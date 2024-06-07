США истощили свой запас снарядов за несколько месяцев, пишут СМИ
Bloomberg: США истощили свой запас снарядов и не могут быстро их производить
© Фото : USMCАмериканские военнослужащие с высокоточным управляемым снарядом M982 Excalibur
© Фото : USMC
Американские военнослужащие с высокоточным управляемым снарядом M982 Excalibur. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Запасы снарядов в США были истощены в последние месяцы на фоне конфликтов на Украине и в Израиле, США не могут производить артиллерийские снаряды с достаточной для противостояния России скоростью при том, что мобилизация военно-промышленного комплекса в США по своим масштабам сопоставима с периодом Второй мировой войны, передает агентство Блумберг.
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"Наземные войны по-прежнему выигрываются пулями и артиллерийскими снарядами. США не могут производить последние достаточно быстро... Теперь США тратят более пяти миллиардов долларов на реконструкцию устаревших заводов..., чтобы к концу следующего года выпускать по 100 тысяч снарядов калибром 155 миллиметров ежемесячно. Это мобилизация, которая по своей скорости и размаху не похожа ни на что со времен Второй мировой войны", - говорится в сообщении агентства.
Как отмечает агентство, конфликт на Украине ознаменовал возвращение к "насыщенной боеприпасами эпохе ведения боевых действий", к чему США не были готовы. В связи с этим, по сообщению агентства, армия США вынуждена "играть в дорогостоящую игру в догонялки", не только производя большое количество боеприпасов, но и реконструируя старые заводы и строя новые.
Ранее сообщалось, что министр армии США Кристин Уормут открыла завод в штате Техас, где будут производиться компоненты артиллерийских снарядов для Украины. США планируют к концу следующего года довести выпуск 155-миллиметровых снарядов до 100 тысяч единиц в месяц против 14 тысяч до начала конфликта на Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, это "игра с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
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