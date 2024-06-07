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Число пострадавших при ДТП с трамваями в Кемерово превысило 140 человек - РИА Новости, 07.06.2024
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10:11 07.06.2024 (обновлено: 17:57 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/sk-1951236069.html
Число пострадавших при ДТП с трамваями в Кемерово превысило 140 человек
Число пострадавших при ДТП с трамваями в Кемерово превысило 140 человек - РИА Новости, 07.06.2024
Число пострадавших при ДТП с трамваями в Кемерово превысило 140 человек
Число пострадавших при столкновении трамваев в Кемерово превысило 140 человек, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T10:11
2024-06-07T17:57
происшествия
кемерово
следственный комитет россии (ск рф)
дтп с трамваями в кемерово
россия
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 7 июн — РИА Новости. Число пострадавших при столкновении трамваев в Кемерово превысило 140 человек, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета."В результате аварии пострадали водитель трамвая и более 140 пассажиров — один мужчина скончался, остальным оказывается необходимая медицинская помощь", — говорится в публикации.Утром в четверг на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись два трамвая. На опубликованных кадрах видно, как трамвай на высокой скорости входит в поворот, в этот момент открываются передние и задние двери и два человека вылетают на проезжую часть под колеса машин, которые успевают затормозить.На другом видео запечатлены два столкнувшихся транспортных средства. По всей видимости, мчавшийся на большой скорости трамвай догнал впереди идущий и врезался в него.Следственный комитет возбудил три уголовных дела по статьям:По версии следствия, неустановленные пока должностные лица управления транспорта и связи администрации Кемерово не проконтролировали работу АО "Кемеровская электротранспортная компания" и других подведомственных организаций. Это привело к выходу в рейс неисправного трамвая, столкнувшегося с другим транспортным средством, следовавшим в попутном направлении по аналогичном маршруту.
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кемерово
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Трамвай перед столкновением в Кемерово
В соцсетях появилось видео из Кемерово, где видно, как один из трамвае в перед столкновением на большой скорости совершает поворот, у него срываются двери и несколько человек оказываются на проезжей части
2024-06-07T10:11
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Кадры с места столкновения двух трамваев в Кемерово
Кадры с места столкновения двух трамваев в Кемерово
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происшествия, кемерово, следственный комитет россии (ск рф), дтп с трамваями в кемерово, россия, кемеровская область
Происшествия, Кемерово, Следственный комитет России (СК РФ), ДТП с трамваями в Кемерово, Россия, Кемеровская область
Число пострадавших при ДТП с трамваями в Кемерово превысило 140 человек

СК: число пострадавших при ДТП с трамваями в Кемерово превысило 140 человек

© СУ СК России по Кемеровской области/TelegramМесто происшествия, где произошло столкновение трамваев в Кемерово
Место происшествия, где произошло столкновение трамваев в Кемерово
© СУ СК России по Кемеровской области/Telegram
Место происшествия, где произошло столкновение трамваев в Кемерово
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 7 июн — РИА Новости. Число пострадавших при столкновении трамваев в Кемерово превысило 140 человек, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
"В результате аварии пострадали водитель трамвая и более 140 пассажиров — один мужчина скончался, остальным оказывается необходимая медицинская помощь", — говорится в публикации.
Утром в четверг на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись два трамвая. На опубликованных кадрах видно, как трамвай на высокой скорости входит в поворот, в этот момент открываются передние и задние двери и два человека вылетают на проезжую часть под колеса машин, которые успевают затормозить.
На другом видео запечатлены два столкнувшихся транспортных средства. По всей видимости, мчавшийся на большой скорости трамвай догнал впереди идущий и врезался в него.
Следственный комитет возбудил три уголовных дела по статьям:
  • оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей;
  • нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств;
  • халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека.
По версии следствия, неустановленные пока должностные лица управления транспорта и связи администрации Кемерово не проконтролировали работу АО "Кемеровская электротранспортная компания" и других подведомственных организаций. Это привело к выходу в рейс неисправного трамвая, столкнувшегося с другим транспортным средством, следовавшим в попутном направлении по аналогичном маршруту.
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ПроисшествияКемеровоСледственный комитет России (СК РФ)ДТП с трамваями в КемеровоРоссияКемеровская область
 
 
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