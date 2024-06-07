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В Париже слова Зеленского в Нацсобрании сочли призывом к третьей мировой - РИА Новости, 07.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:42 07.06.2024 (обновлено: 15:51 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/slova-1951399364.html
В Париже слова Зеленского в Нацсобрании сочли призывом к третьей мировой
В Париже слова Зеленского в Нацсобрании сочли призывом к третьей мировой - РИА Новости, 07.06.2024
В Париже слова Зеленского в Нацсобрании сочли призывом к третьей мировой
Депутат Национального собрания (нижней палаты парламента), лидер партии коммунистов Фабьен Руссель услышал в словах Владимира Зеленского, который выступил в... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:42
2024-06-07T15:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
москва
владимир зеленский
эммануэль макрон
европарламент
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ПАРИЖ, 7 июн - РИА Новости. Депутат Национального собрания (нижней палаты парламента), лидер партии коммунистов Фабьен Руссель услышал в словах Владимира Зеленского, который выступил в пятницу в Нацсобрании, призыв ко вступлению Европы в третью мировую войну. "Меня крайне беспокоят слова, которые произнес президент Украины, который проводит сравнения с высадкой (в Нормандии - ред.) 6 июня 1944 года, призывает к новому "Дню Д", новым высадкам. И проводя такие параллели,... он, я думаю, делает неудачное сравнение и он призывает к тому, чтобы Европа вступила в третью мировую войну. После Второй мировой войны мы все сказали: "больше никогда", 60 миллионов погибших, третья мировая - никогда", - сказал политик в эфире парламентского телеканала LCP. Кроме того, депутат от левой партии "Непокорившаяся Франция" Арно Ле Галль (LFI) раскритиковал решение французского президента Эммануэля Макрона пригласить Зеленского выступить в преддверии выборов в Европарламент во Франции 8-9 июня. "Франция входит в число стран, которые более других вовлечены в возможность перейти к прямой конфронтации с ядерной державой, Россией. Это заслуживает настоящих дебатов. Сегодня их не было, потому что слово было предоставлено президенту Зеленскому", - сказал он. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как отмечали в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240607/frantsiya-1951267895.html
https://ria.ru/20240607/zelenskiy-1951218118.html
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в мире, украина, россия, москва, владимир зеленский, эммануэль макрон, европарламент
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Европарламент
В Париже слова Зеленского в Нацсобрании сочли призывом к третьей мировой

Руссель: слова Зеленского в Нацсобрании звучали как призыв к третьей мировой

© AP Photo / Vincent ThianВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© AP Photo / Vincent Thian
Владимир Зеленский . Архивное фото
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ПАРИЖ, 7 июн - РИА Новости. Депутат Национального собрания (нижней палаты парламента), лидер партии коммунистов Фабьен Руссель услышал в словах Владимира Зеленского, который выступил в пятницу в Нацсобрании, призыв ко вступлению Европы в третью мировую войну.
«
"Меня крайне беспокоят слова, которые произнес президент Украины, который проводит сравнения с высадкой (в Нормандии - ред.) 6 июня 1944 года, призывает к новому "Дню Д", новым высадкам. И проводя такие параллели,... он, я думаю, делает неудачное сравнение и он призывает к тому, чтобы Европа вступила в третью мировую войну. После Второй мировой войны мы все сказали: "больше никогда", 60 миллионов погибших, третья мировая - никогда", - сказал политик в эфире парламентского телеканала LCP.
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Вчера, 11:28
Кроме того, депутат от левой партии "Непокорившаяся Франция" Арно Ле Галль (LFI) раскритиковал решение французского президента Эммануэля Макрона пригласить Зеленского выступить в преддверии выборов в Европарламент во Франции 8-9 июня.
«
"Франция входит в число стран, которые более других вовлечены в возможность перейти к прямой конфронтации с ядерной державой, Россией. Это заслуживает настоящих дебатов. Сегодня их не было, потому что слово было предоставлено президенту Зеленскому", - сказал он.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как отмечали в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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