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Министр Сирии заявил о возрождении экономического партнерства с Россией - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
15:17 07.06.2024 (обновлено: 17:30 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/siriya-1951383880.html
Министр Сирии заявил о возрождении экономического партнерства с Россией
Министр Сирии заявил о возрождении экономического партнерства с Россией - РИА Новости, 07.06.2024
Министр Сирии заявил о возрождении экономического партнерства с Россией
Россия и Сирия в ближайшие дни возродят соглашение о расширении сотрудничества в экономике, оно выведет их на высший стратегический уровень, заявил РИА Новости... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:17
2024-06-07T17:30
пмэф-2024
сирия
россия
башар асад
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россия и Сирия в ближайшие дни возродят соглашение о расширении сотрудничества в экономике, оно выведет их на высший стратегический уровень, заявил РИА Новости на ПМЭФ министр финансов Сирии Кенан Яги. "В предстоящие дни будет возрождено соглашение о расширении российско-сирийского экономического сотрудничества. Оно выведет сирийско-российские экономические отношения на высший стратегический уровень, это результат визита президента Башара Асада и его встречи с президентом Путиным в 2023 году, которые были ясно направлены на повышение уровня экономических отношений до уровня политических отношений между двумя странами", - сказал министр. Он подчеркнул, что, кроме того, за время работы на ПМЭФ было парафировано важное соглашение в сфере финансов между минфинами России и Сирии. Президент Сирии Башар Асад приезжал в Россию с визитом в марте 2023 года, тогда он встречался с российским лидером Владимиром Путиным. На встрече Путин сообщил, что находится в постоянном контакте с Асадом, отношения двух стран развиваются. Как впоследствии сообщал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры стран обсуждали в том числе военно-техническое сотрудничество.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.
https://ria.ru/20240607/putin-1951381204.html
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сирия, россия, башар асад, владимир путин
ПМЭФ-2024, Сирия, Россия, Башар Асад, Владимир Путин
Министр Сирии заявил о возрождении экономического партнерства с Россией

Яги: Россия и Сирия возродят соглашение о расширении сотрудничества в экономике

© Фото : SANAДамаск, Сирия
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© Фото : SANA
Дамаск, Сирия. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россия и Сирия в ближайшие дни возродят соглашение о расширении сотрудничества в экономике, оно выведет их на высший стратегический уровень, заявил РИА Новости на ПМЭФ министр финансов Сирии Кенан Яги.
"В предстоящие дни будет возрождено соглашение о расширении российско-сирийского экономического сотрудничества. Оно выведет сирийско-российские экономические отношения на высший стратегический уровень, это результат визита президента Башара Асада и его встречи с президентом Путиным в 2023 году, которые были ясно направлены на повышение уровня экономических отношений до уровня политических отношений между двумя странами", - сказал министр.
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Россия готова предлагать другим странам полноформатные партнерства
Вчера, 15:14
Он подчеркнул, что, кроме того, за время работы на ПМЭФ было парафировано важное соглашение в сфере финансов между минфинами России и Сирии.
Президент Сирии Башар Асад приезжал в Россию с визитом в марте 2023 года, тогда он встречался с российским лидером Владимиром Путиным.
На встрече Путин сообщил, что находится в постоянном контакте с Асадом, отношения двух стран развиваются. Как впоследствии сообщал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры стран обсуждали в том числе военно-техническое сотрудничество.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.
Путин: освоение новых рынков требует укрепления транспортных связей - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Путин рассказал, что необходимо для освоения новых рынков
Вчера, 15:15
 
ПМЭФ-2024СирияРоссияБашар АсадВладимир Путин
 
 
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