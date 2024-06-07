https://ria.ru/20240607/siriya-1951383880.html

Министр Сирии заявил о возрождении экономического партнерства с Россией

Министр Сирии заявил о возрождении экономического партнерства с Россией - РИА Новости, 07.06.2024

Министр Сирии заявил о возрождении экономического партнерства с Россией

Россия и Сирия в ближайшие дни возродят соглашение о расширении сотрудничества в экономике, оно выведет их на высший стратегический уровень, заявил РИА Новости... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T15:17

2024-06-07T15:17

2024-06-07T17:30

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россия и Сирия в ближайшие дни возродят соглашение о расширении сотрудничества в экономике, оно выведет их на высший стратегический уровень, заявил РИА Новости на ПМЭФ министр финансов Сирии Кенан Яги. "В предстоящие дни будет возрождено соглашение о расширении российско-сирийского экономического сотрудничества. Оно выведет сирийско-российские экономические отношения на высший стратегический уровень, это результат визита президента Башара Асада и его встречи с президентом Путиным в 2023 году, которые были ясно направлены на повышение уровня экономических отношений до уровня политических отношений между двумя странами", - сказал министр. Он подчеркнул, что, кроме того, за время работы на ПМЭФ было парафировано важное соглашение в сфере финансов между минфинами России и Сирии. Президент Сирии Башар Асад приезжал в Россию с визитом в марте 2023 года, тогда он встречался с российским лидером Владимиром Путиным. На встрече Путин сообщил, что находится в постоянном контакте с Асадом, отношения двух стран развиваются. Как впоследствии сообщал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры стран обсуждали в том числе военно-техническое сотрудничество.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.

https://ria.ru/20240607/putin-1951381204.html

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сирия, россия, башар асад, владимир путин