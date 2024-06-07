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США истощили свой запас снарядов за несколько месяцев, пишут СМИ - РИА Новости, 07.06.2024
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21:37 07.06.2024 (обновлено: 21:44 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/smi-1951547154.html
США истощили свой запас снарядов за несколько месяцев, пишут СМИ
США истощили свой запас снарядов за несколько месяцев, пишут СМИ - РИА Новости, 07.06.2024
США истощили свой запас снарядов за несколько месяцев, пишут СМИ
Запасы снарядов в США были истощены в последние месяцы на фоне конфликтов на Украине и в Израиле, США не могут производить артиллерийские снаряды с достаточной... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T21:37
2024-06-07T21:44
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Запасы снарядов в США были истощены в последние месяцы на фоне конфликтов на Украине и в Израиле, США не могут производить артиллерийские снаряды с достаточной для противостояния России скоростью при том, что мобилизация военно-промышленного комплекса в США по своим масштабам сопоставима с периодом Второй мировой войны, передает агентство Блумберг. "Наземные войны по-прежнему выигрываются пулями и артиллерийскими снарядами. США не могут производить последние достаточно быстро... Теперь США тратят более пяти миллиардов долларов на реконструкцию устаревших заводов..., чтобы к концу следующего года выпускать по 100 тысяч снарядов калибром 155 миллиметров ежемесячно. Это мобилизация, которая по своей скорости и размаху не похожа ни на что со времен Второй мировой войны", - говорится в сообщении агентства. Как отмечает агентство, конфликт на Украине ознаменовал возвращение к "насыщенной боеприпасами эпохе ведения боевых действий", к чему США не были готовы. В связи с этим, по сообщению агентства, армия США вынуждена "играть в дорогостоящую игру в догонялки", не только производя большое количество боеприпасов, но и реконструируя старые заводы и строя новые. Ранее сообщалось, что министр армии США Кристин Уормут открыла завод в штате Техас, где будут производиться компоненты артиллерийских снарядов для Украины. США планируют к концу следующего года довести выпуск 155-миллиметровых снарядов до 100 тысяч единиц в месяц против 14 тысяч до начала конфликта на Украине. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, это "игра с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20240607/putin-1951458029.html
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сша, украина, россия, сергей лавров, нато
США, Украина, Россия, Сергей Лавров, НАТО
США истощили свой запас снарядов за несколько месяцев, пишут СМИ

Bloomberg: США истощили свой запас снарядов и не могут быстро их производить

© Фото : USMCАмериканские военнослужащие с высокоточным управляемым снарядом M982 Excalibur
Американские военнослужащие с высокоточным управляемым снарядом M982 Excalibur - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© Фото : USMC
Американские военнослужащие с высокоточным управляемым снарядом M982 Excalibur. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Запасы снарядов в США были истощены в последние месяцы на фоне конфликтов на Украине и в Израиле, США не могут производить артиллерийские снаряды с достаточной для противостояния России скоростью при том, что мобилизация военно-промышленного комплекса в США по своим масштабам сопоставима с периодом Второй мировой войны, передает агентство Блумберг.
«
"Наземные войны по-прежнему выигрываются пулями и артиллерийскими снарядами. США не могут производить последние достаточно быстро... Теперь США тратят более пяти миллиардов долларов на реконструкцию устаревших заводов..., чтобы к концу следующего года выпускать по 100 тысяч снарядов калибром 155 миллиметров ежемесячно. Это мобилизация, которая по своей скорости и размаху не похожа ни на что со времен Второй мировой войны", - говорится в сообщении агентства.
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Как отмечает агентство, конфликт на Украине ознаменовал возвращение к "насыщенной боеприпасами эпохе ведения боевых действий", к чему США не были готовы. В связи с этим, по сообщению агентства, армия США вынуждена "играть в дорогостоящую игру в догонялки", не только производя большое количество боеприпасов, но и реконструируя старые заводы и строя новые.
Ранее сообщалось, что министр армии США Кристин Уормут открыла завод в штате Техас, где будут производиться компоненты артиллерийских снарядов для Украины. США планируют к концу следующего года довести выпуск 155-миллиметровых снарядов до 100 тысяч единиц в месяц против 14 тысяч до начала конфликта на Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, это "игра с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
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