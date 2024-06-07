https://ria.ru/20240607/siluanov-1951507840.html

Для индексации пенсий возможности есть, это будет сделано, заявил Силуанов

Для индексации пенсий возможности есть, это будет сделано, заявил Силуанов - РИА Новости, 07.06.2024

Для индексации пенсий возможности есть, это будет сделано, заявил Силуанов

Минфин РФ давно обсуждал тему индексации пенсий работающим пенсионерам, сегодня возможности для этого есть, это будет сделано, заявил журналистам министр... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T19:10

2024-06-07T19:10

2024-06-07T19:10

пмэф-2024

экономика

россия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Минфин РФ давно обсуждал тему индексации пенсий работающим пенсионерам, сегодня возможности для этого есть, это будет сделано, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов на полях ПМЭФ-2024. "Министерство финансов давно обсуждало эту тему, в Думе, когда мы защищали бюджет, парламентарии часто задавали этот вопрос. Тогда не было такой финансовой возможности для Пенсионного фонда и пришлось бы выделять дополнительные средства из федерального бюджета", - сказал Силуанов. "Сейчас в Пенсионном фонде деньги есть, и задача индексации пенсий работающим пенсионерам, точно так же как и неработающим пенсионерам, может быть реализована, президент об этом сказал, в рамках тех ресурсов, которые поступают в Социальный фонд, и это будет сделано без каких-либо добавок из федерального бюджета. То есть вопрос был финансовый, и мы говорили об этом, что Минфин понимает и поддерживает это предложение. Сегодня возможности есть, и это будет сделано", - заверил министр. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240607/siluanov-1951250850.html

https://ria.ru/20240607/pensii-1951507352.html

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экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)