной деятельности на глобальном уровне, совместно выявлять и искать решения вызовам будущего посредством обмена знаниями и ресурсами. На сегодняшний день к Лиге присоединились Торгово-промышленная палата БРИКС (Индия), Китайский центр трансфера технологий государств-членов ШОС, БРИКС Центр (Бразилия), Value Makers Studio (Саудовская Аравия), Китайский фонд науки и технологий Гуанхуа, Фонд "OBM" (Египет), Nahdet Misr Publishing Group (Египет), Национальный инновационный фонд (Индия), Фонд развития науки и образования Ziyo Forum (Узбекистан). После церемонии подписания состоялась сессия "В начале будущего. Как кооперация фондов способствует росту потенциала стран БРИКС", в ходе которой руководители организаций-участниц Лиги фондов БРИКС+ обсудили направления будущих инициатив и стратегии, нацеленные на развитие науки и образования. В ходе сессии был анонсирован старт Международной премии BRICS+ Future Makers Award, которая будет проводиться ежегодно. Премия направлена на поддержку и поощрение талантливых молодых ученых и исследователей из стран БРИКС, СНГ и ШОС. Она будет содействовать формированию и развитию международного научного сообщества молодых ученых, способных внести вклад в решение предстоящих глобальных вызовов будущего, говорится в сообщении. Как отметила на сессии генеральный директор Фонда Мельниченко Татьяна Журавлева, за короткое время в Лигу удалось привлечь ключевых партнеров из большинства стан БРИКС. По ее словам, сегодня мир проходит период ускоряющихся изменений и кооперация на уровне различных некоммерческих организаций является необходимым условием адаптации к этим изменениям. "Мы стремимся сломить барьеры, которые сегодня возникают по всему миру, и помочь странам БРИКС создавать новые глобальные и прорывные проекты. Лига фондов должна стать платформой, к которой может присоединиться любой фонд из стран БРИКС+ и предложить ту или иную инициативу, для которых мы всегда будем открыты", – приводятся в сообщении слова Журавлевой.
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индия, египет, центр (франция), брикс, шос, снг
ПМЭФ-2024, Индия, Египет, Центр (Франция), БРИКС, ШОС, СНГ

Соглашение о создании Лиги фондов БРИКС+ подписано на ПМЭФ

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Дворцовой в Санкт-Петербурге
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Дворцовой в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Соглашение о создании Лиги Фондов БРИКС+ в сфере развития науки и образования подписано в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума, сообщает Фонд Мельниченко, выступивший с инициативой создания Лиги.
Цель работы в рамках Лиги – углубление сотрудничества между фондами и организациями на пространстве стран БРИКС+, направленного на поддержку научных исследований и образовательных проектов. Организации, подписавшие соглашение, договорились содействовать развитию научной и образовательной деятельности на глобальном уровне, совместно выявлять и искать решения вызовам будущего посредством обмена знаниями и ресурсами.
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На сегодняшний день к Лиге присоединились Торгово-промышленная палата БРИКС (Индия), Китайский центр трансфера технологий государств-членов ШОС, БРИКС Центр (Бразилия), Value Makers Studio (Саудовская Аравия), Китайский фонд науки и технологий Гуанхуа, Фонд "OBM" (Египет), Nahdet Misr Publishing Group (Египет), Национальный инновационный фонд (Индия), Фонд развития науки и образования Ziyo Forum (Узбекистан).
После церемонии подписания состоялась сессия "В начале будущего. Как кооперация фондов способствует росту потенциала стран БРИКС", в ходе которой руководители организаций-участниц Лиги фондов БРИКС+ обсудили направления будущих инициатив и стратегии, нацеленные на развитие науки и образования.
В ходе сессии был анонсирован старт Международной премии BRICS+ Future Makers Award, которая будет проводиться ежегодно. Премия направлена на поддержку и поощрение талантливых молодых ученых и исследователей из стран БРИКС, СНГ и ШОС. Она будет содействовать формированию и развитию международного научного сообщества молодых ученых, способных внести вклад в решение предстоящих глобальных вызовов будущего, говорится в сообщении.
Как отметила на сессии генеральный директор Фонда Мельниченко Татьяна Журавлева, за короткое время в Лигу удалось привлечь ключевых партнеров из большинства стан БРИКС.
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По ее словам, сегодня мир проходит период ускоряющихся изменений и кооперация на уровне различных некоммерческих организаций является необходимым условием адаптации к этим изменениям.
"Мы стремимся сломить барьеры, которые сегодня возникают по всему миру, и помочь странам БРИКС создавать новые глобальные и прорывные проекты. Лига фондов должна стать платформой, к которой может присоединиться любой фонд из стран БРИКС+ и предложить ту или иную инициативу, для которых мы всегда будем открыты", – приводятся в сообщении слова Журавлевой.
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ПМЭФ-2024ИндияЕгипетЦентр (Франция)БРИКСШОССНГ
 
 
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