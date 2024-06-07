https://ria.ru/20240607/smi-1951547154.html

США истощили свой запас снарядов за несколько месяцев, пишут СМИ

США истощили свой запас снарядов за несколько месяцев, пишут СМИ - РИА Новости, 07.06.2024

США истощили свой запас снарядов за несколько месяцев, пишут СМИ

Запасы снарядов в США были истощены в последние месяцы на фоне конфликтов на Украине и в Израиле, США не могут производить артиллерийские снаряды с достаточной... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T21:37

2024-06-07T21:37

2024-06-07T21:44

сша

украина

россия

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950354201_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_5c233f1ed5aa8fb0b161bf9963f90555.jpg

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Запасы снарядов в США были истощены в последние месяцы на фоне конфликтов на Украине и в Израиле, США не могут производить артиллерийские снаряды с достаточной для противостояния России скоростью при том, что мобилизация военно-промышленного комплекса в США по своим масштабам сопоставима с периодом Второй мировой войны, передает агентство Блумберг. "Наземные войны по-прежнему выигрываются пулями и артиллерийскими снарядами. США не могут производить последние достаточно быстро... Теперь США тратят более пяти миллиардов долларов на реконструкцию устаревших заводов..., чтобы к концу следующего года выпускать по 100 тысяч снарядов калибром 155 миллиметров ежемесячно. Это мобилизация, которая по своей скорости и размаху не похожа ни на что со времен Второй мировой войны", - говорится в сообщении агентства. Как отмечает агентство, конфликт на Украине ознаменовал возвращение к "насыщенной боеприпасами эпохе ведения боевых действий", к чему США не были готовы. В связи с этим, по сообщению агентства, армия США вынуждена "играть в дорогостоящую игру в догонялки", не только производя большое количество боеприпасов, но и реконструируя старые заводы и строя новые. Ранее сообщалось, что министр армии США Кристин Уормут открыла завод в штате Техас, где будут производиться компоненты артиллерийских снарядов для Украины. США планируют к концу следующего года довести выпуск 155-миллиметровых снарядов до 100 тысяч единиц в месяц против 14 тысяч до начала конфликта на Украине. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, это "игра с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20240607/putin-1951458029.html

https://ria.ru/20240131/ssha-1924418917.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, украина, россия, сергей лавров, нато