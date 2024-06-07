https://ria.ru/20240607/slovakiya-1951417064.html

В Словакии задержали мужчину, который угрожал мэру города

В Словакии задержали мужчину, который угрожал мэру города - РИА Новости, 07.06.2024

В Словакии задержали мужчину, который угрожал мэру города

Полиция в Словакии задержала мужчину, который угрожал мэру одного из городов на северо-западе страны из-за того, что ему не оказали помощь в поиске работы,... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T16:18

2024-06-07T16:18

2024-06-07T16:18

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роберт фицо

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БРАТИСЛАВА, 7 июн - РИА Новости. Полиция в Словакии задержала мужчину, который угрожал мэру одного из городов на северо-западе страны из-за того, что ему не оказали помощь в поиске работы, сообщил портал Dennik N. "Полиция предъявила обвинение 55-летнему мужчине, который угрожал мэру города в Тренчинском крае. В электронном письме он сначала попросил о работе, потом обвинил ее в том, что она не оказала ему помощь. Кроме этого, он вульгарно угрожал ей, что если ее кто-то уберет с поста мэра, то это будет он", - говорится в информации портала. Издание уточняет, что мужчина задержан на период расследования. В Словакии действуют повышенные меры безопасности, которые были введены в республике после совершенного 15 мая покушения на премьер-министра страны Роберта Фицо.

https://ria.ru/20240515/pokushenie-1946275262.html

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в мире, словакия, роберт фицо