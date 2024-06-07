Рейтинг@Mail.ru
В Словакии задержали мужчину, который угрожал мэру города - РИА Новости, 07.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:18 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/slovakiya-1951417064.html
В Словакии задержали мужчину, который угрожал мэру города
В Словакии задержали мужчину, который угрожал мэру города - РИА Новости, 07.06.2024
В Словакии задержали мужчину, который угрожал мэру города
Полиция в Словакии задержала мужчину, который угрожал мэру одного из городов на северо-западе страны из-за того, что ему не оказали помощь в поиске работы,... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T16:18
2024-06-07T16:18
в мире
словакия
роберт фицо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156377/34/1563773411_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_70d3f23ab9620da4a913d2439ecbde79.jpg
БРАТИСЛАВА, 7 июн - РИА Новости. Полиция в Словакии задержала мужчину, который угрожал мэру одного из городов на северо-западе страны из-за того, что ему не оказали помощь в поиске работы, сообщил портал Dennik N. "Полиция предъявила обвинение 55-летнему мужчине, который угрожал мэру города в Тренчинском крае. В электронном письме он сначала попросил о работе, потом обвинил ее в том, что она не оказала ему помощь. Кроме этого, он вульгарно угрожал ей, что если ее кто-то уберет с поста мэра, то это будет он", - говорится в информации портала. Издание уточняет, что мужчина задержан на период расследования. В Словакии действуют повышенные меры безопасности, которые были введены в республике после совершенного 15 мая покушения на премьер-министра страны Роберта Фицо.
https://ria.ru/20240515/pokushenie-1946275262.html
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156377/34/1563773411_239:0:959:540_1920x0_80_0_0_9549bdb66034c7bbe06b43887064c787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, словакия, роберт фицо
В мире, Словакия, Роберт Фицо
В Словакии задержали мужчину, который угрожал мэру города

В Словакии задержан мужчина, угрожавший мэру из-за того, что ему не нашли работу

© Фото : Polícia Slovenskej republikyПолиция в Братиславе
Полиция в Братиславе - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© Фото : Polícia Slovenskej republiky
Полиция в Братиславе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 7 июн - РИА Новости. Полиция в Словакии задержала мужчину, который угрожал мэру одного из городов на северо-западе страны из-за того, что ему не оказали помощь в поиске работы, сообщил портал Dennik N.
«
"Полиция предъявила обвинение 55-летнему мужчине, который угрожал мэру города в Тренчинском крае. В электронном письме он сначала попросил о работе, потом обвинил ее в том, что она не оказала ему помощь. Кроме этого, он вульгарно угрожал ей, что если ее кто-то уберет с поста мэра, то это будет он", - говорится в информации портала.
Издание уточняет, что мужчина задержан на период расследования.
В Словакии действуют повышенные меры безопасности, которые были введены в республике после совершенного 15 мая покушения на премьер-министра страны Роберта Фицо.
Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
МВД Словакии раскрыло мотивы покушения на Фицо
15 мая, 21:05
 
В миреСловакияРоберт Фицо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала