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В Париже слова Зеленского в Нацсобрании сочли призывом к третьей мировой

В Париже слова Зеленского в Нацсобрании сочли призывом к третьей мировой - РИА Новости, 07.06.2024

В Париже слова Зеленского в Нацсобрании сочли призывом к третьей мировой

Депутат Национального собрания (нижней палаты парламента), лидер партии коммунистов Фабьен Руссель услышал в словах Владимира Зеленского, который выступил в... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T15:42

2024-06-07T15:42

2024-06-07T15:51

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ПАРИЖ, 7 июн - РИА Новости. Депутат Национального собрания (нижней палаты парламента), лидер партии коммунистов Фабьен Руссель услышал в словах Владимира Зеленского, который выступил в пятницу в Нацсобрании, призыв ко вступлению Европы в третью мировую войну. "Меня крайне беспокоят слова, которые произнес президент Украины, который проводит сравнения с высадкой (в Нормандии - ред.) 6 июня 1944 года, призывает к новому "Дню Д", новым высадкам. И проводя такие параллели,... он, я думаю, делает неудачное сравнение и он призывает к тому, чтобы Европа вступила в третью мировую войну. После Второй мировой войны мы все сказали: "больше никогда", 60 миллионов погибших, третья мировая - никогда", - сказал политик в эфире парламентского телеканала LCP. Кроме того, депутат от левой партии "Непокорившаяся Франция" Арно Ле Галль (LFI) раскритиковал решение французского президента Эммануэля Макрона пригласить Зеленского выступить в преддверии выборов в Европарламент во Франции 8-9 июня. "Франция входит в число стран, которые более других вовлечены в возможность перейти к прямой конфронтации с ядерной державой, Россией. Это заслуживает настоящих дебатов. Сегодня их не было, потому что слово было предоставлено президенту Зеленскому", - сказал он. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как отмечали в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240607/frantsiya-1951267895.html

https://ria.ru/20240607/zelenskiy-1951218118.html

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