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В одном из районов Тюменской области прошел смерч - РИА Новости, 07.06.2024
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14:50 07.06.2024 (обновлено: 14:51 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/smerch-1951367838.html
В одном из районов Тюменской области прошел смерч
В одном из районов Тюменской области прошел смерч - РИА Новости, 07.06.2024
В одном из районов Тюменской области прошел смерч
В селе Бердюжье Тюменской области в пятницу днем прошел смерч, ураганный ветер повредил электросети и крыши домов, последствия устраняются, сообщил глава... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:50
2024-06-07T14:51
происшествия
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 7 июн — РИА Новости. В селе Бердюжье Тюменской области в пятницу днем прошел смерч, ураганный ветер повредил электросети и крыши домов, последствия устраняются, сообщил глава Бердюжского района Александр Хуснулин. Видео смерча, разыгравшегося над селом, опубликовано в Telegram-канале администрации муниципалитета с подписью "в с.Бердюжье прошел смерч. 07.06.2024 год". "Пострадавших нет, но вот ущерб от урагана жителям причинен серьезный. Ураганный ветер нанёс повреждения электрическим сетям, последствия устраняются. Всём хозяевам пострадавших домовладений будет оказана материальная помощь", - пояснил ситуацию глава района в своем Telegram-канале. Отмечается, что местные власти уже разработали план мероприятий по ликвидации последствий стихии. Ранее ГУМЧС по Тюменской области предупреждало о том, что днем 7 июня и в первую половину ночи 8 июня местами возможны очень сильный дождь, сильный ливень, грозы, порывы ветра до 20-25 метров в секунду, град, местами крупный.
https://ria.ru/20240304/smerch-1930904575.html
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происшествия, тюменская область
Происшествия, Тюменская область
В одном из районов Тюменской области прошел смерч

В селе Бердюжье под Тюменью прошел смерч, ветер повредил электросети и дома

© Фото : администрация Бердюжского муниципального районаПоследствия смерча в Тюменской области
Последствия смерча в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© Фото : администрация Бердюжского муниципального района
Последствия смерча в Тюменской области
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 7 июн — РИА Новости. В селе Бердюжье Тюменской области в пятницу днем прошел смерч, ураганный ветер повредил электросети и крыши домов, последствия устраняются, сообщил глава Бердюжского района Александр Хуснулин.
Видео смерча, разыгравшегося над селом, опубликовано в Telegram-канале администрации муниципалитета с подписью "в с.Бердюжье прошел смерч. 07.06.2024 год".
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«
"Пострадавших нет, но вот ущерб от урагана жителям причинен серьезный. Ураганный ветер нанёс повреждения электрическим сетям, последствия устраняются. Всём хозяевам пострадавших домовладений будет оказана материальная помощь", - пояснил ситуацию глава района в своем Telegram-канале.
Отмечается, что местные власти уже разработали план мероприятий по ликвидации последствий стихии.
Ранее ГУМЧС по Тюменской области предупреждало о том, что днем 7 июня и в первую половину ночи 8 июня местами возможны очень сильный дождь, сильный ливень, грозы, порывы ветра до 20-25 метров в секунду, град, местами крупный.
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