Рейтинг@Mail.ru
Для индексации пенсий возможности есть, это будет сделано, заявил Силуанов - РИА Новости, 07.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
19:10 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/siluanov-1951507840.html
Для индексации пенсий возможности есть, это будет сделано, заявил Силуанов
Для индексации пенсий возможности есть, это будет сделано, заявил Силуанов - РИА Новости, 07.06.2024
Для индексации пенсий возможности есть, это будет сделано, заявил Силуанов
Минфин РФ давно обсуждал тему индексации пенсий работающим пенсионерам, сегодня возможности для этого есть, это будет сделано, заявил журналистам министр... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T19:10
2024-06-07T19:10
пмэф-2024
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951363878_0:105:2956:1768_1920x0_80_0_0_12bd65cd79623c8680653ba821eaac3d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Минфин РФ давно обсуждал тему индексации пенсий работающим пенсионерам, сегодня возможности для этого есть, это будет сделано, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов на полях ПМЭФ-2024. "Министерство финансов давно обсуждало эту тему, в Думе, когда мы защищали бюджет, парламентарии часто задавали этот вопрос. Тогда не было такой финансовой возможности для Пенсионного фонда и пришлось бы выделять дополнительные средства из федерального бюджета", - сказал Силуанов. "Сейчас в Пенсионном фонде деньги есть, и задача индексации пенсий работающим пенсионерам, точно так же как и неработающим пенсионерам, может быть реализована, президент об этом сказал, в рамках тех ресурсов, которые поступают в Социальный фонд, и это будет сделано без каких-либо добавок из федерального бюджета. То есть вопрос был финансовый, и мы говорили об этом, что Минфин понимает и поддерживает это предложение. Сегодня возможности есть, и это будет сделано", - заверил министр. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240607/siluanov-1951250850.html
https://ria.ru/20240607/pensii-1951507352.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951363878_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_d9346f636b9ed1117eb95a564259b84b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Для индексации пенсий возможности есть, это будет сделано, заявил Силуанов

Силуанов: для индексации пенсий сейчас есть возможности, это будет сделано

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на ПМЭФ-2024
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на ПМЭФ-2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Минфин РФ давно обсуждал тему индексации пенсий работающим пенсионерам, сегодня возможности для этого есть, это будет сделано, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов на полях ПМЭФ-2024.
"Министерство финансов давно обсуждало эту тему, в Думе, когда мы защищали бюджет, парламентарии часто задавали этот вопрос. Тогда не было такой финансовой возможности для Пенсионного фонда и пришлось бы выделять дополнительные средства из федерального бюджета", - сказал Силуанов.
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Силуанов объяснил необходимость введения windfall tax
Вчера, 10:51
"Сейчас в Пенсионном фонде деньги есть, и задача индексации пенсий работающим пенсионерам, точно так же как и неработающим пенсионерам, может быть реализована, президент об этом сказал, в рамках тех ресурсов, которые поступают в Социальный фонд, и это будет сделано без каких-либо добавок из федерального бюджета. То есть вопрос был финансовый, и мы говорили об этом, что Минфин понимает и поддерживает это предложение. Сегодня возможности есть, и это будет сделано", - заверил министр.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Деньги - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Процент индексации пенсий работающим пенсионерам пока не определен
Вчера, 19:09
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаРоссияАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала