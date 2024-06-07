https://ria.ru/20240607/sneki-1951493580.html

Соглашение на 20 млрд рублей подписали Липецкая область и фирма "Эверест"

Соглашение на 20 млрд рублей подписали Липецкая область и фирма "Эверест" - РИА Новости, 07.06.2024

Соглашение на 20 млрд рублей подписали Липецкая область и фирма "Эверест"

В Липецкой области будут производить фруктовые и овощные снеки, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам подписания соглашения с учредителем компании... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T18:25

2024-06-07T18:25

2024-06-07T18:26

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 7 июн — РИА Новости. В Липецкой области будут производить фруктовые и овощные снеки, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам подписания соглашения с учредителем компании "Эверест" (бренд REEEL) Ольгой Белявцевой в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума. По словам главы региона, руководство компании планирует инвестировать в проект около 20 миллиардов рублей и создать почти 500 рабочих мест. Предполагается, что на предприятии будут выпускать фруктовые и овощные чипсы, фруктовые батончики, напитки. Приступить к реализации проекта планируется в 2025-2026 годы. "Производство снеков позволит укрепить пищевую промышленность региона, реализовать политику импортозамещения и наладить возможность кооперации с местными производителями", – отметил Артамонов.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/soglasheniya-1950653374.html

липецкая область

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Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов