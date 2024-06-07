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Соглашение на 20 млрд рублей подписали Липецкая область и фирма "Эверест" - РИА Новости, 07.06.2024
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Липецкая область
 
18:25 07.06.2024 (обновлено: 18:26 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/sneki-1951493580.html
Соглашение на 20 млрд рублей подписали Липецкая область и фирма "Эверест"
Соглашение на 20 млрд рублей подписали Липецкая область и фирма "Эверест" - РИА Новости, 07.06.2024
Соглашение на 20 млрд рублей подписали Липецкая область и фирма "Эверест"
В Липецкой области будут производить фруктовые и овощные снеки, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам подписания соглашения с учредителем компании... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T18:25
2024-06-07T18:26
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 7 июн — РИА Новости. В Липецкой области будут производить фруктовые и овощные снеки, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам подписания соглашения с учредителем компании "Эверест" (бренд REEEL) Ольгой Белявцевой в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума. По словам главы региона, руководство компании планирует инвестировать в проект около 20 миллиардов рублей и создать почти 500 рабочих мест. Предполагается, что на предприятии будут выпускать фруктовые и овощные чипсы, фруктовые батончики, напитки. Приступить к реализации проекта планируется в 2025-2026 годы. "Производство снеков позволит укрепить пищевую промышленность региона, реализовать политику импортозамещения и наладить возможность кооперации с местными производителями", – отметил Артамонов.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/soglasheniya-1950653374.html
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов

Соглашение на 20 млрд рублей подписали Липецкая область и фирма "Эверест"

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБаннер с символикой Петербургского международного экономического форума
Баннер с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ЛИПЕЦК, 7 июн — РИА Новости. В Липецкой области будут производить фруктовые и овощные снеки, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам подписания соглашения с учредителем компании "Эверест" (бренд REEEL) Ольгой Белявцевой в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума.
По словам главы региона, руководство компании планирует инвестировать в проект около 20 миллиардов рублей и создать почти 500 рабочих мест.
Предполагается, что на предприятии будут выпускать фруктовые и овощные чипсы, фруктовые батончики, напитки. Приступить к реализации проекта планируется в 2025-2026 годы.
"Производство снеков позволит укрепить пищевую промышленность региона, реализовать политику импортозамещения и наладить возможность кооперации с местными производителями", – отметил Артамонов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Работа ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Около 20 соглашений планирует подписать липецкая делегация на ПМЭФ-2024
5 июня, 13:10
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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