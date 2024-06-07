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Число пострадавших при ДТП с трамваями в Кемерово превысило 140 человек

Число пострадавших при ДТП с трамваями в Кемерово превысило 140 человек - РИА Новости, 07.06.2024

Число пострадавших при ДТП с трамваями в Кемерово превысило 140 человек

Число пострадавших при столкновении трамваев в Кемерово превысило 140 человек, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T10:11

2024-06-07T10:11

2024-06-07T17:57

происшествия

кемерово

следственный комитет россии (ск рф)

дтп с трамваями в кемерово

россия

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 7 июн — РИА Новости. Число пострадавших при столкновении трамваев в Кемерово превысило 140 человек, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета."В результате аварии пострадали водитель трамвая и более 140 пассажиров — один мужчина скончался, остальным оказывается необходимая медицинская помощь", — говорится в публикации.Утром в четверг на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись два трамвая. На опубликованных кадрах видно, как трамвай на высокой скорости входит в поворот, в этот момент открываются передние и задние двери и два человека вылетают на проезжую часть под колеса машин, которые успевают затормозить.На другом видео запечатлены два столкнувшихся транспортных средства. По всей видимости, мчавшийся на большой скорости трамвай догнал впереди идущий и врезался в него.Следственный комитет возбудил три уголовных дела по статьям:По версии следствия, неустановленные пока должностные лица управления транспорта и связи администрации Кемерово не проконтролировали работу АО "Кемеровская электротранспортная компания" и других подведомственных организаций. Это привело к выходу в рейс неисправного трамвая, столкнувшегося с другим транспортным средством, следовавшим в попутном направлении по аналогичном маршруту.

https://ria.ru/20240606/peskov-1950944734.html

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Трамвай перед столкновением в Кемерово В соцсетях появилось видео из Кемерово, где видно, как один из трамвае в перед столкновением на большой скорости совершает поворот, у него срываются двери и несколько человек оказываются на проезжей части 2024-06-07T10:11 true PT0M08S

Кадры с места столкновения двух трамваев в Кемерово Кадры с места столкновения двух трамваев в Кемерово 2024-06-07T10:11 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, кемерово, следственный комитет россии (ск рф), дтп с трамваями в кемерово, россия, кемеровская область